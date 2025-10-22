Chấm dứt sử dụng cán bộ công đoàn chuyên trách theo chế độ hợp đồng

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn làm rõ một số nội dung về đối tượng áp dụng; cách xác định thời gian, tiền lương hưởng chính sách; thời gian chi trả chế độ đối với cán bộ công đoàn chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp bộ máy...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn các nội dung còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP của Chính phủ và Hướng dẫn số 09/HD-TLĐ, chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 07 và Hướng dẫn số 09, cơ quan này đã nhận được ý kiến của một số tỉnh, thành phố đề cập về một số nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chẳng hạn như về đối tượng áp dụng; cách xác định thời gian, tiền lương hưởng chính sách; thời gian chi trả chế độ…

Trên cơ sở đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm rõ một số nội dung để các Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện.

Cụ thể, cán bộ công đoàn chuyên trách được áp dụng Điều 5 Nghị quyết số 07, Mục II Hướng dẫn số 09 khi có đủ các điều kiện sau:

(1) Cán bộ công đoàn chuyên trách là người được bầu cử, tuyển dụng, bổ nhiệm, chỉ định để đảm nhiệm thường xuyên công việc trong tổ chức Công đoàn (theo Điều 4 Điều lệ Công đoàn Việt Nam).

(2) Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trước thời điểm ngày 15/1/2019. Cụ thể là được tuyển dụng thông qua ký kết hợp đồng lao động, hoặc các hình thức văn bản với tên gọi khác, nhưng thỏa mãn nội dung về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên theo tinh thần Điều 13 Bộ luật Lao động năm 2019 về hợp đồng lao động.

(3) Hưởng lương và phụ cấp từ nguồn tài chính công đoàn; (4) Nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng Nghị quyết số 07 bao gồm: Cán bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Phó giám đốc nhân sự, trưởng, phó phòng tổ chức – nhân sự...) kiêm nhiệm giữ chức vụ ở công đoàn cơ sở (chủ tịch, phó chủ tịch...).

Cán bộ công đoàn chuyên trách ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng hưởng lương và đóng bảo hiểm xã hội từ nguồn kinh phí của doanh nghiệp.

Cán bộ công đoàn chuyên trách do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác tuyển dụng nêu tại khoản 1 mục II Hướng dẫn số 09, và cán bộ công đoàn chuyên trách ở cơ sở nêu tại khoản 3 Mục II Hướng dẫn số 09 không phải nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Cán bộ làm nhiệm vụ kế toán, thủ quỹ, tạp vụ... không đảm nhiệm công việc thường xuyên trong tổ chức công đoàn theo Điều 4 Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Cán bộ công đoàn chuyên trách theo khoản 1, 2, 3 Mục II Hướng dẫn số 09 và đã có thời gian ký hợp đồng lao động vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ, hoặc tuyển dụng thông qua các hình thức văn bản khác trước ngày 15/1/2019, và đã chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc có quyết định thôi việc, có thời gian gián đoạn trước khi ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, hoặc Nghị định số 111/2022/NĐ- CP, hoặc hợp đồng lao động khác sau ngày 15/1/2019.

Về cách xác định thời gian và tiền lương để hưởng chế độ, chính sách, Tổng Liên đoàn đề nghị thực hiện theo đúng Điều 5 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố cần rà soát và chấm dứt theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định về việc chấm dứt sử dụng cán bộ công đoàn chuyên trách làm chuyên môn, nghiệp vụ theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan chuyên trách công đoàn trước ngày 1/11/2025.

Số này không bao gồm cán bộ công đoàn chuyên trách đang làm việc tại công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Cán bộ công đoàn chuyên trách đã chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 30/6/2025 do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng được Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố tiếp tục ký hợp đồng lao động tại các bộ phận công tác của Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, hoặc các công đoàn xã, phường (bao gồm cả trường hợp tỉnh uỷ, thành uỷ đã phê duyệt chủ trương cho ký kết hợp đồng lao động), thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố ban hành quyết định nghỉ việc và thực hiện chi trả chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 07.