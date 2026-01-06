Thứ Ba, 06/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Du lịch Hải Phòng, Quảng Ninh “bội thu” trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2026

Nguyễn Hiền

06/01/2026, 19:33

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu du lịch, Hải Phòng, Quảng Ninh đã “thắng lớn” ngay từ những ngày đầu năm 2026, tạo nên dấu ấn tích cực trên bản đồ du lịch cả nước với hơn 1,1 triệu lượt khách…

Chương trình nghệ thuật Countdown Chào năm mới 2026 tại Quảng Ninh
Chương trình nghệ thuật Countdown Chào năm mới 2026 tại Quảng Ninh

Theo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hải Phòng, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, thành phố đã đón và phục vụ hơn 517.000 lượt khách. Trong đó, khách nội địa là 502.710 lượt; khách quốc tế là 12.890 lượt.

Cụ thể, Di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà đón và phục vụ hơn 30.500 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, có tới 14.850 lượt khách quốc tế; Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đón khoảng 14.700 lượt, tăng 159% so với cùng kỳ Tết Dương lịch 2025; Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đón hơn 25.000 lượt khách, tăng gần 12% so với dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2025.

Bên cạnh đó, các điểm du lịch khác của thành phố cũng được nhiều du khách lựa chọn như: quần thể di tích, danh thắng Tràng Kênh; khu tưởng niệm Vương Triều Nhà Mạc; phố ẩm thực Tuệ Tĩnh; đền thờ thầy giáo Chu Văn An; Văn miếu Mao Điền và đền Bia; đảo Cò; Bảo tàng Hải Phòng... 

Trong dịp nghỉ lễ, Hải Phòng đã triển khai nhiều chương trình, sự kiện văn hóa – nghệ thuật phục vụ Nhân dân và du khách. Tiêu biểu là triển lãm “Việt Nam – Đất nước con người” diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến hết ngày 5/1/2026; triển lãm “Ảnh đẹp du lịch Hải Phòng” được tổ chức tại Nhà trưng bày triển lãm và trên một số tuyến đường chính khu vực nội thành từ ngày 31/12/2025 đến ngày 8/1/2026.

Bên cạnh đó, Tuần phim chào mừng năm mới 2026 được khai mạc, tổ chức chiếu phim miễn phí phục vụ Nhân dân vào các khung giờ 9 giờ và 20 giờ hằng ngày.

Tại Quảng Ninh, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong 5 ngày (từ ngày 31/12/2025 đến ngày 4/1/2026), tổng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 657.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 70.500 lượt; công suất phòng nghỉ khách sạn 4 đến 5 sao đạt từ 85 đến 90%. Khách lưu trú ước đạt 218.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 1.620 tỷ đồng.

Trong thời gian nghỉ Tết dương lịch 2026, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 19 sự kiện, hoạt động phục vụ nhân dân và du khách. Nổi bật là chương trình nghệ thuật Countdown Chào năm mới 2026 tại Quảng trường 30/10 với sự tham gia của hơn 50.000 khán giả.

Các điểm tham quan du lịch thu hút đông đảo du khách trong kỳ nghỉ đó là: đặc khu Vân Đồn đón 51.000 lượt khách; Vịnh Hạ Long với 43.837 lượt khách, Công viên Sun World Hạ Long đón khoảng 22.000 lượt khách; Bảo Tàng Quảng Ninh đón 6.850 lượt khách; Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng đón 1.194 khách; Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử đón 9.839 lượt; Khu di tích nhà Trần thu hút 1.470 lượt. Tại cửa khẩu Móng Cái, khách nhập cảnh đạt 13.576 lượt...  

Hải Phòng tổ chức hội nghị Xúc tiến điểm đến du lịch 2025

08:27, 18/11/2025

Hải Phòng tổ chức hội nghị Xúc tiến điểm đến du lịch 2025

Việt Nam đủ điều kiện trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch y tế

10:17, 27/08/2025

Việt Nam đủ điều kiện trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch y tế

Sử dụng trang Fanpage giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc phòng nghỉ của khách du lịch

09:01, 24/07/2025

Sử dụng trang Fanpage giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc phòng nghỉ của khách du lịch

Từ khóa:

công suất phòng khách sạn điểm tham quan nổi bật du lịch Hải Phòng 2026 khách du lịch Quảng Ninh kỳ nghỉ Tết Dương lịch Quần đảo Cát Bà Quảng Ninh đón khách quốc tế sự kiện văn hóa nghệ thuật Tết Dương lịch 2026 triển lãm Việt Nam Đất nước con người

Đọc thêm

Điểm đến nào “đuổi khéo” du khách quốc tế trong năm 2026?

Điểm đến nào “đuổi khéo” du khách quốc tế trong năm 2026?

Từ năm 2026, chính quyền Bali sẽ áp dụng cơ chế sàng lọc tài chính với toàn bộ du khách quốc tế, yêu cầu chứng minh đủ khả năng chi trả cho chuyến đi. Chính sách này được Bali kỳ vọng giúp giải quyết tình trạng quá tải du lịch...

Malaysia vượt Thái Lan, đón khách quốc tế nhiều nhất Đông Nam Á

Malaysia vượt Thái Lan, đón khách quốc tế nhiều nhất Đông Nam Á

Malaysia trở thành quốc gia đón khách quốc tế nhiều nhất khu vực trong năm 2025. Ước tính từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Malaysia cho thấy, lượng khách du lịch quốc tế đến nước này sau 11 tháng năm 2025 đã đạt 38,3 triệu lượt…

Hà Nội đón 33,7 triệu lượt khách trong năm 2025

Hà Nội đón 33,7 triệu lượt khách trong năm 2025

Du lịch Hà Nội đang cho thấy những bước bứt phá với lượng khách tăng mạnh, sản phẩm ngày càng đa dạng và cách làm mới mẻ. Từ di sản, văn hóa đến du lịch đêm, du lịch trải nghiệm, Thủ đô đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn và giàu bản sắc…

Du lịch TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 2.600 tỷ đồng doanh thu trong Tết Dương lịch 2026

Du lịch TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 2.600 tỷ đồng doanh thu trong Tết Dương lịch 2026

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, du lịch TP. Hồ Chí Minh ghi nhận doanh thu hơn 2.630 tỷ đồng, đón trên 1,24 triệu lượt khách. Không khí vui chơi, mua sắm, tham quan sôi động tại nhiều điểm đến đã tạo đà khởi đầu tích cực cho năm du lịch mới của Thành phố...

Du lịch Việt Nam “mở hàng” năm 2026 với nhiều tin vui

Du lịch Việt Nam “mở hàng” năm 2026 với nhiều tin vui

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, công suất phòng trung bình dịp Tết Dương lịch 2026 tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 51% trên phạm vi toàn quốc. Một số địa phương trọng điểm ghi nhận công suất cao hơn, khoảng 65%...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Thế giới

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Thế giới

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Du lịch Hải Phòng, Quảng Ninh “bội thu” trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2026

Du lịch

2

Hà Nội công bố 39 dự án được xác định đầu tư nhà ở xã hội

Bất động sản

3

Quy hoạch phục hồi Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Nhạn tại Đắk Lắk

Bất động sản

4

Lạng Sơn sắp có khu đô thị xanh tiêu chuẩn quốc tế

Dự án

5

Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính "dẫn dắt tăng trưởng" trong năm 2026

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy