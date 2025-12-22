Thứ Hai, 22/12/2025

Trang chủ Chứng khoán

Tổ chức trong nước hiện thực hóa lợi nhuận, mạnh tay bán ra

Thu Minh

22/12/2025, 22:01

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay bán ròng 347.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 551.8 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thống kê lịch sử cho thấy thị trường chứng khoán thường ghi nhận nhịp tăng mạnh trong tuần cận kề kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, và năm nay kịch bản này tiếp tục được tái hiện. Càng tiến sát ngày lễ, VN-Index càng tăng tốc rõ rệt, bứt phá trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư vẫn còn hoài nghi.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số bùng nổ mạnh về điểm số, tăng 46,72 điểm, trong khi VN30 thậm chí tăng tới 52 điểm, đưa VN-Index tiến thẳng lên vùng 1.751,03. Độ rộng thị trường cải thiện vượt trội, với 216 mã tăng so với chỉ 97 mã giảm, phản ánh trạng thái lan tỏa của dòng tiền.

Động lực dẫn dắt tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup, đóng vai trò “đầu kéo” cho toàn thị trường. VIC bật tăng kịch trần, VHM tăng 5,81%, VRE tăng 4,3% và VPL tăng 4,48%. Riêng bốn cổ phiếu này đã đóng góp tới một nửa số điểm tăng của VN-Index trong phiên, cho thấy mức độ chi phối rõ rệt của nhóm vốn hóa lớn đối với xu hướng chung.

Khi lực kéo từ các trụ đủ mạnh, dòng tiền nhanh chóng lan tỏa sang các nhóm ngành còn lại. Nhóm ngân hàng đồng loạt bứt phá, với STB tăng kịch trần, TCB tăng 4,76%, HDB tăng 4%, trong khi nhiều mã khác như BID, MBB, VPB, TCG, TPB ghi nhận mức tăng quanh 2%.

Diễn biến tích cực tương tự cũng xuất hiện ở nhóm chứng khoán, khi VIX, VCI, SSI tăng mạnh, dù bộ ba cổ phiếu mới niêm yết TCX, VPX và VCK lại đi ngược xu hướng chung khi chịu áp lực bán. Ở nhóm phi tài chính, sắc xanh lan rộng và mang tính đồng thuận.

Nhóm tiêu dùng ghi nhận sự bứt phá của MWG và GAS; nhóm năng lượng dầu khí có BSR tăng mạnh; trong khi cổ phiếu hàng không như VJC và HVN, hay GEE đồng loạt hưởng lợi từ tâm lý tích cực của thị trường. Trạng thái hưng phấn bao trùm phần lớn các nhóm ngành, chỉ còn lại một số mã tiêu dùng thiết yếu như VNM, SAB và cổ phiếu công nghệ thông tin FPT chưa kịp nhập cuộc.

Thanh khoản toàn thị trường cũng được đẩy lên vùng cao, với giá trị khớp lệnh trên ba sàn đạt khoảng 31.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vào thị trường đã trở nên quyết đoán hơn.

Đáng chú ý, khối ngoại quay lại mua ròng 472.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 470.5 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MWG, GEX, VIX, VPB, BSR, VJC, POW, TPB, VIC, GAS. 

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, ACB, VNM, CHI, HPG, DGC, DGW, DXG, VRE.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 396.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 178.0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 5/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, STB, MBB, HDB, DGC, VHM, VIX, VNM, CII, VIB. 

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 13/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: HPG, GEX, SSI, SHB, MWG, VPB, VCG, EIB, TCB.

Tự doanh mua ròng 222.6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 259.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MWG, TCB, VIX, HPG, FPT, VCI, PVD, SSI, VCG, STB. Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VHM, VIB, E1VFVN3O, ACB, ACG, VCB, TPB, CII, DGC, MSN.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 347.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 551.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 11/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có MWG, VIX, STB, MBB, HDB, TCB, PVD, BSR, KDH, TCH. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng có HPG, FPT, SSI, ACB, VIB, SHB, TCX, NLG, VHM, HCM.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 9.807,8 tỷ đồng, tăng +150,1% so với phiên liền trước và đóng góp 30,0% tổng giá trị giao dịch. 

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VNM, với gần 96,1 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 6.011,2 tỷ đồng được sang tay giữa các Tổ chức nước ngoài.

Ngoài ra các nhà đầu tư cá nhân cũng thỏa thuận sang tay 50,2 triệu đơn vị cổ phiếu HAG (trị giá 903,6 tỷ đồng).

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Xây dựng, Thép, Bán lẻ, Thiết bị điện, Phần mềm, Sản xuất & phân phối điện, trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Sản xuất và khai thác dầu khí.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.

16:22, 22/12/2025

19:01, 22/12/2025

13:58, 22/12/2025

