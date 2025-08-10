Xu thế dòng tiền: VN-Index lên đỉnh lịch sử mới, càng thận trọng càng lỡ nhịp?

Trái ngược với nhận định của các chuyên gia, thị trường tuần qua lại tăng bùng nổ đưa VN-Index lên đỉnh cao lịch sử mới chỉ sau khi 3 phiên tích lũy. Từ mức tỷ trọng cổ phiếu duy trì thấp trước đó, tuần qua các chuyên gia đã quay lại mua.

Sự thay đổi quan điểm và hành động này không có nghĩa là mua đuổi các cổ phiếu đang tăng nóng. Các chuyên gia đều lựa chọn chiến lược tăng phân bổ tỷ trọng cổ phiếu một cách thận trọng và hướng đến những cổ phiếu nền tảng tốt và tăng ít hoặc chưa tăng thời gian qua. Đây là chiến lược hướng đến sự dài hạn và trong trường hợp thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh thì các mã này cũng sẽ có độ an toàn cao hơn.

Đánh giá về diễn biến ngắn hạn, các chuyên gia không cho rằng VN-Index sẽ hình thành mô hình hai đỉnh mà có thể lên thêm hoặc hình thành vùng tích lũy tạm nghỉ. Quan điểm lạc quan nhất cho rằng thị trường sẽ tiếp tục lên chạm vùng 1600 điểm hoặc cao hơn trong tháng 8.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường có tuần phục hồi mạnh mẽ kiểm định lại vùng đỉnh cũ, thậm chí còn chớm vượt qua đỉnh tháng 7. Anh chị đánh giá sức mạnh của thị trường như thế nào, liệu có đủ sức hình thành nhịp tăng mới hay sẽ tạo hai đỉnh?

Chẳng sao cả khi chúng ta bỏ lỡ một đợt sóng tăng của thị trường, vì sao chúng ta phải tiếc nuối bởi một khoản lợi nhuận mà ngay từ ban đầu nó không phải là của chúng ta? Khi nhạc còn nổi lên, lửa sẽ còn cháy và cháy rất mạnh nhưng khi tiếng nhạc ngừng vang lên, ai sẽ là người bị ngọn lửa đó thiêu rụi? Bà Nguyễn Thị Thảo Như

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Phiên phục hồi tuần qua khá ấn tượng, tuy nhiên, tôi cho rằng cần nhìn nhận sức mạnh này một cách thận trọng. Thanh khoản trong các phiên tăng điểm vẫn chưa thực sự thuyết phục và thấp hơn so với các phiên giảm điểm trước đó, cho thấy lực cầu vẫn còn khá e dè ở vùng giá cao. Do đó, xác suất hình thành một mẫu hình hai đỉnh (double top) là tương đối cao. Thị trường sẽ cần một phiên bứt phá dứt khoát với khối lượng lớn để xác nhận nhịp tăng mới, nếu không rủi ro điều chỉnh sẽ quay trở lại.

Bà Nguyễn Thị Thảo Như - Giám đốc Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Trong 2 tuần vừa qua, chúng ta đã chứng kiến những phiên giao dịch với khối lượng và giá trị lịch sử, điều đó phản ánh sự kỳ vọng rất lớn của nhà đầu tư vào thị trường trong thời gian tới. Trong bối cảnh như vậy thật khó để đưa ra nhận định về một xu hướng giá giảm trong thời gian gần. Lực cầu lớn cùng các yếu tố vĩ mô trong nước khá tích cực nhờ sự đẩy mạnh đầu tư công và chủ trương nới lỏng tiền tệ của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước đang tạo ra động lực tăng trưởng cho cả nền kinh tế và thị trường chứng khoán. Với tốc độ tăng giá cổ phiếu trong thời gian vừa qua, theo tôi nếu thị trường không thể duy trì khối lượng giao dịch lớn như vậy thì khả năng cao việc cổ phiếu lao dốc sẽ xảy ra nhiều hơn là khả năng thị trường tạo mẫu hình hai đỉnh.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Quan sát vận động có thể thấy tín hiệu phân kỳ của xu hướng chính với các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang xảy ra, khi chỉ số tạo đỉnh cao hơn nhưng các chỉ báo lại xác lập vùng dao động thấp hơn. Điều này sẽ làm cho động lượng đi lên kém bền vững và tiềm ẩn rủi ro đảo chiều.

Tôi cho rằng khả tiếp tục bứt phá sẽ khó, thay vào đó, một nhịp nghỉ ngơi tích lũy hoặc hạ nhiệt để tái tạo động lực sẽ phù hợp hơn. Tuy nhiên, điểm tích cực là dòng tiền đã trở lại với nhóm Midcap, cùng với mức lan tỏa cải thiện, nên dù khi chỉ số điều chỉnh hoặc tăng chậm lại, tôi kỳ vọng một số nhóm ngành vẫn phân hóa được và cho hiệu suất tốt.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta

VN-Index tuần vừa qua đã quay trở lại mạnh mẽ để kiểm định vào vùng đỉnh tháng 7 sau khi tạo đáy thành công ở vùng 1500 điểm. Thị trường tạo đáy ngay sau phiên giảm 70 điểm cùng thanh khoản kỷ lục và vẫn giữ xu hướng ở trên đường MA20 trong khung thời gian ngày cho thấy sức mạnh của thị trường thời điểm này là rất chắc chắn. Do vậy tôi nhận định rằng VN-Index sẽ có thể chạm ngưỡng 1600 điểm và có thể hình thành một nhịp tăng mới.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi đánh giá lực cầu mua lên vẫn rất mạnh. Thị trường xuất hiện nhiều phiên thanh khoản lớn cho thấy lực mua vẫn cân được áp lực chốt lời gia tăng. Thị trường có thể cần thêm thời gian để tích lũy tại khu vực đỉnh mới này trong khoảng 1560 – 1580 điểm trước khi tất nhiên hướng tiếp lên khu vực 1600 – 1635 điểm, có thể ngay trong tháng 8.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Diễn biến thị trường đang đi ngược với khá nhiều phân tích, ngay tuần trước anh chị cũng đã hạ tỷ trọng cổ phiếu xuống mức thấp. Sức mạnh của dòng tiền hiện tại có khiến anh chị bất ngờ? Những người đã chốt lời quanh mức 1500 hay 1550 điểm và đứng ngoài đang chịu sức ép tâm lý mạnh mẽ, thậm chí bị châm biếm khá nhiều. Anh chị có lời khuyên gì để vượt qua sức ép tâm lý này?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta

Như tôi đã nhận định tuần vừa qua thị trường vẫn giữ xu hướng tăng trên MA20 và hoàn toàn có thể kiểm định lại đỉnh 1560 điểm vì vậy đây là kịch bản không quá là bất ngờ. Tuy nhiên điều chúng ta cần chú ý là phiên giao dịch ngày 5/8 thị trường tiếp tục xác lập thanh khoản kỷ lục mới cùng với một lượng cầu rất lớn giúp VN-Index có điểm cân bằng dù chịu sức ép chốt lời cung cực lớn ở đỉnh. Với rất nhiều nhà đầu tư đã chốt lời một phần thậm chí là hầu hết danh mục của mình để chờ đợi nhịp điều chỉnh của thị trường thì diễn biến tuần vừa qua có thể nói là tương đối thất vọng. Tuy vậy tôi cho rằng nhà đầu tư nên tiếp tục đi theo kế hoạch, không nên có hành động mua đuổi nếu thị trường tiếp tục đà tăng và kiên nhẫn chờ đợi thị trường có nhịp điều chỉnh rồi tiến hành tham gia lại.

Nếu nhà đầu tư có thể chấp nhận rủi ro quay trở lại mua mới khi thị trường chưa quay trở lại điều chỉnh thì tôi cho rằng những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt vẫn nên được ưu tiên trên hết, vì bất chấp nếu thị trường có nhịp điều chỉnh lớn thì rủi ro chủ yếu sẽ đến từ các mã cổ phiếu đầu cơ và đã tăng nóng trong thời gian vừa qua. Ông Nguyễn Việt Quang

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Các nhà đầu tư có kinh nghiệm thường quản trị danh mục, quản trị phân bổ dòng tiền tốt hơn và đương nhiên mức chấp nhận rủi ro của họ cao hơn. Việc lựa chọn cổ phiếu sau khi bán chốt lời hoặc giảm tỷ trọng cũng là kỹ năng không phải nhà đầu tư nào cũng giống nhau. Việc đúng sai trong ngắn hạn không quan trọng bằng quản lý danh mục hiệu quả và nhận ra là cơ cấu danh mục để rồi phân bổ lại, tái đầu tư cho giai đoạn tiếp theo. Để vượt qua sức ép thì chúng ta cũng không để điều đó ảnh hưởng đến những quyết định đầu tư giai đoạn tới. Đánh giá lại danh mục điều chỉnh cơ cấu lại các cổ phiếu tốt/yếu cũng là hành động đầu tiên.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi không bất ngờ về sức mạnh của dòng tiền hiện tại, vì đó cũng là tính chất của thị trường. Khi tâm lý đạt hưng phấn, giao dịch thường sẽ bùng nổ và vượt qua các giới hạn trước đó. Về danh mục, tôi chỉ chốt lời một phần với những vị thế đã đạt mục tiêu, phần còn lại tôi vẫn nắm giữ và theo dõi thêm diễn biến thị trường. Các điểm tăng tỷ trọng trở lại hoặc tiếp tục hạ bớt đều được thiết lập để phù hợp với biến động thực tế.

Với những quan điểm đứng ngoài quan sát ở ngưỡng 1500 - 1550, tôi không theo lập trường này, nhưng nếu có lời khuyên, tôi nghĩ mỗi người sẽ chọn lựa chiến lược khác nhau, tùy theo khẩu vị rủi ro cũng như mức kỳ vọng tương ứng. Tuy nhiên, tôi cho rằng không nên quá cứng nhắc, mà phải thích nghi, cập nhật theo xu thế. Cũng như cần linh hoạt nhìn nhận, đánh giá và xây dựng lại chiến lược nếu các diễn biến thực tế thay đổi.

Bà Nguyễn Thị Thảo Như - Giám đốc Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Đây chắc hẳn là câu hỏi mà rất nhiều nhà đầu tư cố gắng tìm kiếm câu trả lời ở thời điểm hiện tại. Nếu như ngày mai là ngày cuối cùng mà chúng ta có thể đầu tư trên thị trường chứng khoán thì ắt hẳn khoản lợi nhuận này cũng tương đối bé nhỏ so với tài sản của nhà đầu tư trong suốt phần đời còn lại của họ. Nhưng nếu ngày mai không phải là cơ hội cuối cùng, có nghĩa ngày hôm sau đó bạn vẫn có thể kiếm tiền từ thị trường chứng khoán với những cơ hội tuyệt vời hơn của ngày hôm qua. Chẳng sao cả khi chúng ta bỏ lỡ một đợt sóng tăng của thị trường, vì sao chúng ta phải tiếc nuối bởi một khoản lợi nhuận mà ngay từ ban đầu nó không phải là của chúng ta? Khi nhạc còn nổi lên, lửa sẽ còn cháy và cháy rất mạnh nhưng khi tiếng nhạc ngừng vang lên, ai sẽ là người bị ngọn lửa đó thiêu rụi? Quý nhà đầu tư, xin hãy bình tĩnh!

Lời khuyên của tôi là hãy tuyệt đối tuân thủ hệ thống giao dịch của mình. Đừng để cảm xúc FOMO phá vỡ kỷ luật và khiến bạn mua đuổi ở vùng giá này, nơi rủi ro đã cao hơn lợi nhuận tiềm năng. Ông Nghiêm Sỹ Tiến

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Sức mạnh của dòng tiền hiện tại đúng là có phần bất ngờ và sức ép tâm lý đối với người đã chốt lời là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất cần nhớ là việc chốt lời không bao giờ là một sai lầm. Đó là hành động quản trị rủi ro có kỷ luật nhằm hiện thực hóa lợi nhuận, không phải để cố gắng bán đúng đỉnh.

Lời khuyên của tôi là hãy tuyệt đối tuân thủ hệ thống giao dịch của mình. Đừng để cảm xúc FOMO phá vỡ kỷ luật và khiến bạn mua đuổi ở vùng giá này, nơi rủi ro đã cao hơn lợi nhuận tiềm năng. Hãy xem lượng tiền mặt bạn đang có là một lợi thế, là nguồn vốn sẵn sàng cho những cơ hội an toàn hơn khi thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh cần thiết. Trong đầu tư, kiên nhẫn thường là phẩm chất được tưởng thưởng xứng đáng nhất.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Đang có luồng quan điểm cho rằng thị trường chứng khoán hay thị trường tài sản nói chung phản ánh hiệu ứng của hoạt động bơm tiền mạnh mẽ. Lịch sử cho thấy những giai đoạn nới lỏng thanh khoản tiền tệ thường đi kèm với các đợt “sóng thần chứng khoán” bất chấp mức định giá có thể cao. Liệu lần này thị trường có lặp lại và sóng tăng 4 tháng qua chỉ là khởi đầu?

Bà Nguyễn Thị Thảo Như - Giám đốc Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Nới lỏng tiền tệ chắc hẳn là một “thức uống” được ưa chuộng của “Ngài Kinh tế”. Một ly nước mát giữa ngày hè nóng bức - thị trường yêu thích, doanh nghiệp yêu thích và người người yêu thích. Nhìn chung, cung tiền tăng đúng là một yếu tố tích cực đối với nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Sự bứt phá không ngừng nghỉ của thị trường đang tạo ra những mức giá lịch sử và thật khó để dự báo cơn sóng lớn này khi nào sẽ dừng lại. Làm sao để dự báo về những điều chưa từng xảy ra trong quá khứ - khối lượng lịch sử, mức giá lịch sử?

Và tất nhiên, tôi không loại trừ trường hợp con sóng lớn này sẽ biến thành một “con sóng thần” trên thị trường chứng khoán trong thời gian tới, khiến rất rất nhiều người phải bất ngờ về quy mô của nó. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng trước khi giảm giá, thị trường luôn tăng. Cho dù là một cơ hội hiển nhiên cũng có thể mang lại một thảm họa bất ngờ. Quý nhà đầu tư, xin hãy thận trọng!

Các diễn biến nửa cuối năm có lẽ sẽ khó khăn hơn, khi những kỳ vọng qua đi và chúng ta trở lại với thực tế. Doanh nghiệp cũng cần thời gian để thích nghi với mức thuế quan mới. Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Lịch sử đã chứng minh mối tương quan giữa chính sách tiền tệ nới lỏng và các con sóng lớn trên thị trường tài sản. Tuy nhiên, tôi cho rằng việc so sánh trực tiếp với giai đoạn 2020-2021 và kỳ vọng một “sóng thần” tương tự có thể hơi lạc quan. Sự khác biệt cốt lõi nằm ở bối cảnh. Con sóng trước được cộng hưởng bởi môi trường lãi suất thấp kỷ lục trên toàn cầu. Hiện tại, dù chính sách trong nước đang hỗ trợ, chúng ta lại đối mặt với một môi trường toàn cầu nhiều biến động hơn, nơi các ngân hàng trung ương lớn vẫn còn thận trọng.

Vì vậy, thay vì một con sóng thần bùng nổ nhờ tiền rẻ, tôi thiên về kịch bản một chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn và có tính chọn lọc cao hơn. Động lực chính sẽ đến từ sự phục hồi thực chất của nền kinh tế, câu chuyện nâng hạng thị trường và sự tăng trưởng của các doanh nghiệp có nền tảng tốt. Sóng tăng 4 tháng qua là một khởi đầu mạnh mẽ, nhưng nó giống việc xây một nền móng vững chắc hơn là những mét đầu tiên của một cơn sóng thần.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta

Ngành ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% trong năm 2025, tương đương với khoảng 2,5 triệu tỷ đồng được bơm vào nền kinh tế. Đây là một động lực mạnh mẽ có thể thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước mở rộng kinh doanh đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số của chính phủ trong năm nay.

Thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ được hưởng lợi lớn nhất khi chính sách thanh khoản tiền tệ được nới lỏng và cùng với đà tăng từ đáy tháng 4 điều đó sẽ thúc đẩy thị trường duy trì đà đi lên. Tuy nhiên liệu thị trường có lặp lại cơn sóng thần như trong lịch sử hay không là câu hỏi không thể chắc chắn khi mà bối cảnh địa chính trị trên thế giới tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cùng với đó là mức định cổ phiếu cao hơn rất nhiều so với thực tế có thể kéo thị trường sụp đồ đi kèm với đó là niềm tin của nhà đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng đà đi lên mạnh mẽ của thị trường từ lúc căng thẳng thương mại leo thang đầu tháng 4 đến lúc chúng ta đạt được thỏa thuận với Mỹ đã phản ánh “một con sóng thần”. Hiệu suất của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng khá tốt so với khu vực và các nước trên thế giới. Tính từ đầu năm 2025 đến ngày 8/8, VN-Index đã tăng hơn 25%. Đây thật sự là con số ấn tượng.

Các diễn biến nửa cuối năm có lẽ sẽ khó khăn hơn, khi những kỳ vọng qua đi và chúng ta trở lại với thực tế. Doanh nghiệp cũng cần thời gian để thích nghi với mức thuế quan mới. Tôi vẫn duy trì quan điểm lạc quan vào nội tại của thị trường, nhưng vẫn sẽ bình tĩnh đón nhận những thông tin, cùng với các biến số mới. Chứng khoán Việt Nam vẫn khá hấp dẫn, nhưng đà đi lên nửa cuối năm có lẽ chậm rãi hơn mà không tăng quá sốc.

Tôi đánh giá lực cầu mua lên vẫn rất mạnh. Thị trường xuất hiện nhiều phiên thanh khoản lớn cho thấy lực mua vẫn cân được áp lực chốt lời gia tăng. Thị trường có thể cần thêm thời gian để tích lũy tại khu vực đỉnh mới này trong khoảng 1560 – 1580 điểm trước khi tất nhiên hướng tiếp lên khu vực 1600 – 1635 điểm, có thể ngay trong tháng 8. Ông Lê Đức Khánh

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Năm nay khác hẳn nhiều giai đoạn trong quá khứ và bối cảnh kinh tế, dòng tiền tham gia, quy mô thị trường đã khác. Các nhà đầu tư có thể chứng kiến nhiều phiên giao dịch bất ngờ hơn cho dù nhìn cả về 2 xu hướng tăng/giảm. Theo tôi xu hướng tăng điểm tiếp sẽ vẫn tiếp tục ở trong các tháng tới.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường tuần qua lại xuất hiện một phiên thanh khoản cực lớn gần 83.000 tỷ đồng nữa và thanh khoản trung bình tuần cũng ở mức kỷ lục. Có vẻ không ít nhà đầu tư đã quay lại mua. Tuy nhiên những cổ phiếu chưa tăng nhiều thì có vẻ không thu hút được dòng tiền và giá tiến triển chậm, trong khi các mã mạnh đã lên hàng chục phần trăm. Anh có tăng lại tỷ trọng cổ phiếu lên hay chưa? Nếu có thì chọn lựa thế nào, vì sao?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta

Mặc dù thị trường đã có sự tăng trưởng rất đáng kể từ đáy tuy nhiên thực tế dòng tiền không lan toả tới tất cả các mã ngành mặc dù rất nhiều cổ phiếu có nền tảng cơ bản cực kỳ tốt nhưng đà tăng vẫn rất chậm. Tuy nhiên nếu nhà đầu tư có thể chấp nhận rủi ro quay trở lại mua mới khi thị trường chưa quay trở lại điều chỉnh thì tôi cho rằng những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt vẫn nên được ưu tiên trên hết, vì bất chấp nếu thị trường có nhịp điều chỉnh lớn thì rủi ro chủ yếu sẽ đến từ các mã cổ phiếu đầu cơ và đã tăng nóng trong thời gian vừa qua.

Theo quan điểm của tôi, nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu khoảng 70% trong danh mục và tiếp tục chờ đợi khi thị trường tạo đáy 2 để tham gia trở lại.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Tôi đã quyết định nâng lại một phần tỷ trọng cổ phiếu, nhưng hành động một cách thận trọng. Lựa chọn của tôi lúc này không phải là mua đuổi các mã đã tăng quá nóng, cũng không phải bắt đáy các cổ phiếu yếu đang bị dòng tiền lãng quên. Thay vào đó, tôi tập trung vào những cổ phiếu dẫn dắt, có nền tảng tốt, vừa trải qua một nhịp điều chỉnh hoặc tích lũy ngắn hạn. Đây là cách để tham gia lại vào xu hướng tăng của thị trường nhưng với một vị thế an toàn hơn.

Bà Nguyễn Thị Thảo Như - Giám đốc Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Theo quan điểm của tôi, việc chọn lựa cổ phiếu không nằm ở việc cổ phiếu đó đã tăng giá hay chưa mà nằm ở lý do để cổ phiếu đó tăng giá. Một cổ phiếu đã tăng giá nhiều vẫn có thể tăng giá nhiều hơn nữa (thậm chí vượt mức giá hợp lý) và ngược lại, một cổ phiếu mà chúng ta không tìm được lý do nào hợp lý hơn để mua nó ngoại trừ việc giá cổ phiếu chưa tăng thì có thể cổ phiếu đó vẫn sẽ mãi không tăng giá.

Nếu thật sự có một “cơn sóng thần” trên thị trường chứng khoán, thì khả năng cao “nước lên thuyền lên”, hầu hết các cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng giá dù trước đó nó đã tăng hay chưa. Tuy nhiên, do đã hạ tỷ trọng cổ phiếu trong thời gian qua nên áp lực bán đối với tôi ở thời điểm hiện tại không quá lớn, thay vào đó tôi sẽ cơ cấu lại danh mục - đưa vào các cổ phiếu có triển vọng lớn nhưng chưa được thị trường chú ý đến nhiều và bán ra các cổ phiếu đã đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng. Chiến lược này cho phép “khóa” lại phần lợi nhuận đã đạt được trước đó nhưng tôi vẫn có thể tiếp tục đón đầu đợt tăng giá tiếp theo của thị trường.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Mặc dù mức lan tỏa của thị trường đã cải thiện hơn so với tuần trước, nhưng dòng tiền vẫn có tính chắt lọc. Tôi cho rằng điều này hợp lý, khi chỉ số đang vận động ở vùng giá cao. Sau khi chốt lời một phần vị thế với các mã đạt mục tiêu trong danh mục, tôi vẫn theo dõi diễn biến chung, và điểm đáng chú là dòng tiền sau khi hạ nhiệt ở nhóm Midcap trong giai đoạn công bố lợi nhuận quý 2 đã tìm đến trở lại. Từ đó, một số cổ phiếu thể hiện sự vượt trội hơn và thoát khỏi pha điều chỉnh.

Tôi đã nâng một phần tỷ trọng với những trường hợp này. Nhà đầu tư có thể chú ý các mẫu hình kiểm định như vậy, sẽ cho điểm tham gia tốt hơn là chạy theo các mã đã tăng quá nóng. Các nhóm ưu tiên chú ý chẳng hạn như: Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Đầu tư công, Bán lẻ, Tiện ích.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Việc điều chỉnh tỷ trọng giảm, bán dần các cổ phiếu đã tăng nhiều và phân bổ dần vào các cổ phiếu chưa tăng nhiều tiềm năng cũng là hành động hợp lý. Cổ phiếu tăng mạnh nhanh đạt mục tiêu có thể được điều chỉnh hạ tỷ trọng để dành tiền cho các cổ phiếu khác. Điều chỉnh lại danh mục, quản lý danh mục kiểm soát các cổ phiếu nắm giữ trước những kịch bản biến động sắp tới nhìn ở góc độ chủ động – nhiều cổ phiếu chưa tăng nhiều là cơ hội lựa chọn thay thế cho các tuần tiếp theo của tháng 8.