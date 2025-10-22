Sửa đổi toàn diện Luật Hàng không dân dụng để khơi thông điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển bền vững

Sáng 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tờ trình về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi). Theo đó, dự án luật tập trung sửa đổi, hoàn thiện cơ chế quản lý, khắc phục bất cập, khơi thông điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho phát triển ngành hàng không, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, TẠO ĐỘNG LỰC MỚI CHO NGÀNH HÀNG KHÔNG

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, việc xây dựng Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Mục tiêu của dự án luật là tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục những vướng mắc, bất cập hiện nay, đồng thời giải quyết các vấn đề phát sinh mới trong thực tiễn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 10. Ảnh: Quốc hội

Dự án luật đã tập trung sửa đổi quy định về Nhà chức trách hàng không và Nhà chức trách an ninh hàng không, phân định rõ thẩm quyền trong công tác quản lý.

Đồng thời, dự thảo cũng sửa đổi các quy định về quản lý, khai thác tàu bay, xuất khẩu tàu bay; tổ chức, sử dụng và khai thác vùng trời, quản lý hoạt động bay; hoạt động hàng không chung, hàng không chuyên dùng và vận chuyển hàng không thương mại, nhân viên hàng không.

Các nội dung này nhằm bảo đảm tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, nâng cao uy tín và năng lực quản lý quốc gia trong lĩnh vực hàng không dân dụng; đáp ứng yêu cầu an toàn, liên tục, điều hòa và hiệu quả; đồng thời phù hợp với quy định về sử dụng, bảo vệ vùng trời, bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia.

Cùng với đó, dự thảo còn hướng đến bảo vệ quyền lợi hành khách, giảm tình trạng chậm, hủy chuyến, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời tạo điều kiện cho phát triển hàng không chung và khai thác vùng trời tầm thấp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, dự thảo luật bổ sung quy định về áp dụng pháp luật đối với hoạt động hàng không dân dụng của lực lượng vũ trang và các cơ quan nhà nước, nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc đầu tư, trang bị phương tiện bảo đảm hoạt động của các lực lượng này.

Ngoài ra, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết dự thảo cũng bổ sung chính sách nghiên cứu phát triển vận tải hàng không tầm thấp và giao Chính phủ căn cứ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội quy định việc áp dụng luật này đối với hoạt động vận tải hàng không tầm thấp, điều tiết các hoạt động bay của tàu bay không người lái, phương tiện bay khác thực hiện hoạt động vận tải hàng không thương mại, phù hợp thông lệ quốc tế.

TẠO ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CẢNG HÀNG KHÔNG

Dự thảo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) có nhiều thay đổi trong quy định về quy hoạch, đầu tư xây dựng và khai thác cảng hàng không, công trình tại cảng hàng không nhằm phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia bình đẳng vào hoạt động đầu tư, khai thác.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết các nội dung sửa đổi nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện; khuyến khích, thúc đẩy đầu tư tại cảng hàng không; huy động đa dạng nguồn vốn và phương thức đầu tư; triển khai đồng bộ các giải pháp, cơ chế về đầu tư xây dựng để doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ theo mô hình tiên tiến, phổ biến trên thế giới.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Tờ trình ề dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi). Ảnh: Media Quốc hội.

Luật mới đồng thời bảo đảm nguyên tắc Nhà nước thống nhất sở hữu đối với các công trình hạ tầng quan trọng, phát huy vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước, đáp ứng yêu cầu về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung quy định về danh mục phí, lệ phí và giá trong lĩnh vực hàng không, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Hơn hết, dự thảo cũng bổ sung quy định về giám sát viên hàng không; người đứng đầu Nhà chức trách hàng không; thẩm quyền áp dụng miễn trừ, ban hành hoặc công nhận tiêu chuẩn, quy trình quốc tế; quy định về hoạt động điều tra an toàn sự cố, tai nạn tàu bay độc lập với Nhà chức trách hàng không.

Các nội dung này nhằm thực hiện yêu cầu của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), nâng cao năng lực giám sát an toàn hàng không quốc gia, giảm thiểu rủi ro và bảo đảm nguyên tắc “an toàn là ưu tiên tuyệt đối” trong mọi hoạt động hàng không dân dụng.

Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định về quản lý đội tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam, quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, phát huy chức năng lưỡng dụng của cảng hàng không, sân bay, góp phần phát triển ngành hàng không hiệu quả, bền vững.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban cơ bản tán thành quy định về đầu tư xây dựng cảng hàng không và công trình tại cảng hàng không theo hướng tạo hành lang pháp lý để huy động các nguồn lực ngoài Nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Ủy ban cũng đề nghị tiếp tục rà soát để cắt giảm thủ tục đầu tư, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, bảo đảm thống nhất với chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong xây dựng, mở rộng, khai thác công trình hàng không, đặc biệt tại khu vực có yếu tố quốc phòng, an ninh.