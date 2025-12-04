Y tế tư nhân cần được Nhà nước quan tâm về cơ chế tài chính, đất đai

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 04/12/2025
Nhật Dương
04/12/2025, 12:23
Theo đại biểu Quốc hội, cần tạo mọi điều kiện để hệ thống y tế tư nhân dần trở thành một động lực quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là cơ chế về tài chính và đất đai...
Góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn ĐBQH TP. Hà Nội đề nghị cần huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là đầu tư phát triển cơ sở khám, chữa bệnh, các trung tâm chẩn đoán, trung tâm xét nghiệm, trung tâm chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng.
Qua đó, nhằm cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, dịch vụ phòng bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực y tế, sản xuất thuốc, vaccine, thiết bị y tế, kiểm định, kiểm nghiệm, kiểm chuẩn. Tạo mọi điều kiện để hệ thống y tế tư nhân dần trở thành một động lực quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phấn đấu hệ thống y tế tư nhân năm 2030 sẽ cung cấp được khoảng 30% và năm 2045 sẽ cung cấp được 45% dịch vụ khám, chữa bệnh trong cả nước.
Lý giải cho việc cần đưa nội dung về y tế tư nhân vào trong Nghị quyết này của Quốc hội, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng, các Nghị quyết của Đảng đang hết sức nhấn mạnh về kinh tế tư nhân, từ là một động lực đến động lực quan trọng, đến Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị thì kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất.
Đại biểu cũng dẫn chứng từ thực tế 30 năm qua, y tế tư nhân đã lớn mạnh và đã được nhân dân tin dùng. Việt Nam có nhiều bệnh viện tư nhân lớn, hiện đại, đồng bộ với từ vài trăm đến hàng ngàn giường bệnh, có những trung tâm xét nghiệm hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể liên thông toàn cầu.
Có những trung tâm chẩn đoán, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, trung tâm vaccine rất hiện đại cùng với cách quản trị mới, hiệu quả, đã góp phần đáng kể công cuộc bảo vệ sức khỏe nhân dân. "Y tế tư nhân đã phần nào trở thành một động lực trong nền kinh tế chung của Việt Nam", đại biểu Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Nghị quyết số 20/NQ/TW cũng đề cập đến năm 2025, tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 10%, đến năm 2030 tỷ lệ giường bệnh tư nhân 15%. Song hiện tại số giường bệnh của y tế tư nhận mới đạt khoảng 7%, chưa đạt mục tiêu Nghị quyết 20 đề ra.
Đại biểu cho biết hệ thống y tế tư nhân mới cung cấp được khoảng 14,55% dịch vụ khám, chữa bệnh trên cả nước là còn thấp, trong khi một số nước trên thế giới, như Đức là 25%, Pháp 35%, Australia 48%, Mỹ 80%, Nhật 82%. Như vậy, dư địa phát triển y tế tư nhân còn rất lớn.
“Y tế tư nhân rất cần sự quan tâm của Nhà nước, đặc biệt là thể chế và cơ chế, nhất là cơ chế về tài chính và đất đai”, đại biểu Nguyễn Anh Trí góp ý. Thêm rằng, thực hiện các chính sách này sẽ góp phần để y tế tư nhân có thể trở thành động lực quan trọng góp phần đắc lực vào công cuộc bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
Góp ý thêm, đại biểu Nguyễn Thị Sửu, đoàn DBQH TP. Huế cho rằng, cần cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số và khuyến khích doanh nghiệp quy định rõ về dịch vụ y tế kỹ thuật cao và chính sách khuyến khích đầu tư.
Đại biểu đề xuất cụ thể hóa mục tiêu của chuyển đổi số trong y tế; giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ trong công tác xây dựng hạ tầng số; tạo cơ chế khuyến khích rõ ràng cho doanh nghiệp liên kết với các dịch vụ kỹ thuật cao trong hệ thống y tế.
Theo đại biểu, Nhà nước cần ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, hạ tầng số và nền tảng dùng chung có khả năng kết nối liên thông giữa các cơ sở y tế, các đơn vị y tế dự phòng và bảo hiểm y tế, nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều trị và chăm sóc sức khỏe.
Mục tiêu là đạt mức số hóa 100% hồ sơ bệnh án điện tử vào năm 2030 và áp dụng công nghệ thông tin trong 80% các dịch vụ khám, chữa bệnh vào năm 2035.
Ngoài khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm, dịch vụ y tế số theo hình thức đối tác công tư PPP, còn phải giao dịch vụ công - tư hoặc hợp đồng mua dịch vụ công nghệ y tế.
"Doanh nghiệp cần được hưởng ưu đãi thuế, đất đai và các thủ tục đầu tư đáp ứng các tiêu chí về chất lượng và các dữ liệu khác để đảm bảo cho chất lượng khám, chữa bệnh", đại biểu Nguyễn Thị Sửu góp ý.
