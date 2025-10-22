Thanh Hóa sắp xếp lại 547 trạm y tế

Thanh Hóa đang xây dựng phương án sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 547 trạm y tế xã, phường sẽ được tổ chức lại, hợp nhất và thành lập mới 166 trạm y tế trực thuộc UBND cấp xã...

Đây là một phần trong kế hoạch sắp xếp lại mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập do Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ngày 20/10/2025.

Theo phương án do Sở Nội vụ trình, Thanh Hóa hiện có 71 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, gồm 13 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, 51 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và 7 đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Hệ thống y tế cơ sở hiện có 38 bệnh viện (11 tuyến tỉnh, 27 đa khoa khu vực), 7 trung tâm tuyến tỉnh, 26 trung tâm y tế tuyến huyện và 547 trạm y tế xã, phường.

Tỉnh dự kiến giữ nguyên 7 trung tâm y tế tuyến tỉnh hiện có, gồm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Kiểm nghiệm; Pháp Y và Giám định Y khoa; Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi; Bảo trợ xã hội; Bảo trợ xã hội số 2; Công tác xã hội - Quỹ bảo vệ trẻ em. 38 bệnh viện (11 tuyến tỉnh, 27 tuyến huyện) cũng sẽ được giữ nguyên.

Đáng chú ý, Bệnh viện Phổi và 10 bệnh viện đa khoa khu vực gồm Cẩm Thủy, Thạch Thành, Thọ Xuân, Yên Định, Quảng Xương, Nông Cống, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Hà Trung và Ngọc Lặc sẽ được nâng mức tự chủ từ bảo đảm một phần lên tự bảo đảm chi thường xuyên trong giai đoạn 2026-2030. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa được định hướng phát triển thành bệnh viện chuyên sâu, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ y tế lão khoa tại nhiều cơ sở.

Điểm nhấn trong phương án là việc thành lập mới 166 trạm y tế trực thuộc UBND cấp xã, trên cơ sở tổ chức lại 547 trạm y tế hiện đang trực thuộc 26 trung tâm y tế. Sau khi có hướng dẫn từ Bộ Y tế, 26 trung tâm y tế khu vực sẽ được rà soát, sắp xếp lại để phù hợp với mô hình mới.

Sau khi hoàn thành sắp xếp, hệ thống y tế Thanh Hóa vẫn giữ nguyên 71 đơn vị sự nghiệp công lập, nhưng giảm 547 đầu mối là các trạm y tế xã, phường. 11 đơn vị sẽ nâng mức độ tự chủ chi thường xuyên. 166 trạm y tế mới sẽ trực thuộc UBND cấp xã, phù hợp với chủ trương của Ban Chỉ đạo Trung ương và Chính phủ về đổi mới tổ chức y tế cơ sở.

Sở Nội vụ Thanh Hóa cho biết, sau khi tờ trình được UBND tỉnh phê duyệt, phương án sẽ được báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi hoàn chỉnh để trình Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ xem xét, quyết định. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh sẽ ban hành phương án chính thức để các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng đề án và triển khai thực hiện.

Hiện toàn tỉnh có 166 xã, phường sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính. Trong tháng 9/2025, Sở Y tế cũng đã báo cáo về thực trạng hệ thống y tế địa phương với 7 trung tâm tuyến tỉnh, 1 bệnh viện đa khoa cấp chuyên sâu, 10 bệnh viện chuyên khoa cơ bản, 27 bệnh viện đa khoa cơ bản (trong đó 4 bệnh viện có khoa Lão khoa), 26 trung tâm y tế và 547 trạm y tế xã.

Việc tổ chức lại 547 trạm y tế thành 166 trạm trực thuộc UBND xã, phường nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cơ bản, phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Hệ thống 71 đơn vị sự nghiệp công lập được giữ ổn định, trong đó 26 trung tâm y tế tập trung thực hiện chức năng y tế dự phòng, phối hợp với UBND và các trạm y tế mới để triển khai hiệu quả công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh và quản lý sức khỏe cộng đồng.

Sau khi các trạm y tế mới đi vào hoạt động ổn định và có hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế về chức năng, nhiệm vụ, Sở Y tế sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án sắp xếp 26 trung tâm y tế. Mục tiêu là xây dựng bộ máy tinh gọn, tránh chồng chéo, phát huy hiệu quả hoạt động.

Theo Sở Y tế Thanh Hóa, việc chuyển các trạm y tế về UBND cấp xã quản lý là cần thiết trong bối cảnh hệ thống chính quyền hai cấp đã được kiện toàn nhưng đội ngũ quản lý y tế tại xã còn thiếu và chưa đồng bộ. Trong khi đó, Bộ Y tế chưa ban hành hướng dẫn cụ thể về mô hình mới.

Việc sắp xếp lại trạm y tế nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức y tế cơ sở phù hợp điều kiện thực tiễn, duy trì ổn định hoạt động chuyên môn, không tạo áp lực đột ngột cho tuyến cơ sở. Qua đó, tăng cường hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.