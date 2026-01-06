VN-Index lập đỉnh mới, công ty chứng khoán dự báo gì tiếp theo?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/1/2026

Kết phiên 6/1, VN-Index tăng 27,87 điểm, tương đương 1,56% lên mốc 1.816,27 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 0,22 điểm, tương đương 0,09% xuống 246,52 điểm.

Đà tăng của chỉ số có thể sẽ còn duy trì trong phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tăng điểm ngay từ đầu phiên và duy trì sắc xanh trong toàn bộ thời gian giao dịch. Đà tăng mạnh vào phiên chiều với thanh khoản gia tăng giúp chỉ số bứt phá khỏi vùng kháng cự đỉnh cũ quanh 1.800 điểm. Dòng tiền lan tỏa ra nhiều nhóm cổ phiếu khiến độ rộng thị trường nghiêng về phía tăng điểm. Đà tăng của chỉ số có thể sẽ còn duy trì trong phiên tới. Các doanh nghiệp có thông tin kết quả kinh doanh quý 4 tích cực sẽ nhận được sự quan tâm của dòng tiền”.

Trong những phiên tới, thị trường cần dòng tiền ủng hộ mạnh mẽ hơn để chinh phục những đỉnh cao mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng gần 28 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.816,27 điểm, chính thức vượt đỉnh cũ. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 15/18 ngành tăng điểm, cho thấy dòng tiền có xu hướng tập trung vào một số mã cụ thể trong từng ngành. Ngành Bảo hiểm dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Dầu khí. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM, đặc biệt bán ròng hơn 400 tỷ đồng trên sàn HSX. Nhóm cổ phiếu Vin (VHM) tiếp tục dẫn dắt thị trường. Trong những phiên tới, thị trường cần dòng tiền ủng hộ mạnh mẽ hơn để chinh phục những đỉnh cao mới”.

VN-Index mở ra kỳ vọng hướng đến vùng giá cao mới quanh 1.850 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau thông tin tình hình kinh tế xã hội 2025 với điểm nhấn tăng trưởng GDP 2025 đạt 8,02%. Thị trường có phiên giao dịch tích cực dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn ở các nhóm ngành. VN-Index trong phiên chịu áp lực rung lắc nhẹ về 1.790 điểm và tiếp tục tăng điểm với độ rộng, thanh khoản tích cực hơn. VN-Index tăng điểm tốt cuối phiên. Kết phiên VN-Index tăng 27,87 điểm (+1,56%) lên mức 1.816,27 điểm, vượt lên đỉnh giá cao nhất năm 2025, mở ra kỳ vọng tăng trưởng mới. VN30 tăng 27,28 điểm (+1,34%) lên mức 2.055,96 điểm, quanh giá cao nhất năm 2025.

Độ rộng trên HOSE nghiên về tích cực cực với 167 mã tăng giá. Nổi bật ở nhóm năng lượng, bảo hiểm, khu công nghiệp, cao su, ngân hàng, bất động sản vốn hóa lớn...; 153 mã giảm giá, chịu áp lực điều chỉnh ở nhóm hóa chất, hàng không, công nghệ, xây dựng, vật liệu xây dựng... và 52 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE tăng nhẹ so với phiên trước. Cho thấy dòng tiền vẫn gia tăng tốt với nhiều cơ hội ngắn hạn nổi bật. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị -387,2 tỷ đồng trên HOSE.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tích cực, tăng trưởng khi vượt lên giá cao nhất năm 2025. VN-Index mở ra kỳ vọng hướng đến vùng giá cao mới quanh 1.850 điểm, sau khi rung lắc, kiểm định lại vùng hỗ trợ đỉnh năm 2025 quanh 1.800 điểm thành công. Trong khi VN30 sẽ chịu áp lực kiểm tra lại vùng giá quanh 2.050 điểm.

Thị trường bắt đầu năm 2026, theo số liệu của Cục Thống kê: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 4/2025 ước tính tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam đạt 8,02%. Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 12.848 nghìn tỷ đồng, tương đương 514 tỷ USD. Như vậy với tổng vốn hóa toàn thị trường hiện tại khoảng 404 tỉ USD, sẽ tương đương 79%/GDP 2025. Chúng tôi cho rằng định giá tương đối hiện tại của thị trường sẽ ở khoảng 70%/GDP 2025. Vẫn tương đối hợp lý khi xét triển vọng tăng trưởng GDP năm 2026 là 10%. Hiện tại thị trường tiếp tục mức độ phân hóa cao, xu hướng tích cực vượt trội chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành, thanh khoản tốt trong nhóm bất động sản, năng lượng, bảo hiểm, bán lẻ, và một điểm đặc biệt là các doanh nghiệp có tỉ lệ sở hữu Nhà nước cao. Nhà đầu tư có thể theo dõi, đánh giá các cơ hội tốt trong các nhóm ngành này.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Dù VN-Index tăng điểm mạnh nhưng nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến của VN-Index trong phiên tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 27,9 điểm (+1,6%), đóng cửa ở mức 1.816,3 điểm. Chỉ số tăng mạnh và vượt mốc 1.800 điểm nhờ lực cầu lan tỏa từ một số cổ phiếu nhóm VN30 như VHM hay GAS. Thanh khoản thị trường tiếp tục cải thiện và cao hơn 20% so với bình quân 10 phiên gần nhất.

Mặc dù VN-Index đã tăng mạnh và vượt kháng cự tại 1.790 - 1.800, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến của VN-Index trong phiên tiếp theo và tạm thời chưa mở mua mới khi một số tín hiệu không tích cực vẫn hiện hữu. Trong đó, cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến diễn biến thị trường là VIC hiện đã chững lại và có thể sớm điều chỉnh. Ngoài ra, về kỹ thuật, chỉ báo RSI ngày của VN-Index tiếp tục phân kỳ âm bất chấp chỉ số đã tăng mạnh”.

Áp lực điều chỉnh có thể gia tăng khi chỉ số VN-Index chạm vùng 1.860 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể duy trì đà tăng trong phiên kế tiếp, nhưng áp lực điều chỉnh có thể gia tăng khi chỉ số VN-Index chạm vùng 1.860 điểm. Đồng thời, thanh khoản được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn tới và dòng tiền có dấu hiệu lan tỏa hơn sang các nhóm cổ phiếu khác.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục”.

Với diễn biến hiện tại, kỳ vọng VN-Index sẽ tiến lên mốc 1.855

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên tăng gần 28 điểm và chinh phục đỉnh cao mới nhờ sự đồng thuận ở nhóm vốn hóa lớn.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo CMF hướng lên thể hiện sự tham gia của dòng tiền mua chủ động trên thị trường. Chỉ số chung tiếp tục được củng cố động lực và duy trì xu hướng tăng điểm khi vận động tích cực trên đường Tenkan và cũng sắp đi qua dải mây flat senkou-span B. Với diễn biến hiện tại, kỳ vọng VN-Index sẽ tiến lên mốc 1.855, tương đương mốc 1 của thang đo Fibonacci mở rộng.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo chính như MACD, RSI vẫn đang hướng lên, tuy nhiên chỉ số đang tiệm cận đường biên trên dải Bollinger nên cần lưu ý diễn biến giằng co trong quá trình đi lên ở các phiên tiếp theo.

Dòng tiền có tín hiệu tham gia sôi động trở lại trên thị trường cùng sự đồng thuận ở nhóm vốn hóa lớn đã giúp chỉ số bật tăng lên mốc điểm cao mới trong phiên hôm nay. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đang trong xu hướng tăng tốt trong danh mục; đồng thời có thể đi theo vận động của dòng tiền và giải ngân ở nhóm cổ phiếu ghi nhận tín hiệu hồi phục từ vùng nền giá thấp hoặc hỗ trợ cứng cùng tín hiệu tham gia tích cực của lực cầu trong những phiên gần đây. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm Ngân hàng, Điện, Bán lẻ”.

Xu hướng tăng tiếp diễn kỳ vọng đưa chỉ số hướng lên vùng mục tiêu 1.850 – 1.860

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Nối dài đà tăng, VN-Index tiếp tục xác lập đỉnh lịch sử. Xu hướng tăng tiếp diễn kỳ vọng đưa chỉ số hướng lên vùng mục tiêu 1.850 – 1.860; trong khi hỗ trợ gần cũng được nâng lên tương ứng vùng 1.780 – 1.800”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.