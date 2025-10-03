Xu hướng công nghệ năm 2026 của doanh nghiệp: Chuyển từ bảo mật sang phát triển dữ liệu

Theo khảo sát mới được công bố từ Cộng đồng CIO Việt Nam, ưu tiên công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2026 sẽ có sự dịch chuyển rõ rệt trong một số lĩnh vực…

Báo cáo khảo sát được công bố tại Hội nghị lãnh đạo cấp cao - CIO Summit 2025, được tổ chức bởi Cộng đồng CIO Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia của hơn 500 lãnh đạo công nghệ đến từ các doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như IBM, VSEC, Samsing, VIB, Vietinbank..

CIO Summit 2025. Ảnh: CIO Việt Nam

Chủ đề của CIO Summit năm nay tập trung vào bốn ưu tiên chiến lược: lãnh đạo & nhân tài; an ninh mạng; AI & dữ liệu; đồng sáng tạo, đồng thời nêu bật vai trò kiến tạo của lãnh đạo công nghệ trong kỉ nguyên AI.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại CIO Summit 2025 là công bố Báo cáo Khảo sát CIO năm 2025, cũng như kế hoạch chiến lược và các xu hướng công nghệ nổi bật trong năm 2026. Khảo sát được lấy ý kiến từ hơn 500 lãnh đạo công nghệ cấp cao (CIO, CTO, CDO) trên toàn quốc.

KHẢO SÁT ĐẶC THÙ CHO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Chia sẻ với VnEconomy, ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công nghệ Thông tin (CIO) của ngân hàng VietinBank, Thành viên Hội đồng Cố vấn của CIO Vietnam, cho biết đây là năm thứ hai Cộng đồng CIO tại Việt Nam thực hiện khảo sát chuyên sâu nhằm phản ánh thực trạng và xu hướng công nghệ trong nước.

Ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công nghệ Thông tin (CIO) tại VietinBank, Thành viên Hội đồng Cố vấn của CIO Vietnam. Ảnh: CIO Việt Nam

Theo ông Lân, trên thế giới đã có nhiều khảo sát dành cho các CIO, tuy nhiên thị trường Việt Nam với đặc thù riêng vẫn chưa có nghiên cứu tương tự. Mục tiêu của khảo sát là thu thập thông tin về các lĩnh vực công nghệ mà các CIO đang quan tâm, những thách thức, cơ hội và khó khăn mà họ đang đối mặt, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp doanh nghiệp Việt cải thiện chiến lược công nghệ.

“Khảo sát không chỉ cung cấp số liệu về xu hướng công nghệ, mà còn phản ánh cách phân bổ chi phí công nghệ trong doanh nghiệp một cách thực tế và tối ưu. Báo cáo dài 25 trang sẽ giúp từng CIO xác định vị trí của mình trên thị trường, ví dụ như mức độ trưởng thành và đầu tư vào AI, bảo mật, hay các công nghệ cốt lõi khác,” ông Lân cho biết.

Đặc biệt, kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để tổ chức các hội thảo, bàn tròn thảo luận xoay quanh những chủ đề “đúng hướng” mà cộng đồng CIO đang quan tâm. Ông Lân cũng nhận định, ba chủ đề đang thu hút sự quan tâm lớn nhất từ các CIO hiện nay là dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và bảo mật. Trong đó, AI giữ vai trò trung tâm trong phân tích dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

NĂM XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ SẼ ĐỊNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khảo sát CIO cho thấy xu hướng trong năm 2026, các doanh nghiệp sẽ dần chuyển dịch từ sử dụng công nghệ “để bảo vệ” sang công nghệ “để phát triển”. Trong đó, năm lĩnh vực công nghệ chủ chốt sau tuy vẫn giữ nguyên so với năm 2025 nhưng vị trí xếp hạng đã thay đổi.

Thứ nhất, phân tích dữ liệu & trí tuệ doanh nghiệp (Business Intelligence) vươn lên đứng đầu. Với tỷ lệ 77% CIO lựa chọn (tăng từ 69% năm 2025), dữ liệu được xem là nền tảng ra quyết định, tối ưu hiệu suất và tạo ra lợi thế cạnh tranh. Nếu như trong năm 2025, an ninh mạng được xem là chiến lược công nghệ trọng tâm thì sắp tới, xu hướng sử dụng dữ liệu sẽ là “công cụ để cạnh tranh và phát triển”, theo nhận định của các CIO.

Thứ hai, an ninh mạng (66%). Từng giữ vị trí số 1 trong năm 2025 (71%), an ninh mạng nay đứng thứ hai với 66%. Mặc dù giảm nhẹ, an ninh mạng vẫn là yếu tố sống còn, đặc biệt khi các doanh nghiệp số hóa toàn diện. Tuy nhiên, trọng tâm đang dịch chuyển từ “phòng thủ” sang “chủ động bảo vệ và tạo giá trị”.

Thứ ba, trải nghiệm khách hàng số (57%). Tăng mạnh từ 47% trong năm 2025, trải nghiệm số của khách hàng đang trở thành ưu tiên chiến lược. Doanh nghiệp đầu tư vào các nền tảng tương tác số, AI phục vụ khách hàng, và cá nhân hóa hành trình người dùng để duy trì sự hài lòng và lòng trung thành.

Thứ tư, trí tuệ nhân tạo – AI (54%). AI đang dần thoát khỏi giai đoạn thử nghiệm và được triển khai thực tế trong nhiều lĩnh vực: từ vận hành đến dịch vụ khách hàng, từ phân tích đến tự động hóa. Tăng từ 43% lên 54%, AI đang chứng minh giá trị thực tế tại các doanh nghiệp tiên phong.

Thứ năm, trí tuệ nhân tạo sinh – Generative AI (48%). Dù mới mẻ hơn so với các lĩnh vực khác, Generative AI tiếp tục tăng trưởng ổn định, từ 43% lên 48%. Với khả năng tạo nội dung, mô hình hóa và hỗ trợ sáng tạo, Gen-AI đang được các CIO quan tâm như một “vũ khí chiến lược” trong đổi mới và tối ưu chi phí vận hành.

CIO Survey 2026. Ảnh: CIO Việt Nam

Trong khuôn khổ sự kiện, CIO Awards 2025 cũng đã vinh danh những lãnh đạo công nghệ có đóng góp nổi bật trong đổi mới sáng tạo và kiến tạo giá trị bền vững. Sự kiện đánh dấu 15 năm hình thành và phát triển của cộng đồng CIO Việt Nam, khẳng định vai trò kết nối và dẫn dắt trong hệ sinh thái công nghệ quốc gia.