Năm 2025, đã xử lý 82 lô thuốc vi phạm, thu hồi 11 lô trên toàn quốc

Bộ Y tế cho biết trong năm 2025, hệ thống kiểm nghiệm thường xuyên giám sát với tỷ lệ thuốc không đạt chất lượng ở mức 0,60%, tỷ lệ thuốc giả phát hiện ở mức 0,024%. Cơ quan quản lý đã xử lý 82 lô thuốc vi phạm, trong đó thu hồi 11 lô trên toàn quốc...

Ngày 22/12, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác dược, mỹ phẩm năm 2025 nhằm tổng kết công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm; đồng thời thống nhất các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho rằng ngành dược có vai trò cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe của người dân.

Trước yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng cao, hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số mạnh mẽ và trong bối cảnh mới, công tác quản lý dược, mỹ phẩm hiện nay có nhiều cơ hội, thuận lợi nhưng cũng đối mặt nhiều khó khăn, thách thức.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức. Ảnh: Hà Quyên.

Báo cáo tại hội nghị, ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược cho biết trong năm 2025, đơn vị đã nỗ lực hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý dược, mỹ phẩm. Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 163/2025/NĐ-CP và ban hành 8 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Dược, 3 Thông tư về phân cấp, phân quyền.

Công tác cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ: tổng số thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm giảm từ 124 xuống còn 75, tương ứng cắt giảm gần 40%.

Về chuyển đổi số, đến nay Bộ Y tế đang cung cấp 47 dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm (trong đó có 37 dịch vụ công toàn trình); 24 dịch vụ công toàn trình đã tham gia Cổng Thông tin một cửa quốc gia, góp phần tăng tính công khai, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, thông tin tại hội nghị. Ảnh: Hà Quyên.

Việt Nam hiện nằm trong top đầu các thị trường dược phẩm có tỷ lệ tăng trường hàng năm cao nhất trong khu vực Châu Á (Nguồn: Dự báo thị trường IQVIA tháng 3/2025).

Riêng đối với thuốc trong nước, trị giá sản xuất tăng trưởng đều qua các năm ở mức tăng trưởng 12-15%/năm. Giá trị thuốc sản xuất trong nước chiếm 70% về số lượng và gần 50% về giá trị sử dụng thuốc.

Năng lực sản xuất trong nước đã bao phủ 13/13 nhóm thuốc thiết yếu và 11/12 loại vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. Việt Nam cũng đã có 67 công ty triển khai xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc với tổng trị giá khoảng 312 triệu USD.

Nguồn cung ứng thuốc tiếp tục được đảm bảo. Trong năm 2025, Bộ Y tế đã tiếp nhận và giải quyết 1.715 hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, 4.449 hồ sơ nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc, 678 hồ sơ đề nghị cấp phép xuất khẩu, 33.559 hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc.

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính về cấp đăng ký lưu hành thuốc đã rút ngắn đáng kể, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đối với hồ sơ cấp mới tiếp nhận trong năm 2025 đạt 94% với thời gian xử lý trung bình đối 114,5 ngày.

Trong công tác quản lý chất lượng, hệ thống kiểm nghiệm thường xuyên giám sát với tỷ lệ thuốc không đạt chất lượng ở mức 0,60%, tỷ lệ thuốc giả phát hiện ở mức 0,024%. Cơ quan quản lý đã xử lý 82 lô thuốc vi phạm, trong đó thu hồi 11 lô trên toàn quốc.

Tại hội nghị, nhiều tham luận của các Sở Y tế tập trung vào các chủ đề then chốt: triển khai nhiệm vụ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số trong lĩnh vực dược, chiến lược phát triển ngành dược, đảm bảo chất lượng thuốc, mỹ phẩm công tác kiểm tra, hậu kiểm và thúc đẩy xuất khẩu.

Về phương hướng năm 2026, ngành dược, mỹ phẩm tập trung các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường năng lực quản lý và phân cấp gắn với giám sát hiệu quả; tiếp tục hoàn thiện thể chế và cải cách thủ tục hành chính; phát triển công nghiệp dược và đảm bảo nguồn cung; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả cấp phép, tăng cường kiểm tra, hậu kiểm.

Đồng thời, thúc đẩy hợp tác, hội nhập quốc tế và phát triển nguồn nhân lực, chủ động đảm bảo nguồn cung ứng thuốc đặc biệt với một số thuốc hiếm, thuốc có nguồn cung hạn chế để đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.