Thứ Tư, 17/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Xây dựng hạ tầng số tạo đòn bẩy cho kỷ nguyên AI

Chu Lan Anh

17/09/2025, 21:31

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình thiết kế, vận hành và tối ưu hạ tầng tại Việt Nam. Việc này mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức lớn về năng lượng và hạ tầng. Cần có các giải pháp để AI phát huy hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Tại phiên tọa đàm cấp cao, các chuyên gia trao đổi về vai trò của hạ tầng số trong việc sẵn sàng cho AI, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
Tại phiên tọa đàm cấp cao, các chuyên gia trao đổi về vai trò của hạ tầng số trong việc sẵn sàng cho AI, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Đây là thông điệp nhận được sự đồng thuận từ nhiều chuyên gia tại Hội nghị Đổi mới Sáng tạo - Innovation Day 2025, với chủ đề “Hạ tầng số sẵn sàng cho AI - Động lực tăng trưởng mới của Việt Nam”. Sự kiện do Schneider Electric tổ chức chiều 17/9 tại Hà Nội.

Theo các chuyên gia, AI đang trở thành một phần không thể thiếu trong tất cả công nghệ. Trên toàn ASEAN, AI được kỳ vọng sẽ đóng góp thêm 10-18% vào tổng mức tăng trưởng GDP, tương đương khoảng 1.000 tỷ USD vào năm 2030. 

Tuy nhiên, sự bùng nổ AI đi kèm mức tiêu thụ năng lượng tăng vọt. IEA dự báo đến 2028, AI sẽ chiếm 15–20% điện năng tiêu thụ tại các trung tâm dữ liệu, tăng mạnh so với mức 8% năm 2023.

Cùng lúc, mô hình xử lý dữ liệu đang chuyển dịch từ tập trung sang phân tán, với khoảng 50% tác vụ AI dự kiến sẽ xử lý theo mô hình hybrid, kết hợp giữa trung tâm dữ liệu và xử lý tại biên. Tất cả dẫn đến nhu cầu phải tái thiết hạ tầng công nghệ để sẵn sàng cho AI, từ trung tâm dữ liệu đến cách vận hành tòa nhà, lưới điện.

Ông Đồng Mai Lâm, Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia, khẳng định AI không còn là công nghệ tương lai mà đã hiện diện trong mọi lĩnh vực, trở thành chất xúc tác cho số hóa và tăng trưởng bền vững. Để bắt kịp làn sóng AI, Việt Nam cần một cuộc cách mạng trong xây dựng, vận hành trung tâm dữ liệu, tòa nhà và lưới điện thông minh.

Ông Đồng Mai Lâm, Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia chia sẻ tại hội nghị
Ông Đồng Mai Lâm, Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia chia sẻ tại hội nghị

Theo đó, hạ tầng số cho kỷ nguyên AI được xây dựng trên ba trụ cột chính: Hạ tầng trung tâm dữ liệu, ứng dụng AI trong tòa nhà và lưới điện thông minh.

Trung tâm dữ liệu sẵn sàng cho AI cần có khả năng xử lý mật độ tính toán cực cao. Các giải pháp công nghệ tiên tiến cho trung tâm dữ liệu như làm mát bằng chất lỏng trực tiếp đến chip, tủ rack mật độ cao, hệ thống UPS ba pha công suất lớn… nhằm đáp ứng nhu cầu tối ưu hiệu suất, tăng khả năng chống chịu với sự cố bất thường.

Ứng dụng AI trong tòa nhà thông minh đang trở thành xu hướng nổi bật. Các giải pháp quản lý năng lượng của Schneider Electric giúp giảm tới 45% lượng khí thải carbon trong quá trình vận hành tòa nhà.

Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần vào mục tiêu chống biến đổi khí hậu. Giúp tòa nhà có thể sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo, tạo ra một mô hình tiêu thụ điện tích cực. 

Cuối cùng, lưới điện thông minh là một yếu tố không thể thiếu trong hạ tầng số. Nhờ ứng dụng công nghệ số hóa và AI, các công ty điện lực có thể giám sát toàn bộ lưới điện theo thời gian thực ngay tại trung tâm điều khiển.

Các phần mềm như EcoStruxure ADMS và AVEVA Unified Operations Center giúp theo dõi điện áp, dòng điện, điểm đóng/ngắt và phát hiện sớm các sự cố bất thường. Hệ thống có thể tự động điều chỉnh việc phân phối điện dựa trên nhu cầu phụ tải và nguồn cung, đảm bảo lưới điện luôn vận hành ổn định và hiệu quả.

Ngoài ra, các nền tảng như EcoStruxure DERMS và Microgrid Advisor hỗ trợ kết nối các nguồn năng lượng phân tán như điện mặt trời, lưu trữ, giúp cân bằng cung - cầu, tối ưu chi phí vận hành.

Tại hội nghị, các chuyên gia cũng dự báo, thị trường AI tại Việt Nam sẽ tăng trưởng trung bình 15,8% mỗi năm, đạt quy mô 1,52 tỷ USD vào năm 2030. Thậm chí có thể đóng góp tới 130 tỷ USD cho nền kinh tế Việt Nam vào năm 2040.

Sự bùng nổ AI không chỉ mở ra cơ hội mà còn đặt ra thách thức lớn về năng lượng và khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng.

Vì vậy, các doanh nghiệp cần chủ động đầu tư vào công nghệ và hạ tầng để không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn chuẩn bị cho những thách thức trong tương lai.

Phát triển hạ tầng số sẵn sàng cho AI không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu cấp thiết để Việt Nam tận dụng tiềm năng công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và vững bước trong kỷ nguyên AI.

Từ khóa:

AI hạ tầng số năng lượng tái tạo Schneider Electric

Đọc thêm

Thành tỷ phú từ nuôi tôm công nghệ cao: Hướng đi mới tăng thu nhập nông dân ven biển xứ Thanh

Thành tỷ phú từ nuôi tôm công nghệ cao: Hướng đi mới tăng thu nhập nông dân ven biển xứ Thanh

Từ những thửa ao đất từng kém hiệu quả, nay nhiều nông dân tại xã Hoằng Châu (Thanh Hoá) đã trở thành tỷ phú nhờ dám thử sức với mô hình nuôi tôm công nghệ cao, mở ra hướng phát triển mới cho nghề nuôi trồng thủy sản ở địa phương.

Hoá chất Đức Giang nâng vốn đầu tư dự án tại Thanh Hoá lên 2.900 tỷ đồng

Hoá chất Đức Giang nâng vốn đầu tư dự án tại Thanh Hoá lên 2.900 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC – HOSE) vừa điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án số 1 thuộc Tổ hợp Hoá chất Đức Giang Nghi Sơn, nâng tổng vốn đầu tư từ 2.400 tỷ đồng lên 2.900 tỷ đồng...

Gần 600 chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trong nước, quốc tế dự hội nghị nông nghiệp hữu cơ tại Ninh Bình

Gần 600 chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trong nước, quốc tế dự hội nghị nông nghiệp hữu cơ tại Ninh Bình

Hội nghị Hữu cơ Châu Á lần thứ 8 khai mạc ngày 17/9 ở Ninh Bình. Sự kiện quốc tế này mở ra cơ hội để nông nghiệp hữu cơ Việt Nam khẳng định vai trò trên bản đồ khu vực, đồng thời thúc đẩy hợp tác, giao lưu và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới.

Triển lãm VietnamPlas 2025 thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Triển lãm VietnamPlas 2025 thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Không chỉ là nơi giao lưu giữa các doanh nghiệp chuyên ngành, nhà đầu tư và khách tham quan, triển lãm ngành nhựa và cao su Châu Á lần thứ 23 (vIETNAMpLAS 2025) còn nhằm góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển của ngành nhựa - cao su Việt Nam, duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác cũng như khai thác những cơ hội mới trong thị trường đầy sôi động này.

Tại Hà Nội, mỗi năm có trên 25.000 doanh nghiệp mới đăng ký, chủ yếu là vừa và nhỏ

Tại Hà Nội, mỗi năm có trên 25.000 doanh nghiệp mới đăng ký, chủ yếu là vừa và nhỏ

Riêng tại Hà Nội, mỗi năm có trên 25.000 doanh nghiệp mới đăng ký, đưa tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên khoảng 410.000, trong đó phần lớn là khối SMEs.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thành tỷ phú từ nuôi tôm công nghệ cao: Hướng đi mới tăng thu nhập nông dân ven biển xứ Thanh

Doanh nghiệp

2

Hoá chất Đức Giang nâng vốn đầu tư dự án tại Thanh Hoá lên 2.900 tỷ đồng

Doanh nghiệp niêm yết

3

Nghèo đô thị: Thu nhập không nghèo nhưng nghèo đủ thứ

Dân sinh

4

Châu Âu hô hào cải tổ kinh tế: Nói dễ, làm khó

Thế giới

5

Chính phủ thống nhất thông qua dự án Luật Viên chức sửa đổi

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy