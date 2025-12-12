Xuất khẩu vàng tăng, thâm hụt thương mại của Mỹ thấp nhất 5 năm

Trong tháng 9, thâm hụt thương mại của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, xuống mức thấp nhất trong kể từ năm 2020...

Theo dữ liệu Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày thứ Năm (11/12), thâm hụt thương mại hàng hóa của nước này trong tháng 9 đã giảm 11% so với tháng trước, xuống còn 52,8 tỷ USD.

Đây là mức thâm hụt thấp nhất kể từ tháng 6/2020 và cũng thấp hơn đáng kể so với dự báo 63,3 tỷ USD mà các nhà kinh tế đưa ra trong khảo sát của hãng tin Reuters.

Trong tháng, xuất khẩu của Mỹ tăng 3% so với tháng trước, lên 289,3 tỷ USD, chủ yếu nhờ xuất khẩu vàng của khu vực tư nhân (gồm vàng miếng, vàng đầu tư, vàng nguyên liệu…), trong khi nhập khẩu chỉ tăng 0,6%.

Theo Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA), ước tính sơ bộ GDP quý 3 dự kiến công bố vào ngày 23/12 sẽ phản ánh các số liệu thương mại này.

Dựa trên các số liệu này, Cục Dự trữ Liên bang chi nhánh Atlanta ước tính tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý 3 đạt 3,6%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hôm 5/12. Trước khi dữ liệu thương mại được công bố, các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự báo tăng trưởng của giai đoạn này là 3%.

Chia sẻ với đài CBS hôm 7/12, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tỏ ra sự lạc quan về triển vọng kinh tế.

“Chúng ta sẽ khép lại năm nay với mức tăng trưởng GDP thực 3%, bất chấp đợt đóng cửa chính phủ do ông Schumer gây ra”, ông Bessent nói, đề cập tới đợt đóng cửa chính phủ Mỹ trong hơn một tháng mà phe Cộng hòa quy trách nhiệm cho ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện.

Báo cáo thương mại tháng 9 của Mỹ được công bố muộn hơn thường lệ do chính phủ vừa trải qua đợt đóng cửa 43 ngày, buộc các cơ quan thống kê như BEA và Cục Thống kê Dân số phải lùi lịch phát công bố loạt số liệu kinh tế. Theo lịch ban đầu, số liệu thương mại dự kiến công bố ngày 4/11, nhưng thực tế phải đến 11/12 mới được công bố.

Theo các nhà kinh tế, xuất khẩu ròng có thể đã góp phần hỗ trợ tăng trưởng GDP quý 3 của Mỹ, nhưng họ cũng nhấn mạnh không nên phóng đại vai trò của yếu tố này, bởi phần cải thiện cán cân thương mại chủ yếu đến từ hoạt động xuất khẩu vàng.

“Phần lớn mức tăng 8,7 tỷ USD trong kim ngạch xuất khẩu tháng 9 của Mỹ đến từ khoản tăng 6,1 tỷ USD trong xuất khẩu vàng của khu vực tư nhân, vốn không được tính vào GDP”, ông Paul Ashworth, nhà kinh tế trưởng khu vực Bắc Mỹ tại công ty Capital Economics, chỉ ra.

Trong khi đó, ông Oliver Allen, nhà kinh tế cao cấp về kinh tế Mỹ tại Pantheon Macroeconomics, nhận định sự gia tăng đột biến trong xuất khẩu vàng thỏi “gần như chắc chắn sẽ bị đảo ngược” trong quý 4. Do đó, ông cho rằng việc thâm hụt thương mại giảm trong tháng 9 “không nói lên nhiều điều”.

Dù vậy, ông Allen cho rằng xuất khẩu ròng trong quý sẽ đóng góp nhiều hơn so với các ước tính ban đầu, qua đó để ngỏ khả năng tăng trưởng GDP vượt nhẹ mức dự báo 3,5% mà Pantheon Macroeconomics đưa ra trước đó.

Thời gian qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cam kết thu hẹp thâm hụt thương mại, trong đó việc áp thuế quan là một trong những công cụ chủ chốt. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng khẳng định các số liệu được công bố ngày thứ Năm là “bằng chứng cho thấy chương trình nghị sự thương mại ‘Nước Mỹ trên hết’ của Tổng thống Trump đang phát huy hiệu quả”.