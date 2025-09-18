Công nghệ cao giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế minh bạch, chất lượng

Khi công nghệ được đầu tư đúng hướng và gắn liền với tính nhân văn, chuyển đổi số và công nghệ cao sẽ không chỉ làm cho hệ thống y tế Việt Nam hiện đại, minh bạch hơn, mà quan trọng là giúp người dân được chăm sóc sức khỏe thuận lợi, chi phí hợp lý, và công bằng hơn, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan…

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khoa học công nghệ và chuyển đổi số y tế đang là xu thế tất yếu, Bộ Y tế cho biết xác định phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Từ đó, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, công bằng và hiệu quả.

CHUYỂN ĐỔI SỐ Y TẾ TOÀN DIỆN

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết trong thời gian tới, Bộ sẽ tập trung tham mưu, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số y tế toàn diện. Triển khai đồng bộ sổ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, bảo đảm kết nối, liên thông và quản lý sức khỏe Nhân dân theo vòng đời.

Bộ Y tế cũng sẽ tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, blockchain, internet vạn vật trong các hoạt động chuyên môn y tế như dự báo, chẩn đoán, điều trị và quản lý hệ thống. Qua đó, nâng cao chất lượng, minh bạch và hiệu quả dịch vụ.

Đồng thời, Bộ chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, viện, trường để hình thành các trung tâm nghiên cứu công nghệ cao trong lĩnh vực y tế. Chú trọng công nghệ gen, công nghệ nano, y học tái tạo, y học hạt nhân, nhằm đưa nền y tế Việt Nam tiệm cận trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để học hỏi, tiếp thu và chuyển giao công nghệ. Việt Nam sẽ tham gia sâu hơn vào các mạng lưới nghiên cứu y học toàn cầu, hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ. Song song, Bộ Y tế tham mưu, đề xuất cơ chế ưu tiên cho phát triển công nghiệp dược, vaccine, sinh phẩm, thiết bị y tế, bảo đảm tự chủ và tiến tới hình thành khu công nghiệp dược phẩm vào năm 2030.

Theo Bộ trưởng, định hướng của Bộ Y tế là tăng tốc chuyển đổi số - thúc đẩy công nghệ cao - hoàn thiện cơ chế, chính sách để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả y tế hiện đại, công bằng và bền vững.

“Khi công nghệ được đầu tư đúng hướng và gắn liền với tính nhân văn, thì chuyển đổi số và công nghệ cao sẽ không chỉ làm cho hệ thống y tế Việt Nam hiện đại hơn, minh bạch hơn, mà quan trọng hơn cả, sẽ giúp người dân được chăm sóc sức khỏe thuận lợi hơn, chi phí hợp lý hơn, công bằng hơn”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định.

Thêm rằng, đó chính là tinh thần mà Nghị quyết số 72-NQ-TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân vừa được ban hành đã đặt ra, và cũng là quyết tâm mà Bộ Y tế đang kiên trì thực hiện.

THÚC ĐẨU ĐẦU TƯ TƯ NHÂN CHO Y TẾ

Mặc dù ngành Y tế đã và sẽ được quan tâm dành nguồn lực đầu tư cho y tế, nhưng với khả năng ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh cần giải pháp để thu hút khu vực kinh tế tư nhân đầu tư cho y tế.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Nghị quyết 72-NQ/TW ra đời trong bối cảnh Bộ Chính trị đã ban hành và đang triển khai đồng bộ "Bộ tứ nghị quyết trụ cột", nhằm tạo nền tảng, động lực mạnh mẽ để phát triển đất nước giàu mạnh, trong đó có Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định Nghị quyết 72-NQ/TW khuyến khích đầu tư, phát triển cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng ca0. Ảnh: Hà Quyên.

Do đó, các nhiệm vụ, giải pháp để thu hút và phát triển y tế tư nhân được quan tâm đặc biệt với các cơ chế chính sách vượt trội, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực đầu tư, phát triển cơ sở y tế.

“Chúng tôi ghi nhận những tín hiệu tích cực từ cộng đồng y tế tư nhân Việt Nam khi đón nhận Nghị quyết này, coi như một luồng sinh khí mới, khơi dậy khí thế, động lực, lòng quyết tâm và sự hưng phấn để yên tâm đầu tư, dấn thân vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Theo Bộ trưởng, Nghị quyết 72-NQ/TW khuyến khích đầu tư, phát triển cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, dịch vụ phòng bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực y tế, sản xuất thuốc, vaccine, thiết bị y tế, kiểm định, kiểm nghiệm, kiểm chuẩn.

Đặc biệt, khuyến khích phát triển các bệnh viện tư nhân có quy mô lớn, trình độ kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các quốc gia phát triển. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư của tư nhân, hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, ưu tiên dành quỹ đất sạch, đất thu hồi của các dự án, cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng đất sang đất dành cho y tế; tập trung giải phóng mặt bằng, giao đất sạch cho các dự án xây dựng, phát triển các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Đồng thời, không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất, tiền thuế đất đối với các cơ sở y tế trong nước. Không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở y tế công lập, tư nhân hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Ưu tiên dành trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư sau sắp xếp cho các cơ sở y tế; cho phép áp dụng hình thức cho thuê công trình thuộc sở hữu nhà nước đối với cơ sở y tế tư nhân theo quy định.

Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định, Bộ sẽ tích cực phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp, để các chính sách phát huy hiệu quả ngay trong năm 2026.