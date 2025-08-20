Xây dựng nền tảng hậu cần và trung tâm dữ liệu mới Bưu điện Việt Nam

Ba công trình trọng điểm được khởi công, khánh thành trong dịp Quốc khánh 2/9 gồm nền tảng hậu cần Bưu điện, Trung tâm dữ liệu mới và Phòng Truyền thống Bưu điện Việt Nam là sự kết hợp giữa: hạ tầng- công nghệ- truyền thống văn hóa, đánh dấu bước tiến chiến lược của Vietnam Post trên hành trình chuyển đổi số toàn diện- kết nối hiện tại, kiến tạo tương lai...

Ngày 19/8/2025, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) khởi công, khánh thành ba công trình trọng điểm: Nền tảng hậu cần Bưu điện, Trung tâm dữ liệu mới và Phòng Truyền thống Bưu điện Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết trong 250 công trình trọng điểm khởi công trong ngày 19/8, Bưu điện Việt Nam có 3 dự án, công trình, trong đó khởi công 2 dự án và khánh thành 1 dự án. Hai dự án Nền tảng hậu cần Bưu điện, Trung tâm dữ liệu mới tạo tạo ra những nền tảng vững chắc và sự phát triển của ngành.

Theo Vietnam Post, nền tảng hậu cần Bưu điện là dự án trọng điểm, với mục tiêu trở thành giải pháp chiến lược hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện các hoạt động bưu chính, logistics, thương mại điện tử và phân phối của Vietnam Post.

Nền tảng tích hợp đồng bộ các phân hệ: quản lý đơn hàng đa kênh, vận chuyển, chia chọn, kho bãi thông minh, tài chính thanh toán...tạo thành hệ thống thống nhất, tự động hóa, tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Nền tảng cũng cho phép phân tích, ra quyết định dựa trên dữ liệu lớn, đáp ứng chuẩn quốc tế trong lĩnh vực logistics. Nền tảng hậu cần Bưu điện sẽ hoàn thành trước ngày 30/4/2026, đưa Vietnam Post trở thành doanh nghiệp logistics 4.0 tiên phong, đáp ứng tối đa yêu cầu phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới. Nền tảng được kỳ vọng góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển ngành Logistics tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển bùng nổ của thương mại điện tử.

Với trung tâm dữ liệu mới được thiết kế theo chuẩn quốc tế (Tier III), kết nối mạng đa tuyến tốc độ cao, an toàn, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục 24/7. Hệ thống giám sát an toàn thông tin được triển khai theo tiêu chuẩn ISO 27001; hệ thống máy chủ, trang thiết bị mạng đảm bảo an toàn bảo mật đồng bộ, hiện đại, cung cấp khả năng tính toán đến hơn 1.000 máy chủ ảo hóa, lưu trữ hàng trăm Petabyte dữ liệu.

Trung tâm sẽ đáp ứng yêu cầu triển khai các công nghệ mới như Big Data, AI, IoT... Đặc biệt, hạ tầng công nghệ điện toán đám mây riêng (Private Cloud) không chỉ phục vụ nội bộ, mà còn được thiết kế mở để trong tương lai có thể cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây công cộng (Public Cloud) và đa đám mây (Multi-Cloud) cho doanh nghiệp và khách hàng trên thị trường. Dự kiến ngày 15/12/2025 sẽ vận hành hệ thống hạ tầng dữ liệu mới.

Với trung tâm dữ liệu mới, Vietnam Post sẽ mang đến dịch vụ ổn định, an toàn, tốc độ cao; đồng thời sẵn sàng đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp, đối tác trong kỷ nguyên số.

Vietnam Post cho rằng trước nhu cầu khai thác và xử lý dữ liệu khổng lồ, việc khởi công Trung tâm dữ liệu mới như một bước đi chiến lược nhằm xây dựng nền tảng hạ tầng chuyển đổi số toàn diện của Tổng công ty. Đây không chỉ là dự án phục vụ chiến lược chuyển đổi số của Vietnam Post, mà còn là công trình có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực bưu chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, Vietnam Post khánh thành Phòng Truyền thống số, trở thành công trình biểu tượng, nơi lưu giữ, kết nối ký ức 80 năm hào hùng của ngành Bưu điện với khát vọng chuyển đổi số toàn diện trong kỷ nguyên mới.

Không gian trưng bày kết hợp hài hòa giữa hiện vật vật lý và số hóa theo dòng thời gian: Quá khứ- Hiện tại- Tương lai. Điểm ấn tượng của Phòng Truyền thống là toàn bộ không gian được ứng dụng các công nghệ hiện đại: số hóa 3D hiện vật, trình chiếu 3D mapping; trợ lý ảo AI và hướng dẫn viên AI hỗ trợ hỏi, đáp, hướng dẫn thăm quan trực tiếp…

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, với 3 dự án: 2 dự án khởi công và 1 dự án khánh thành đều là dự án về công nghệ số. Công nghệ không chỉ kiến tạo tương lai, mà công nghệ còn kết nối, lan tỏa lịch sử, truyền thống.

Ông Giang nhấn mạnh: “Bưu điện Việt Nam sẽ tạo nên những bước đột phá mới để đảm bảo dòng chảy vật chất với 04 động lực: mô hình tổ chức mới, cơ chế kinh tế mới, hệ sinh thái dịch vụ mới và chuyển đổi số toàn diện".