Yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó đa thiên tai sau bão số 12

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 (bão Fengshen) và nguy cơ mưa lớn kéo dài, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương miền Trung chuẩn bị kịch bản cho tình huống cực đoan nhất, nâng cao năng lực dự báo, chủ động ứng phó đa thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Trưa 22/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp, kết hợp trực tuyến với các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành phố (Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh) nhằm triển khai ứng phó với bão số 12 (bão Fengshen)

CHUẨN BỊ KỸ LƯỠNG, KHÔNG ĐỂ BỊ ĐỘNG TRƯỚC THIÊN TAI

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh bão số 12 cho thấy thiên tai ngày càng cực đoan, trong khi phương pháp ứng phó cần tiếp tục đổi mới căn bản, dựa trên cơ sở khoa học và dữ liệu dự báo chính xác.

“Các địa phương phải nắm chắc tình hình, cập nhật dự báo và chủ động phương án trước, trong và sau bão, đặc biệt trong tình huống mưa lớn 800–900 mm, có nơi 400 mm chỉ trong vài giờ”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan dự bảo khí tượng thủy văn phải lượng hóa rõ các yếu tố ảnh hưởng của bão, lượng mưa, nguy cơ ngập lụt đến từng địa bàn và từng giai đoạn của thiên tai - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng yêu cầu hệ thống khí tượng thủy văn Trung ương và địa phương phối hợp chặt chẽ, đưa ra bản tin sát thực tế, chi tiết đến từng vùng đê biển, hồ chứa, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Dự báo phải bao quát cả giai đoạn sau bão, làm cơ sở chỉ đạo, điều hành kịp thời; Đồng thời đề nghị các địa phương xây dựng “bản đồ tác chiến” phòng chống thiên tai, xác định rõ cấp độ rủi ro, khu vực nguy cơ cao và người chịu trách nhiệm chỉ huy.

"Chính quyền và người dân chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ". Mỗi hộ dân cần có "túi sinh tồn" gồm nước, lương thực, thuốc men, quần áo khô… đủ dùng trong 3 ngày khi bị chia cắt. Các địa phương phải trang bị phương tiện cơ động phù hợp như ca-nô, thuyền cao su để chủ động cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

CẢNH BÁO MƯA DIỆN RỘNG, GIÁM SÁT CHẶT CÁC HỒ CHỨA

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 22/10, bão FENGSHEN di chuyển vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và tan khi sang Nam Lào. Tuy nhiên, hoàn lưu bão sẽ gây mưa to đến rất to từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, kéo dài đến ngày 27/10, với lượng mưa phổ biến 500–700 mm, có nơi trên 900 mm.

Cơ quan dự báo cảnh báo nguy cơ ngập lụt sâu diện rộng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cùng rủi ro lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Dự kiến có hàng trăm xã, phường có thể bị ảnh hưởng. Các nhà mạng đã phối hợp gửi hàng triệu tin nhắn cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đến người dân trong khu vực.

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố trọng điểm chịu ảnh hưởng của bão số 12 họp trực tuyến - Ảnh: VGP

Để giảm thiểu thiệt hại, các hồ chứa lớn trên các lưu vực sông Hương, Vu Gia – Thu Bồn, Trà Khúc đã được vận hành xả nước, dành dung tích đón lũ cho hạ du. Tổng lượng dung tích còn lại đạt từ 182 đến 581 triệu m³. Tuy nhiên, trên toàn tuyến đê biển và đê cửa sông từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk vẫn còn 38 điểm xung yếu cần được theo dõi chặt chẽ.

Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết hơn 262.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 6.000 phương tiện đã được huy động tại các Quân khu 4, 5, 7, 9 và Quân đoàn 34; đồng thời, hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng khác cũng sẵn sàng ứng phó.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin khu vực miền Trung sẽ có hai đợt mưa lớn: từ 22–24/10 (trọng tâm Quảng Trị đến Đà Nẵng) và từ 25–27/10 (trọng tâm Quảng Trị, Thừa Thiên Huế). Dự báo Đà Nẵng có thể ngập cao tương đương năm 2022, khi mưa lớn kết hợp triều cường.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Đà Nẵng giám sát chặt chẽ các hồ thủy điện, thủy lợi, bảo đảm xả lũ đúng thời điểm; chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt và chuẩn bị phương án di dời dân. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với các địa phương kiểm tra mực nước, đánh giá khả năng cắt lũ của các hồ chứa, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.