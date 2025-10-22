Tỷ trọng tờ khai luồng xanh tại Chi cục Hải quan khu vực III mở rộng lên mức 70% trong quý III/2025

Trong quý III/2025, Chi cục Hải quan khu vực III xử lý 691.249 tờ khai hải quan với tỷ lệ tờ khai luồng xanh chiếm gần 70% tổng số tờ khai, phản ánh hiệu quả của công tác cải cách thủ tục và quản lý rủi ro trong quá trình thông quan hàng hóa. Luồng đỏ chỉ chiếm 2,2%...

Trong quý III/2025, hoạt động xuất nhập khẩu qua các chi cục thuộc và trực thuộc Chi cục Hải quan khu vực III ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt.

Theo số liệu từ Chi cục Hải quan khu vực III, tổng số tờ khai xuất nhập khẩu làm thủ tục tại các Hải quan thuộc và trực thuộc Chi cục Hải quan khu vực đạt 691.249 tờ khai. Con số này tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 5,17% so với quý trước.

Trong đó bao gồm 376.864 tờ khai nhập khẩu và 314.385 tờ khai xuất khẩu, phản ánh đà phục hồi ổn định của hoạt động thương mại tại khu vực.

Số liệu tờ khai xuất nhập khẩu quý III năm 2025. Nguồn: Chi cục Hải quan khu vực III

Xét trên từng cửa khẩu, Hải quan khu chế xuất và khu công nghiệp Hải Phòng (03NK) tiếp tục dẫn đầu toàn khu vực về lượng tờ khai, đạt 204.546 tờ khai trong ba tháng, cho thấy sự sôi động của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và xuất khẩu trong khu công nghiệp.

Ở chiều ngược lại, Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 là đơn vị có số lượng tờ khai thấp nhất, chỉ đạt 13.829 tờ khai trong quý.

Chi cục Hải quan khu vực III cho biết, nếu xét trên khối hoạt động, đối với nhóm Hải quan cửa khẩu, Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ ghi nhận số lượng tờ khai lớn nhất, đạt 46.375 tờ khai, phản ánh vai trò quan trọng của cảng này trong chuỗi logistics khu vực phía Bắc. Ngược lại, Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 vẫn là đơn vị có số lượng giao dịch thấp nhất.

Trong khi đó, đối với nhóm Hải quan ngoài cửa khẩu, Hải quan khu chế xuất và khu công nghiệp Hải Phòng (03NK) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, còn Hải quan Hải Dương có số lượng tờ khai thấp nhất, đạt 161.164 tờ khai.

Song song, công tác phân luồng tờ khai cũng cho thấy bức tranh khá tích cực.

Cụ thể, trong tổng số đơn vị thuộc Chi cục Hải quan khu vực III, tỷ lệ tờ khai luồng xanh chiếm 69%, luồng vàng 28,8% và luồng đỏ chỉ 2,2%. Điều này phản ánh nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thông quan hàng hóa.

Đáng chú ý, sự khác biệt giữa hai nhóm đơn vị được thể hiện rõ qua tỷ lệ phân luồng.

Phân luồng tờ khai hải quan tại các cửa khẩu trong quý III/2025. Nguồn: Chi cục Hải quan khu vực III

Theo đó, đối với khối Hải quan cửa khẩu cảng biển gồm các đơn vị Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 và Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ tỷ lệ tờ khai luồng vàng chiếm ưu thế với 72,8%, trong khi luồng xanh chỉ đạt 22,5% và luồng đỏ là 4,6%.

Ngược lại, khối Hải quan ngoài cửa khẩu bao gồm Hải quan khu công nghiệp và khu chế xuất Hải Phòng (03PA), Hải quan khu công nghiệp và khu chế xuất Hải Phòng (03NK), Hải quan Hải Dương, Hải quan Hưng Yên và Hải quan Thái Bình có tỷ lệ luồng xanh vượt trội hơn hẳn, đạt tới 79,8%, trong khi luồng vàng ở mức 18,5% và luồng đỏ chỉ còn 1,6%.