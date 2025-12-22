Công ty chứng khoán nhận định gì về cơ hội đột phá vùng đỉnh 1.800 điểm?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 23/12/2025

Kết phiên 22/12, VN-Index tăng 46,72 điểm, tương đương 2,74% lên mốc 1.751,03 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 3,26 điểm, tương đương 1,28% lên 257,23 điểm.

Vùng 1.765-1.770 điểm là vùng cản gần trong phiên tới của VN-Index

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tăng điểm tích cực với sự đồng thuận của hầu hết các nhóm ngành, với sự dẫn dắt của các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản. Thanh khoản có sự cải thiện tích cực với sự gia tăng phiên thứ 3 liên tiếp. Đây cũng là phiên thứ 2 liên tiếp nhà đầu tư nước ngoài duy trì mua ròng. Với sự hỗ trợ tích cực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và dòng tiền tích cực, VN-Index có thể sẽ còn tiếp tục tăng điểm trong phiên tới và hướng đến thử thách vùng đỉnh ngắn hạn 1.765-1.770 điểm.

Trên đồ thị khung giờ, cả MACD và RSI đều đang hướng lên cho thấy xu hướng hiện tại của thị trường đang rất tích cực. Tuy nhiên, VN-Index đã tiến tới gần vùng đỉnh ngắn hạn trong khi RSI đã bước vào vùng quá mua nên áp lực chốt lời có thể sẽ sớm xuất hiện, ảnh hưởng đến đà tăng của chỉ số. Vùng 1.765-1.770 điểm là vùng cản gần trong phiên tới của VN-Index”.

Nhà đầu tư vẫn nên giao dịch cẩn trọng, nhất là khi đã chạm vào ngưỡng kháng cự cũ 1.750

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index bật tăng ngay từ lúc mở cửa và duy trì đà tăng trong suốt phiên giao dịch hôm nay. Chỉ số kết phiên tại mốc 1.751,03 điểm, tăng gần 47 điểm so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 16/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bất động sản dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Du lịch và Giải trí. Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong phiên hôm nay. Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên sàn HSX và bán ròng trên hai sàn còn lại. Đà tăng phụ thuộc vào một nhóm cổ phiếu làm tăng rủi ro tập trung, nhà đầu tư vẫn nên giao dịch cẩn trọng, nhất là khi đã chạm vào ngưỡng kháng cự cũ 1.750 (tương đương Fibonacci 0.786)”.

VN-Index tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng trên hỗ trợ quanh 1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau tuần giao dịch phục hồi tích cực, VN-Index vượt lên kháng cự tâm lý 1.700 điểm. Thị trường lạc quan hơn, VN-Index tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên lên 1.720 điểm, thanh khoản cải thiện khá tốt. Thị trường sau đó tiếp tục giao dịch tích cực, lực cầu giá lên gia tăng, thanh khoản tăng tốt ở nhiều nhóm mã, khá đột biến ở nhóm tài chính. Kết phiên VN-Index tăng mạnh 46,72 điểm (+2,74%) lên mức 1.751,03 điểm, hướng đến vùng đỉnh cũ 1.770 điểm - 1.800 điểm. Trong khi VN30 tăng 52,28 điểm (+2,69%) lên mức 1.985,28 điểm, hướng đến kháng cự tâm lý 2.000 điểm.

Độ rộng trên HOSE tích cực kèm thanh khoản tăng tốt với 216 mã tăng giá. Ảnh hưởng dẫn dắt thị trường tiếp tục là nhóm VinGroup. Khá nổi bật ở nhóm ngân hàng, nhiều cổ phiếu tăng mạnh, vượt đỉnh gần nhất, các cổ phiếu chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, dầu khí... và sự phục hồi trở lại của nhóm hóa chất sau biến động giảm mạnh tuần trước...; 97 mã giảm giá, áp lực điều chỉnh tương đối bình thường và 65 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE tăng 14,8% so với phiên trước. Cho thấy dòng tiền cải thiện, chất lượng thị trường cải thiện, nhiều mã phục hồi tốt với lực cầu gia tăng. Khối ngoại mua ròng với giá trị 523,9 tỷ đồng trong phiên hôm nay trên HOSE, hỗ trợ tích cực diễn biến nhiều cổ phiếu.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index sau giai đoạn tích lũy dưới kháng cự 1.700 điểm - 1.710 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 9/2025. Với động lực tích cực của nhóm ngân hàng VN-Index vượt lên vùng kháng cự và tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng trên hỗ trợ quanh 1.700 điểm. VN-Index hướng đến kiểm tra lại vùng giá quanh 1.770 điểm, tương ứng giá cao nhất ngày 09/12/2025 cũng như đường xu hướng nối các vùng giá cao nhất ngày 14/10/2025 và 09/12/2025.

Sau giai đoạn thanh khoản thấp với ít cơ hội, mặc dù nhiều mã, nhóm mã đang tích lũy tương đối tốt ở các vùng hỗ trợ trung dài hạn. Thị trường đã có diễn biến tích cực hơn, mở ra nhiều cơ hội giao dịch, đầu tư dựa trên kỳ vọng, ước tính kết quả kinh doanh quý IV/2025 và triển vọng 2026. Nhà đầu tư có thể xem xét gia tăng tỉ trọng dựa trên các yếu tố chính đã đề cập (1) Tăng trưởng GDP 2026 mục tiêu 10% trở lên qua duy trì tăng trưởng tín dụng và đẩy mạnh đầu tư công. (2) Thị trường được nâng hạng, khối ngoại mua ròng trở lại sau khi bán ròng liên tiếp. (3) Nâng cung hàng hóa chất lượng cao thông qua thoái vốn, IPO.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Mục tiêu ngắn hạn của VN-Index là lên vùng 1.775 - 1.795

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 46,7 điểm (+2,7%), đóng cửa ở mức 1,751 điểm. Chỉ số VN-Index tăng điểm ngay từ đầu phiên chủ yếu nhờ lực cầu tại cổ phiếu VIC và sau đó lan tỏa tích cực sang hầu hết các nhóm ngành khác, đặc biệt là nhóm Ngân hàng và Bất động sản.

Với diễn biến phiên giao dịch hôm nay, chúng tôi cho rằng chỉ số có thể tiếp tục tăng trong ngắn hạn nhờ sự dẫn dắt của các nhóm Ngân hàng và Bất động sản.

Thanh khoản thị trường hôm nay tiếp tục cải thiện hỗ trợ đà tăng của chỉ số. Do đó, chúng tôi nâng mục tiêu ngắn hạn của VN-Index lên vùng 1.775 - 1.795, đây là vùng đỉnh lịch sử của VN-Index. Với việc chỉ số đã tiến gần mục tiêu nêu trên, chúng tôi khuyến nghị NĐT không nên mua đuổi trong các phiên tới và tranh thủ các phiên tăng để cơ cấu giảm tỷ trọng danh mục nắm giữ”.

Chỉ số VN-Index sẽ sớm thử thách ngưỡng kháng cự 1.772 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên kế tiếp. Đồng thời, nhịp điều chỉnh có thể nhanh kết thúc và chỉ số VN-Index sẽ sớm thử thách ngưỡng kháng cự 1.772 điểm, điểm tích cực là xu hướng ngắn hạn rõ ràng hơn cho nên chúng tôi kỳ vọng thanh khoản và dòng tiền sẽ lan tỏa đồng đều ở các nhóm cổ phiếu hơn.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung được nâng từ mức giảm lên trung tính, đặc biệt nhóm vốn hóa lớn và vừa đã xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư tăng dần tỷ trọng cổ phiếu lên mức 30-50% danh mục”.

Chỉ số VN-Index đang trên đường tiến về vùng đỉnh cũ quanh khu vực 1.770 - 1.780 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Marubozu white và đóng cửa trên mốc 1.750 nhờ lực cầu mạnh của phe mua.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI đều đang tiếp tục xu hướng đi lên thể hiện cho xung lực mạnh mẽ của thị

trường. Đồng thời, chỉ báo CMF vẫn đi ngang trên ngưỡng 0 cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn được duy trì. Chỉ số đang trên đường tiến về vùng đỉnh cũ quanh khu vực 1.770 - 1.780 điểm và có thể sẽ có những nhịp rung lắc nhằm kiểm định cung cầu tại vùng kháng cự này cũng như tích lũy thêm động lực trước khi tiếp tục đà bứt phá.

Trên khung đồ thị giờ, các đường +DI và ADX đồng thuận trên mốc 25 thêm phần củng cố cho nhịp tăng trong những phiên tới. VN-Index được kỳ vọng hướng tới vùng đỉnh cũ ngắn hạn gần nhất quanh 1.770 - 1.790 điểm trong những phiên tới..

VN-Index ghi nhận đà tăng ấn tượng trong phiên hôm nay với sự dẫn dắt ở nhóm cổ phiếu Vingroup và nhóm ngân hàng. Trước bối cảnh hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh hoặc rung lắc trong phiên để giải ngân từng phần. Mặt khác, nhà đầu tư cũng cần hạn chế mua đuổi các cổ phiếu đang tăng nóng mà nên ưu tiên các nhóm cổ phiếu mới bắt đầu bật tăng sau khi tạo nền tích lũy hoặc các cổ phiếu đang hồi phục trở lại từ những vùng giá chiết khấu sâu, với một số nhóm ngành đáng lưu ý là chứng khoán và ngân hàng”.

Mục tiêu ngắn hạn tiếp theo trên VN-Index là vùng 1.770-1.795 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap)

“Dựa trên tín hiệu hiện tại, mục tiêu ngắn hạn tiếp theo trên VN-Index là vùng 1.770-1.795 điểm. Hỗ trợ chủ đạo cho tín hiệu tăng hiện tại là ngưỡng 1.705 điểm. Trong quá trình tiếp cận vùng đỉnh, áp lực bán sẽ xuất hiện với tần suất cao hơn. Dựa trên mức tín hiệu tích cực trung hạn, chúng tôi cho rằng các phiên điều chỉnh không vi phạm mốc 1.705 điểm đều mang tính chất củng cố cho một nhịp vượt đỉnh vào giai đoạn sau”.

Xu hướng tăng ngắn hạn sẽ được xác nhận nếu VN-Index bứt phá thành công khu vực đỉnh cũ 1.770 – 1.800

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp tục giao dịch hứng khởi về điểm số lẫn thanh khoản khi dòng tiền tham gia chủ động hơn. Trạng thái hướng lên của các chỉ báo động lượng vẫn đang ủng hộ cho quán tính tích cực duy trì.

Xu hướng tăng ngắn hạn sẽ được xác nhận nếu VN-Index bứt phá thành công khu vực đỉnh cũ 1.770 – 1.800 và ngược lại, chỉ số vẫn đang được hỗ trợ bởi vùng 1.700 – 1.710”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.