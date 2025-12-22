CII tiếp tục chưa chi trả cổ tức và điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

Lý do tạm thời chưa chi trả cổ tức là do trong giai đoạn đầu triển khai, dự án chưa thể giải ngân ngay vốn vay ngân hàng, do đó doanh nghiệp cần chủ động bố trí và tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo tiến độ cho dự án.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) thông báo HĐQT thông qua việc tạm dời chi trả cổ tức và hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi.

Cụ thể, CII cho biết sau lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức BOT diễn ra vào ngày 19/12/2025, CII đã thông qua Nghị quyết số 164/NQ-HĐQT (NK 2022 - 2027) về việc tạm thời chưa chi trả cổ tức bằng tiền tại đợt ngày 1/1/2026 và ngày 1/4/2026 nhằm tập trung tối đa nguồn vốn để thực hiện dự án này.

Theo CII, trong giai đoạn đầu triển khai, dự án chưa thể giải ngân ngay vốn vay ngân hàng, do đó doanh nghiệp cần chủ động bố trí và tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo tiến độ cho dự án.

Cũng trong ngày 19/12/2025, CII đã thông qua Nghị quyết số 165/NQ/HĐQT nhằm điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (đã được ĐHĐCĐ phê duyệt hồi tháng 4/2025) để hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu này nhằm mục huy động vốn cho dự án nêu trên.

Theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được ĐHĐCĐ phê duyệt hồi tháng 4/2025, CII dự kiến phát hành tối đa 25 triệu trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.

Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 2.500 tỷ đồng, phát hành trong 1 đợt, kỳ hạn 15 năm.

Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào 13 đợt, giá chuyển đổi là 12.500 đồng/cổ phần phổ thông.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được CII sử dụng để đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Được biết, dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 36.125 tỷ đồng, 100% vốn do Nhà đầu tư huy động và triển khai thực hiện. Hình thức đầu tư gồm BOT, thu phí hoàn vốn tuyến cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cầu Mỹ Thuận.

Liên danh nhà đầu tư tham gia dự án này gồm CII, CTCP Tập đoàn Đèo Cả, CTCP Tasco (mã HUT-HNX), Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII - trong đó, nhóm CII tham gia với tỷ lệ vốn góp là 55%.

Dự án có thời gian thi công dự án khoảng 3 năm (từ 2025-2028) và thời gian thu phí dự kiến khoảng 17 năm 2 tháng (từ 2029-2046).

Được biết, kết thúc quý 3/2025 CII ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 56,1 tỷ, giảm so với mức 87,6 tỷ hồi năm ngoài là do lợi nhuận từ doanh thu bán hàng giảm gần 71 tỷ - trong đó doanh thu từ mảng giao thông - mảng có doanh thu trọng yếu chiếm khoảng 86% tổng doanh thu của công ty - duy trì mức ổn định giữa hai kỳ, trong khi các hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng, duy tu công trình có mức lợi nhuận giảm so với cùng kỳ. Mặt khác, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng lên hơn 46 tỷ chủ yếu từ lãi thoái vốn các khoản đầu tư tài chính được ghi nhận trong kỳ. Lũy kế 9 tháng, CII báo lãi giảm mạnh từ 532,7 tỷ hồi quý 3/2024 nay giảm về còn hơn 241 tỷ đồng.