Hà Nội công bố 39 dự án được xác định đầu tư nhà ở xã hội

Thứ Ba, 06/01/2026
Anh Khoa
06/01/2026, 19:31
Thành phố Hà Nội vừa công bố danh mục 39 dự án được xác định đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (đợt 1), với tổng mức đầu tư gần 71.520 tỷ đồng. Các dự án phân bố tại nhiều địa bàn như Nội Bài, Đa Phúc, Sóc Sơn, Hát Môn… nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng chính sách theo Luật Nhà ở 2023…
UBND Thành phố Hà Nội vừa thông tin về các dự án được xác định đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố (đợt 1).
Trong đó, xã Nội Bài có 7 dự án: NOXH.027 (quy mô 43.500m2, mức đầu tư 3.507 tỷ đồng); NOXH.028 (23.500m2, 767 tỷ đồng); NOXH.029 (3.600m2, 118 tỷ đồng); NOXH.030 (5.800m2, 189 tỷ đồng); NOXH.031 (4.900m2, 160 tỷ đồng); NOXH.032 (12.500m2, 408 tỷ đồng) NOXH.033 (7.400m2, 331 tỷ đồng).
Xã Đa Phúc có 6 dự án: NOXH.018 (quy mô 110.000m2, mức đầu tư 10.119 tỷ đồng); NOXH.019 (6.420m2, 517 tỷ đồng); NOXH.020 (8.646m2, 696 tỷ đồng); NOXH.021 (3.554m2, 233 tỷ đồng); NOXH.022 (1.863m2, 124 tỷ đồng); NOXH.023 (2.127m2, 103 tỷ đồng).
Xã Sóc Sơn có 6 dự án: NOXH.034 (quy mô 61.800m2, mức đầu tư 5.685,3 tỷ đồng); NOXH.035 (24.000m2, 2.208 tỷ đồng); NOXH.036 (38.700m2, 3.560 tỷ đồng); NOXH.037 (77.200m2, 7.102 tỷ đồng); NOXH.038 (94.600m2, 8.703 tỷ đồng); NOXH.039 (19.000m2, 1.050 tỷ đồng).
Xã Hát Môn có 3 dự án: NOXH.010 (quy mô 2.700m2, mức đầu tư 131 tỷ đồng); NOXH.011 (2.400m2, 109 tỷ đồng); NOXH.012 (3.600m2, 163 tỷ đồng)
Xã Yên Lãng có 3 dự án: NOXH.024 (quy mô 11.440m2, mức đầu tư 446 tỷ đồng); NOXH.025 (1.470m2, 95 tỷ đồng); NOXH.026 (803m2, 51 tỷ đồng).
Xã Tiên Dược có 2 dự án: NOXH.001 (quy mô 61.800m2, mức đầu tư 2.744 tỷ đồng) và NOXH.002 (24.000m2, 940 tỷ đồng).
Xã Phúc Thịnh có 2 dự án: NOXH.016 (quy mô 3.800m2, mức đầu tư 207 tỷ đồng); NOXH.017 (2.900m2, 137 tỷ đồng).
Xã Đức Hòa có dự án NOXH.003 (109.000m2, 406 tỷ đồng). Xã Mai Đình có dự án NOXH.004 (38.700m2, 1.371 tỷ đồng). Xã Tân Dân có dự án NOXH.005 (300.000m2, 5.284 tỷ đồng).
Xã Tân Tiến có dự án NOXH.006 (quy mô 1.270m2; mức đầu tư 12.078 tỷ đồng). Xã Chuyên Mỹ có dự án NOXH.007 (2.080m2, 153 tỷ đồng). Xã Vật Lại có dự án NOXH.008 (4.000m2, 77 tỷ đồng). Xã Phúc Lộc có dự án NOXH.009 (5.300m2, 237 tỷ đồng).
Xã Thạch Thất có dự án NOXH.013 (quy mô 16.500m2, mức đầu tư 1.057 tỷ đồng). Xã Hưng Đạo có dự án NOXH.014 (3.079m2, 203 tỷ đồng). Xã Thư Lâm có dự án NOXH.015 (3.406m2, 50 tỷ đồng).
UBND Thành phố Hà Nội cho biết việc công bố thông tin dự án nhằm mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, theo quy định tại Luật Nhà ở 2023, đáp ứng chỉ tiêu 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030 của Hà Nội đã được giao. Đồng thời cụ thể hóa điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, Chương trình phát triển nhà ở của Thành phố giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND Thành phố phê duyệt.
Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội (số 258 Võ Chí Công, phường Tây Hồ) được giao làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư, sau đó, chuyển Sở Xây dựng tổ chức thẩm định. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày thông tin dự án được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND Thành phố.
Tiến độ thực hiện dự án khoảng 3 năm đối với các khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và khoảng 4 năm đối với khu đất chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: