Ngành Chăn nuôi vượt khó, đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho Tết 2026

Tăng trưởng giá trị chăn nuôi năm 2025 đạt 4,3 - 4,5%, thấp hơn mục tiêu đề ra (5,7-5,98%). Nguyên nhân do ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh, khiến 3,68 triệu con gia cầm và 1,3 triệu con lợn bị chết, cuốn trôi hoặc bị tiêu huỷ. Mặc dù vậy, nhờ khôi phục đàn vật nuôi nhanh, nguồn cung thực phẩm cho Tết 2026 sẽ dồi dào, giá cả dự báo ổn định...

Theo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), năm 2025, trong bối cảnh chịu tác động đồng thời của dịch bệnh, thiên tai và những biến động bất lợi của thị trường, đặc biệt là chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, ngành chăn nuôi và thú y Việt Nam vẫn duy trì được đà phục hồi và tăng trưởng tích cực. Sản xuất được giữ ổn định, cơ cấu ngành tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiện đại, an toàn sinh học và bền vững; nguồn cung thực phẩm cho thị trường trong nước, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2026 được bảo đảm đầy đủ.

CHUYỂN DỊCH MẠNH SANG CHĂN NUÔI AN TOÀN SINH HỌC

Xu hướng chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại tập trung, quy mô lớn, chuyên nghiệp tiếp tục diễn ra rõ nét trong giai đoạn 2021–2025. Các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao được nhân rộng từ doanh nghiệp lớn đến các hộ chăn nuôi.

Nhiều địa phương đã hình thành các chuỗi liên kết theo ngành hàng từ sản xuất đến tiêu thụ, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò nòng cốt, kết nối với hợp tác xã và nông hộ. Các chuỗi “doanh nghiệp – trại chăn nuôi”, “doanh nghiệp - hợp tác xã - nông hộ” giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và gia tăng giá trị sản phẩm, đồng thời nâng cao năng lực kiểm soát dịch bệnh và an toàn thực phẩm.

Một số tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ như Đắk Nông, Gia Lai, Bình Phước, Tây Ninh… ghi nhận tốc độ tăng trưởng chăn nuôi cao khi nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô và nhiều dự án mới đi vào hoạt động. Đến nay, cả nước có 19 cơ sở chăn nuôi được chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ. Một số doanh nghiệp lớn như Ba Huân, TH True Milk và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn DABACO đã triển khai mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao theo các tiêu chí quy định.

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y. Ảnh: Chu Khôi.

Theo ước tính, tỷ lệ chăn nuôi theo hình thức trang trại, công nghiệp hiện đạt khoảng 55–56% đối với gia súc và 56–58% đối với gia cầm. Hệ số chuyển đổi thức ăn được cải thiện, với mức tiêu tốn để tăng 1 kg trọng lượng đối với lợn là 2,4–2,5 kg thức ăn và đối với gia cầm là 2,3–2,4 kg.

Tăng trưởng chăn nuôi và giá trị xuất khẩu theo từng quý của năm 2025. Nguồn: Cục Chăn nuôi và Thú y.

Không gian chăn nuôi cũng có sự điều chỉnh theo hướng phù hợp với điều kiện sinh thái và áp lực dân số. Chăn nuôi lợn chuyển dần từ các vùng mật độ dân cư cao sang Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Chăn nuôi gà duy trì ổn định ở Đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở rộng tại Tây Nguyên.

Chăn nuôi bò thịt phát triển ở Duyên hải miền Trung và Trung du miền núi phía Bắc; bò sữa tập trung tại các vùng có điều kiện đầu tư công nghệ cao như Mộc Châu, Ba Vì, Nghệ An, Thanh Hóa, Gia Lai, Lâm Đồng và TP. Hồ Chí Minh.

SẢN LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG, CƠ CẤU ĐÀN VẬT NUÔI CÓ ĐIỀU CHỈNH

Tại buổi họp báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường diễn ra chiều 6/1/2026, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết tăng trưởng giá trị chăn nuôi trong năm 2025 đạt 4,3-4,5%, thấp hơn kế hoạch tăng trưởng đề ra 5,7-5,98%. Nguyên nhân do ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh gây nhiều thiệt hại, nhiều gia súc và gia cầm bị chết, cuốn trôi do mưa lũ, hoặc bị tiêu hủy do dịch bệnh.

Tuy nhiên, tổng sản lượng thịt hơi các loại năm 2025 ước đạt khoảng 8,66 triệu tấn, tăng 4,3% so với năm 2024 (đạt 98,9% so với kế hoạch). Trong đó, thịt lợn đạt khoảng 5,39 triệu tấn, tăng 3,9%; thịt gia cầm đạt 2,6 triệu tấn, tăng 5,9%; thịt bò hơi đạt khoảng 499,1 nghìn tấn, tăng 1,7%; thịt trâu đạt khoảng 125,2 nghìn tấn, giảm nhẹ. Sản lượng trứng đạt khoảng 21,4 tỷ quả, tăng 5,3%; sản lượng sữa tươi đạt khoảng 1,3 triệu tấn, tăng 5,5–5,8%.

Về quy mô đàn vật nuôi: đàn lợn đạt khoảng 31,4 triệu con, tăng 0,6%; đàn gia cầm đạt khoảng 584,9 triệu con, tăng 3,0%; đàn bò khoảng 6,14 triệu con, giảm 1,2%; đàn bò sữa khoảng 321,8 nghìn con, giảm 1,2%; đàn trâu khoảng 1,95 triệu con, giảm 3,9%.

Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh Chu Khôi. "Năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu của lĩnh vực chăn nuôi đạt hơn 2,1 tỷ USD, tăng 17,4% so với năm 2024; trong đó, sản phẩm chăn nuôi đạt khoảng 628 triệu USD, thức ăn chăn nuôi đạt khoảng 1,5 tỷ USD. Đây là kết quả rất tích cực trong bối cảnh nhiều khó khăn, cho thấy ngành chăn nuôi đang đi đúng hướng trong quá trình tái cơ cấu theo hướng hiện đại, bền vững, thích ứng tốt hơn với rủi ro dịch bệnh, biến đổi khí hậu và biến động thị trường". Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Theo ông Phạm Kim Đăng, năm 2025, thiên tai và dịch bệnh tiếp tục gây tổn thất đáng kể cho ngành chăn nuôi. Do thiên tai, khoảng 47 nghìn con gia súc và hơn 3,54 triệu con gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi. Do dịch bệnh, hơn 123 nghìn con gia cầm và khoảng 1,273 triệu con lợn phải tiêu hủy, chủ yếu xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa bảo đảm điều kiện an toàn sinh học.

Tuy vậy, nhờ chủ động tái đàn, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học và tăng cường liên kết chuỗi, nhiều địa phương vẫn duy trì được tăng trưởng tốt. Do đó không làm đứt gãy nguồn cung sản phẩm chăn nuôi, thực phẩm cung ứng ra thị trường.

Một số tỉnh có đàn gia cầm tăng mạnh như Cần Thơ tăng 12,7%, Gia Lai tăng 7,8%, Thanh Hóa tăng 6,9%, Nghệ An tăng 6,8%, Quảng Ngãi tăng 5,9%. Đàn lợn tăng cao tại Tây Ninh (23,5%), Sơn La (10,5%), Đồng Nai (3,7%). Ngược lại, các tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão lũ như Khánh Hòa, Quảng Trị, Phú Thọ, Hà Nội… sụt giảm 3-20%, nhưng chưa ảnh hưởng đến cân đối cung - cầu toàn quốc.

"Từ nay đến trong và sau Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi dự kiến tăng khoảng 5-10% so với bình quân các tháng trong năm. Bình quân năm 2025, sản lượng và nhu cầu tiêu thụ đạt khoảng 350.000–450.000 tấn thịt/tháng", ông Đăng nhận định, đồng thời cho biết đến thời điểm hiện tại, cả nước đã chuẩn bị đủ số lượng thịt các loại, trứng và sữa, đủ đáp ứng nhu cầu thị trường Tết. Giá các sản phẩm chăn nuôi được dự báo cơ bản ổn định; riêng giá thịt lợn hơi có thể dao động quanh mức 70.000 đồng/kg nhưng không xảy ra thiếu hụt.