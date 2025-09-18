Công nghệ cao giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế minh bạch, chất lượng
Thu Hằng
18/09/2025, 19:14
Khi công nghệ được đầu tư đúng hướng và gắn liền với tính nhân văn, chuyển đổi số và công nghệ cao sẽ không chỉ làm cho hệ thống y tế Việt Nam hiện đại, minh bạch hơn, mà quan trọng là giúp người dân được chăm sóc sức khỏe thuận lợi, chi phí hợp lý, và công bằng hơn, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan…
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khoa
học công nghệ và chuyển đổi số y tế đang là xu thế tất yếu, Bộ Y tế cho biết xác định phát triển
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột
phá. Từ đó, bảo đảm người
dân được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, công bằng và hiệu quả.
CHUYỂN ĐỔI SỐ Y TẾ TOÀN DIỆN
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết trong thời gian tới, Bộ sẽ
tập trung tham mưu, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy mạnh
mẽ chuyển đổi số y tế toàn diện.
Triển khai đồng bộ sổ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, đơn thuốc điện
tử; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, bảo đảm kết nối, liên thông và
quản lý sức khỏe Nhân dân theo vòng đời.
Bộ Y tế cũng sẽ tổ chức, chỉ đạo
và hướng dẫn việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, blockchain, internet
vạn vật trong các hoạt động chuyên môn y tế như dự báo, chẩn đoán, điều trị và
quản lý hệ thống. Qua đó, nâng cao chất lượng, minh bạch và hiệu quả dịch vụ.
Đồng thời, Bộ chủ trì phối hợp với
các Bộ, ngành, viện, trường để hình thành các trung tâm nghiên cứu công nghệ
cao trong lĩnh vực y tế. Chú trọng công nghệ gen, công nghệ nano, y học tái tạo,
y học hạt nhân, nhằm đưa nền y tế Việt Nam tiệm cận trình độ tiên tiến trong
khu vực và thế giới.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh hợp tác quốc
tế để học hỏi, tiếp thu và chuyển giao công nghệ. Việt Nam sẽ tham gia sâu hơn
vào các mạng lưới nghiên cứu y học toàn cầu, hợp tác với các doanh nghiệp công
nghệ. Song song, Bộ Y tế tham mưu, đề xuất cơ chế ưu tiên cho phát triển công
nghiệp dược, vaccine,
sinh phẩm, thiết bị y tế, bảo đảm tự chủ và tiến tới hình thành khu công nghiệp
dược phẩm vào năm 2030.
Theo Bộ trưởng, định hướng của Bộ Y tế
là tăng tốc chuyển đổi số - thúc đẩy công nghệ cao - hoàn thiện cơ chế, chính
sách để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả y tế hiện đại, công bằng và
bền vững.
“Khi công nghệ được đầu tư đúng hướng và
gắn liền với tính nhân văn, thì
chuyển đổi số và công nghệ cao sẽ không chỉ làm cho hệ thống y tế Việt Nam hiện
đại hơn, minh bạch hơn, mà quan trọng hơn cả, sẽ giúp người dân được chăm sóc sức
khỏe thuận lợi hơn, chi phí hợp lý hơn, công bằng hơn”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định.
Thêm rằng, đó chính là tinh thần mà Nghị quyết
số 72-NQ-TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ,
chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân vừa được ban hành đã đặt ra, và cũng là quyết tâm mà Bộ
Y tế đang kiên trì thực hiện.
THÚC ĐẨU ĐẦU TƯ TƯ NHÂN CHO Y TẾ
Mặc dù ngành Y tế đã và sẽ được quan tâm dành nguồn lực
đầu tư cho y tế, nhưng
với khả năng ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh cần giải pháp để thu hút
khu vực kinh tế tư nhân đầu tư cho y tế.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Nghị quyết 72-NQ/TW
ra đời trong bối cảnh Bộ Chính trị đã ban hành và đang triển khai đồng bộ
"Bộ tứ nghị quyết trụ cột", nhằm tạo nền tảng, động lực mạnh mẽ để
phát triển đất nước giàu mạnh, trong đó có Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển
kinh tế tư nhân.
Do đó, các nhiệm vụ, giải pháp để
thu hút và phát triển y tế tư nhân được quan tâm đặc biệt với các cơ chế chính
sách vượt trội, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực đầu
tư, phát triển cơ sở y tế.
“Chúng tôi ghi nhận những tín hiệu tích
cực từ cộng đồng y tế tư nhân Việt Nam khi đón nhận Nghị quyết này, coi như một
luồng sinh khí mới, khơi dậy khí thế, động lực, lòng quyết tâm và sự hưng phấn
để yên tâm đầu tư, dấn thân vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe
Nhân dân”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.
Theo Bộ trưởng, Nghị quyết 72-NQ/TW khuyến khích đầu tư, phát triển cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng
cao, dịch vụ phòng bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực y tế, sản xuất
thuốc, vaccine, thiết bị
y tế, kiểm định, kiểm nghiệm, kiểm chuẩn.
Đặc biệt, khuyến khích phát triển
các bệnh viện tư nhân có quy mô lớn, trình độ kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các
quốc gia phát triển. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu
tư của tư nhân, hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.
Cùng với đó, ưu tiên dành quỹ đất sạch,
đất thu hồi của các dự án, cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng đất
sang đất dành cho y tế; tập trung giải phóng mặt bằng, giao đất sạch cho các dự
án xây dựng, phát triển các cơ sở chăm sóc sức khỏe.
Đồng thời, không thu tiền sử dụng đất,
giảm tiền thuê đất, tiền thuế đất đối với các cơ sở y tế trong nước. Không áp dụng
thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở y tế công lập, tư nhân hoạt động
không vì mục tiêu lợi nhuận.
Ưu tiên dành trụ sở cơ quan nhà
nước dôi dư sau sắp xếp cho các cơ sở y tế; cho phép áp dụng hình thức cho thuê
công trình thuộc sở hữu nhà nước đối với cơ sở y tế tư nhân theo quy định.
Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định, Bộ sẽ tích cực phối hợp với
Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai đồng bộ các giải
pháp, để các chính sách phát huy hiệu quả ngay trong năm 2026.
Bộ Y tế đang xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân
14:57, 13/09/2025
Bộ Y tế "thúc" tiến độ triển khai bệnh án điện tử
16:11, 10/09/2025
Việt Nam mong muốn Nga chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine chống ung thư
Hà Nội đề xuất mức chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đề xuất mức trích để tạo nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm năm 2026 cho cán bộ, công chức, viên chức của thành phố bằng 0,8 lần quỹ lương cơ bản...
Lao động tham gia việc làm công có thể hưởng tiền lương làm thêm đến 300%
Bộ Nội vụ đề xuất người lao động tham gia dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công theo hình thức cộng đồng, khi làm thêm giờ vào ngày thường, sẽ được hưởng tiền công nhất bằng 150%; riêng ngày nghỉ lễ, Tết, ít nhất bằng 300%...
Sàn giao dịch việc làm quốc gia: Mục tiêu lớn, thách thức nhiều
Sàn giao dịch việc làm quốc gia khi đi vào hoạt động sẽ gúp giảm chi phí và thời gian trong tuyển dụng, nhờ nền tảng trực tuyến tích hợp dữ liệu toàn quốc. Đặc biệt, người lao động sẽ hạn chế được rủi ro bị môi giới việc làm bất hợp pháp, thiếu minh bạch, theo lãnh đạo Cục Việc làm…
Nhật Bản hỗ trợ đào tạo nhân lực AI cho Việt Nam
Văn phòng JICA Việt Nam hỗ trợ phát triển lĩnh vực AI, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng thực tiễn trong lĩnh vực AI tại Việt Nam...
Siết chặt an toàn thực phẩm mùa Trung thu
Mùa Trung thu luôn là dịp cao điểm của thị trường thực phẩm và đồ chơi trẻ em, khi nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến. Đây cũng là thời điểm các đối tượng buôn lậu, kinh doanh hàng kém chất lượng tìm cách tung hàng hóa vi phạm ra thị trường…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: