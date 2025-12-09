BIS cảnh báo về bong bóng giá vàng và chứng khoán Mỹ

BIS nói rằng giá vàng và cổ phiếu Mỹ đang có những dấu hiệu của một bong bóng, bao gồm sự "hưng phấn" của nhà đầu tư bán lẻ, định giá tăng nhanh và sự thổi phồng từ truyền thông...

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cảnh báo về nguy cơ bong bóng trên thị trường vàng và chứng khoán Mỹ, cho rằng các nhà đầu tư cá nhân đang có một vai trò lớn trong việc đẩy giá vàng và giá cổ phiếu lên mức cao chưa từng thấy.

Tờ báo Financial Times dẫn báo cáo quý mới nhất của BIS nói rằng giá vàng và cổ phiếu Mỹ đang có những dấu hiệu của một bong bóng, bao gồm sự "hưng phấn" của nhà đầu tư bán lẻ, định giá tăng nhanh và sự thổi phồng từ truyền thông.

Năm nay, giá vàng đã tăng 60%, đánh dấu mức tăng hàng năm mạnh nhất kể từ năm 1979. Cổ phiếu Mỹ, dẫn đầu bởi một số cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn hưởng lợi từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), cũng đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, với chỉ số S&P 500 đã tăng 17% và Nasdaq tăng 22% từ đầu năm.

Việc BIS cảnh báo bong bóng giá vàng và chứng khoán Mỹ thu hút sự quan tâm lớn, bởi tổ chức này - được biết đến như "ngân hàng của các ngân hàng trung ương" - thường hỗ trợ các ngân hàng trung ương giao dịch và lưu trữ vàng.

BIS lưu ý rằng trong ít nhất 50 năm qua, đây là lần đầu tiên vàng và cổ phiếu cùng rơi vào trạng thái bong bóng cùng lúc. "Sau giai đoạn bùng nổ, một bong bóng thường vỡ với sự điều chỉnh mạnh và nhanh chóng”, BIS viết trong báo cáo.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) gần đây cũng đã cảnh báo về nguy cơ bong bóng giá cổ phiếu AI. Tuy nhiên, ngoài việc cảnh báo, BIS còn nhấn mạnh vai trò của các nhà đầu tư cá nhân trong việc đẩy giá vàng và cổ phiếu Mỹ lên cao.

Các nhà đầu tư nhỏ lẻ chiếm phần lớn dòng vốn đổ vào các quỹ vàng và cổ phiếu Mỹ trong 3 tháng qua, trong khi các nhà đầu tư tổ chức đã giảm bớt nắm giữ cổ phiếu Mỹ và giữ nguyên mức độ nắm giữ vàng. Vai trò ngày càng tăng của nhà đầu tư cá nhân trên cả hai thị trường có thể "đe dọa sự ổn định thị trường trong tương lai, do xu hướng hành động theo bầy đàn của những nhà đầu tư này, làm gia tăng mức độ biến động giá nếu xảy ra bán tháo”, báo cáo của BIS cảnh báo.

Dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng, bao gồm tiền từ cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, đang trên đà đạt kỷ lục trong năm nay - theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC). Giá vàng đã lập kỷ lục mọi thời đại gần 4.400 USD/oz hồi tháng 10, sau đó giảm về vùng 4.200 USD/oz hiện nay.

Xu hướng tăng giá của vàng trong năm nay là kết quả của sự kết hợp nhiều động lực, bao gồm việc ngân hàng trung ương mua ròng vàng nhằm đa dạng hóa dự trữ khỏi đồng USD và sự mất giá của USD. Từ năm 2022 đến nay, các ngân hàng trung ương mua ròng khoảng 1 nghìn tấn vàng mỗi năm. Ngoài ra, nỗi lo của nhà đầu tư về lạm phát và mức nợ chính phủ cũng cũng làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Lịch sử cho thấy thị trường vàng đã trải qua các chu kỳ bùng nổ và suy thoái. Hồi năm 1980, giá vàng đạt đỉnh do lạm phát và khủng hoảng dầu lửa. Giá vàng cũng tăng mạnh sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008, đạt đỉnh 1.830 USD/oz vào tháng 9/2011 trước khi giảm 30% trong hai năm tiếp theo.

Về cổ phiếu Mỹ, BIS cho biết rằng sự tăng trưởng của các công ty công nghệ lớn đã "làm gia tăng mối lo ngại về định giá bị kéo căng và những rủi ro mà một cuộc điều chỉnh có thể gây ra cho thị trường chứng khoán nói chung và toàn bộ nền kinh tế”.