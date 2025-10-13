Xây dựng ngành sữa vì một nền nông nghiệp tự chủ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 13/10/2025
Chu Khôi
13/10/2025, 12:02
Ngành sữa Việt Nam đang đứng trước cả thách thức lẫn cơ hội, khi số lượng bò sữa và sản lượng trong nước chưa tương xứng với tiềm năng, trong khi nhu cầu tiêu thụ ngày càng lớn.
Trong cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, cho rằng muốn phát triển bền vững, Việt Nam phải chú trọng nguồn nguyên liệu sữa tươi nội địa, thúc đẩy dòng sản phẩm sữa tươi sạch và xây dựng chiến lược ngành rõ ràng.
Theo Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, ngành sữa Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ quan trọng, khi mà nhu cầu tiêu thụ sữa ngày càng tăng cao, trong khi sản lượng và số lượng đàn bò sữa trong nước vẫn chưa đạt được kỳ vọng. Từ những năm cuối thế kỷ XVIII, bò sữa đã được người Pháp đưa vào Việt Nam, và đến nay, ngành sữa đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển với những thăng trầm đáng kể. Đặc biệt, từ năm 2008, mô hình chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao do TH true Milk khởi xướng tại Nghệ An đã mở ra hướng đi mới cho ngành sữa Việt Nam. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, ngành sữa cần phải vượt qua nhiều thách thức và tận dụng tốt các cơ hội hiện có.
Hiện tại, tổng đàn bò sữa cả nước mới đạt khoảng 330.000 con, chỉ bằng 65% so với mục tiêu 500.000 con vào năm 2025. Đáng lo ngại hơn, nhiều vùng chăn nuôi truyền thống như TP.Hồ Chí Minh, Ba Vì, Mộc Châu đang trên đà suy thoái. Đàn bò sữa tại TP.Hồ Chí Minh đã giảm hơn 50%, báo hiệu nguy cơ tan rã của mô hình chăn nuôi hộ gia đình vốn từng đóng vai trò quan trọng. Tăng trưởng sản lượng sữa tươi nguyên liệu cũng giảm tốc từ mức 17,7%/năm (2010-2015) xuống còn 6,7%/năm (2015-2020) và chỉ đạt 3,3%/năm trong giai đoạn 2020-2024. Nếu không có giải pháp hiệu quả, mục tiêu đến năm 2030 đạt 2,6 – 2,8 triệu tấn sữa tươi, tương đương 25 – 26 kg sữa/người/năm và tự túc 60% nguyên liệu, sẽ khó thành hiện thực.
Nguyên nhân của tình trạng này có thể được lý giải từ nhiều góc độ. Trước hết, lượng sữa nguyên liệu và thành phẩm nhập khẩu vào Việt Nam liên tục tăng cao, có năm lên tới 20%, tạo sức ép lớn cho ngành chăn nuôi trong nước. Sự phát triển “nóng” của thị trường sữa đã dẫn tới tình trạng sản phẩm kém chất lượng tràn lan, gây nhiễu loạn và làm giảm sức cạnh tranh của những dòng sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, hệ thống quy định về tiêu chuẩn chất lượng và quy chuẩn kỹ thuật còn thiếu đồng bộ, thiếu minh bạch, khiến công tác quản lý gặp khó khăn.
Tuy nhiên, ngành sữa Việt Nam cũng đang đứng trước những cơ hội lớn. Thị trường sữa Việt Nam còn dư địa phát triển rất lớn, khi mức tiêu thụ bình quân đầu người vẫn ở mức thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới...
Hydrogen xanh đang được xem là chìa khóa mở ra kỷ nguyên năng lượng sạch mới cho Việt Nam, với tiềm năng lớn trong các ngành khó giảm phát thải như thép, phân bón và vận tải biển. Cùng với mục tiêu sản xuất tới 20 triệu tấn mỗi năm vào năm 2050, Việt Nam đang định hình vị thế chiến lược trong chuỗi giá trị hydrogen khu vực Đông Nam Á...
Thời gian tới, xuất khẩu gỗ và thủy sản sẽ gian nan tại thị trường Hoa Kỳ. Cụ thể, từ 1/1/2026, nước này sẽ đánh thuế với tủ bếp, bàn trang điểm có thể lên đến 50%, còn thuế với đồ nội thất bọc nệm khoảng 30%. Trong khi đó, nhiều loại hải sản của Việt Nam có nguy cơ bị Hoa Kỳ ngừng nhập khẩu từ đầu năm 2026.
Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, việc xây dựng một hệ thống giáo dục bền vững, có khả năng chống chịu với các tác động của thiên tai là điều cần thiết. Các biện pháp khắc phục hậu quả trước mắt cần được thực hiện đồng bộ với các chiến lược dài hạn nhằm nâng cao khả năng ứng phó của ngành Giáo dục trước những thách thức của biến đổi khí hậu.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu các cơ quan chức năng và đơn vị tham gia hội chợ đưa các mặt hàng vào Hội chợ Mùa Thu 2025 phải là những mặt hàng tiêu biểu, được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: