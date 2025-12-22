"Lỡ sóng" lớn, cá nhân bán ròng gần 1000 tỷ ngay trước phiên VN-Index bùng nổ

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 978.8 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 812.8 tỷ đồng qua khớp lệnh trong tuần qua.

Trong tuần giao dịch vừa qua, VN-Index đóng cửa tại 1.704,31 điểm, tăng +57,42 điểm (+3,49%), với giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 17.447 tỷ đồng/phiên, giảm -7,61% so với tuần trước và thấp hơn 8,57% so với trung bình 5 tuần.

Tính trên cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 23.272 tỷ đồng, trong đó khớp lệnh đạt 18.977 tỷ đồng, giảm -7,82% so với tuần trước và thấp hơn -9,49% so với trung bình 5 tuần - cho thấy nhịp hồi phục của chỉ số chủ yếu mang tính kỹ thuật, trong khi dòng tiền vẫn duy trì trạng thái phòng thủ sau biến động mạnh.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 348.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 706.2 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, TCX, SSI, VIX, BSR, VNM, VPB, VND, GEX, PVD.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, DGC, VCB, FPT, HVN, VPX, DGW, PDR, TCH.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 978.8 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 812.8 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIC, DGC, VJC, MWG, CTG, PET, SHB, VRE, PDR, VPX.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: HPG, GEX, HDB, SSI, BSR, VNM, PVD, PC1, VND.

Tự doanh mua ròng 156.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 37.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm FPT, MBB, VIX, VCI, VPL, VCG, PVD, DXG, VSC, SSI.

Top bán ròng là nhóm Bán lẻ. Top cổ phiếu được bán ròng gồm PET, DGC, VHM, VCB, VIC, LPB, MSN, VJC, STB, FUEVFVND.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 474.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 68.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có VIX, TCX, VJC, VPB, MWG, BSR, KDH, CTG, VRE, MBB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hóa chất. Top mua ròng có DGC, VIC, HDB, GEX, VCB, STB, PC1, VCI, HPG, BID.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Hóa chất, Chăn nuôi & Thủy sản, Thiết bị & Dịch vụ Dầu khí, Sản xuất Dầu khí trong khi GIẢM ở Ngân hàng, Bất động sản, Thép, Xây dựng, Thực phẩm, Bán lẻ, CNTT.

Sức mạnh dòng tiền: Phân bổ dòng tiền vào nhóm vốn hóa lớn VN30 và vừa VNMID có sự biến động trong tuần 51, trong đó tiếp tục tập trung ở nhóm vốn hóa lớn VN30.

Trong tuần 51/2025, dòng tiền chưa xác nhận sự hồi phục, khi thanh khoản đồng loạt suy giảm ở cả ba nhóm vốn hóa dù các chỉ số tăng điểm, cụ thể:

Nhóm vốn hóa lớn VN30 tiếp tục là tâm điểm phân bố với 55,6% tổng giá trị giao dịch. Thanh khoản bình quân phiên của VN30 giảm -7,0% (tương đương -729,9 tỷ đồng), trong khi VN30 tăng +3,55%. Nếu không tính đến DGC, thanh khoản bình quân ở nhóm VN30 thậm chí giảm tới -12,7%.

Tiếp theo sau là nhóm vốn hóa vừa VNMID với tỷ trọng phân bổ dòng tiền là 32,3%. VNMID suy yếu mạnh hơn về dòng tiền với GTGD giảm -12,0% (-768,9 tỷ đồng), dù chỉ số tăng +3,35%, cho thấy lực cầu chưa quay trở lại nhóm mid-cap.

Ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, tỷ trọng phân bổ dòng tiền đạt 5,7%, giảm mạnh so với mức 7,1% trong tuần trước. VNSML ghi nhận mức co hẹp thanh khoản mạnh nhất (-25,7%, tương đương -345,9 tỷ đồng/phiên), trong khi chỉ số chỉ tăng nhẹ +0,81%, cho thấy dòng tiền đầu cơ rút lui rõ rệt.

Nhìn chung, tuần 51/2025 cho thấy sự lệch pha giữa giá và dòng tiền, với sức mạnh dòng tiền còn yếu và xu hướng tăng thiếu nền tảng thanh khoản bền vững.