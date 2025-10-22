Quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống ma túy

Bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật về phòng, chống ma túy, Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương vào cuộc quyết liệt hơn nữa, bám sát các nội dung, nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030…

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 564/TB-VPCP ngày 20/10/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Thông báo kết luận nêu rõ, ma túy vẫn là hiểm họa của toàn nhân loại, trên thế giới hiện có hơn 275 triệu người sử dụng, lệ thuộc vào ma túy và dự báo tăng lên 300 triệu người vào năm 2030 và chưa có giải pháp hữu hiệu, vô hiệu hóa tội phạm về ma túy.

Hoạt động sản xuất, vận chuyển, mua bán ma túy trái phép trên toàn cầu gia tăng về quy mô, phức tạp về thủ đoạn, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh, y tế, phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia. Công tác phòng, chống ma túy tại Việt Nam vẫn còn một số khó khăn, hạn chế do chịu tác động trực tiếp của tình hình ma túy trên thế giới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta tiếp tục diễn biến rất phức tạp.

Trong 9 tháng năm 2025 đã bắt giữ hơn 19 nghìn vụ, hơn 37,5 nghìn đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ gần 3,4 tấn ma túy tổng hợp, hơn 2 triệu viên ma túy tổng hợp, 243 kg heroin và 971 kg cần sa. Tương đương tổng số vụ, số đối tượng bị bắt giữ trung bình hằng năm giai đoạn 2020 – 2024.

Dự báo trong thời gian tới, do ảnh hưởng từ tình hình ma túy trên thế giới và khu vực, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp.

Vì vậy, phòng chống ma túy là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quan trọng để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, bảo vệ hạnh phúc của mỗi gia đình; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển bền vững của đất nước.

Trọng tâm là kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống; gắn với "3 giảm": giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại và "3 tăng": tăng hiệu lực pháp lý, tăng nguồn lực, tăng quản lý thông minh, chuyển đổi số trong phòng, chống ma túy.

Để triển khai hiệu quả chương trình, đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương vào cuộc quyết liệt hơn nữa, bám sát các nội dung, nhiệm vụ được giao trong Chương trình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng chống ma tuý nói chung và thực hiện Chương trình, không "phó mặc", "khoán trắng" cho cấp dưới trong tổ chức thực hiện.

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về phòng, chống ma túy; trọng tâm là sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thực hiện, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, khẩn trương xây dựng và phê duyệt theo thẩm quyền Kế hoạch thực hiện Chương trình với các giải pháp tổng thể phù hợp với đặc điểm tình hình từng đơn vị, địa phương có mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ cụ thể theo phương châm 6 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả" gắn với các mục tiêu cụ thể của Chương trình.

Đặc biệt, Bộ Công an tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện mục tiêu xây dựng 20% xã, phường, đặc khu "không ma tuý" trong năm 2025 và đến hết năm 2030 ít nhất 50% đơn vị hành chính cấp xã trên toàn quốc "không ma tuý". Phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu xây dựng từ 15 - 20% các tỉnh, thành phố không ma túy (hoàn thành xây dựng Kế hoạch triển khai trong tháng 10 năm 2025)…

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai các dự án, tiểu dự án trong Chương trình gắn với trách nhiệm và phân công cụ thể cho các sở, ngành liên quan; tạo cơ chế vận hành, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao...

Mặt khác, ưu tiên nguồn lực đầu tư, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ triển khai Chương trình, lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tránh dàn trải, lãng phí.

Đồng thời, xây dựng, ban hành cơ chế chính sách thuận lợi để khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức trên địa bàn hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện, người bị quản lý sau cai nghiện ma tuý. Có chính sách tín dụng ưu đãi, cho vay vốn, tham gia công tác xã hội, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy hoà nhập cộng đồng.