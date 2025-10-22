Thứ Năm, 23/10/2025

Lâm Đồng lên kế hoạch đấu giá 3 khu đất trong năm 2025

Thanh Xuân

22/10/2025, 17:10

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 1761/QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch và danh mục các khu đất tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 đối với quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Các khu đất này nằm tại phường Phú Thủy, phường Mũi Né, phường Đông Gia Nghĩa và phường Phan Thiết, với tổng diện tích hơn 492.000 m2…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Quyết định, có hai khu đất đã đủ điều kiện đấu giá và một khu đất đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục liên quan để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Cụ thể, khu thứ nhất thuộc quỹ đất hai bên đường Võ Nguyên Giáp, nằm trên địa bàn phường Phú Thủy và phường Mũi Né, có diện tích 483.923,10 m2. Khu đất này được UBND tỉnh Ninh Thuận (trước đây) thu hồi và giao cho Quỹ đầu tư hạ tầng và phát triển quỹ đất Bình Thuận (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng) với mục đích sử dụng là đất ở và đất thương mại, dịch vụ.

Khu đất thứ hai là Nhà hàng khách sạn Thông Xanh tại phường Đông Gia Nghĩa, có diện tích 4.255,6 m2. Tài sản trên đất gồm nhà hàng khách sạn Thông Xanh, phần sửa chữa, cải tạo khách sạn Thông Xanh (Victory) cùng một số hạng mục xây dựng mới thuộc thửa đất số 01; các khu vực phục vụ ăn uống, pha chế kèm theo công trình xây dựng thuộc phạm vi khuôn viên nhà hàng phụ trợ tại thửa đất số 02. Khu đất có nguồn gốc là tài sản của Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa, đã được UBND tỉnh thu hồi và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, với mục đích sử dụng làm đất thương mại, dịch vụ.

Ngoài hai khu đất trên, còn có một khu đất diện tích 3.999,7 m2 tại phường Phan Thiết, trước đây do Hợp tác xã Cơ khí Tiền Phong quản lý. Hiện UBND phường Phan Thiết đang tổ chức lập phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng khu đất; sau khi hoàn thành, khu đất sẽ được bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý và xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Để đảm bảo công tác đấu giá được triển khai đúng tiến độ và hiệu quả, UBND tỉnh giao UBND phường Phú Thủy giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm, bảo đảm nguyên trạng khu đất hai bên đường Võ Nguyên Giáp; UBND phường Phan Thiết khẩn trương lập, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng khu đất để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo; UBND phường Mũi Né có trách nhiệm rà soát, lập phương án bồi thường và giải quyết lấn chiếm đất theo chỉ đạo trong Công văn số 4917/UBND-NNMT ngày 9/10/2025.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, phát sinh các thửa đất, khu đất cần triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc các thửa đất không đảm bảo điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập kế hoạch, danh mục điều chỉnh, bổ sung, trình Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tham mưu UBND tỉnh ban hành làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng sẽ chủ trì, đôn đốc, theo dõi sát tiến độ thực hiện kế hoạch đấu giá, đồng thời, lập phương án đấu giá cụ thể cho từng khu đất đủ điều kiện. UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để quá trình đấu giá quyền sử dụng đất diễn ra minh bạch, đúng quy định và đạt hiệu quả cao nhất.

bất động sản đấu giá đất lâm đồng

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2025

