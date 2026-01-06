Du lịch Hải Phòng, Quảng Ninh “bội thu” trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 06/01/2026
Nguyễn Hiền
06/01/2026, 19:33
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu du lịch, Hải Phòng, Quảng Ninh đã “thắng lớn” ngay từ những ngày đầu năm 2026, tạo nên dấu ấn tích cực trên bản đồ du lịch cả nước với hơn 1,1 triệu lượt khách…
Theo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hải Phòng, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, thành phố đã đón và phục vụ hơn 517.000 lượt khách. Trong đó, khách nội địa là 502.710 lượt; khách quốc tế là 12.890 lượt.
Cụ thể, Di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà đón và phục vụ hơn 30.500 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, có tới 14.850 lượt khách quốc tế; Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đón khoảng 14.700 lượt, tăng 159% so với cùng kỳ Tết Dương lịch 2025; Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đón hơn 25.000 lượt khách, tăng gần 12% so với dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2025.
Bên cạnh đó, các điểm du lịch khác của thành phố cũng được nhiều du khách lựa chọn như: quần thể di tích, danh thắng Tràng Kênh; khu tưởng niệm Vương Triều Nhà Mạc; phố ẩm thực Tuệ Tĩnh; đền thờ thầy giáo Chu Văn An; Văn miếu Mao Điền và đền Bia; đảo Cò; Bảo tàng Hải Phòng...
Trong dịp nghỉ lễ, Hải Phòng đã triển khai nhiều chương trình, sự kiện văn hóa – nghệ thuật phục vụ Nhân dân và du khách. Tiêu biểu là triển lãm “Việt Nam – Đất nước con người” diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến hết ngày 5/1/2026; triển lãm “Ảnh đẹp du lịch Hải Phòng” được tổ chức tại Nhà trưng bày triển lãm và trên một số tuyến đường chính khu vực nội thành từ ngày 31/12/2025 đến ngày 8/1/2026.
Bên cạnh đó, Tuần phim chào mừng năm mới 2026 được khai mạc, tổ chức chiếu phim miễn phí phục vụ Nhân dân vào các khung giờ 9 giờ và 20 giờ hằng ngày.
Tại Quảng Ninh, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong 5 ngày (từ ngày 31/12/2025 đến ngày 4/1/2026), tổng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 657.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 70.500 lượt; công suất phòng nghỉ khách sạn 4 đến 5 sao đạt từ 85 đến 90%. Khách lưu trú ước đạt 218.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 1.620 tỷ đồng.
Trong thời gian nghỉ Tết dương lịch 2026, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 19 sự kiện, hoạt động phục vụ nhân dân và du khách. Nổi bật là chương trình nghệ thuật Countdown Chào năm mới 2026 tại Quảng trường 30/10 với sự tham gia của hơn 50.000 khán giả.
Các điểm tham quan du lịch thu hút đông đảo du khách trong kỳ nghỉ đó là: đặc khu Vân Đồn đón 51.000 lượt khách; Vịnh Hạ Long với 43.837 lượt khách, Công viên Sun World Hạ Long đón khoảng 22.000 lượt khách; Bảo Tàng Quảng Ninh đón 6.850 lượt khách; Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng đón 1.194 khách; Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử đón 9.839 lượt; Khu di tích nhà Trần thu hút 1.470 lượt. Tại cửa khẩu Móng Cái, khách nhập cảnh đạt 13.576 lượt...
