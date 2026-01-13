1 triệu USD cho giải pháp AI xuất sắc nhất do người Việt làm chủ

Đây là giải thưởng công nghệ lớn nhất Việt Nam hiện nay. Giải thưởng tôn vinh sản phẩm, giải pháp AI do người Việt phát triển và làm chủ, tạo ra tác động mạnh mẽ, bền vững cho kinh tế- xã hội...

Nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Liên minh AI Âu Lạc công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, trao tặng 1 triệu USD cho một sản phẩm, giải pháp AI xuất sắc nhất do người Việt làm chủ.

Mục tiêu của Giải thưởng khuyến khích tinh thần làm chủ công nghệ và góp phần khẳng định vị thế trí tuệ Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Giải thưởng dự kiến trao trong 3 năm liên tiếp, bắt đầu từ năm 2026.

Phát biểu tại Lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, việc tổ chức Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa các quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, đồng thời tạo ra một không gian kết nối hiệu quả giữa nghiên cứu, ứng dụng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực AI”.

Giải thưởng không chỉ tôn vinh các công trình nghiên cứu, sản phẩm và giải pháp AI xuất sắc do người Việt Nam làm chủ, mà còn khuyến khích cách tiếp cận phát triển AI có trách nhiệm, gắn với các giá trị nhân văn, phát triển bền vững và phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn

Cũng theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, giải thưởng mang ý nghĩa sâu sắc đối với cộng đồng người Việt Nam trên toàn cầu. Đây là cầu nối quan trọng giữa các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân công nghệ người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước. Thông qua giải thưởng, trí tuệ Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới có thêm một không gian để gắn kết, cống hiến và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, chia sẻ, “Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh một trong 5 công tác trọng tâm của đất nước giai đoạn 2025- 2030 là xác lập mô hình tăng trưởng mới, đảm bảo phát triển nhanh nhưng phải bền vững, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính; từng bước tự chủ về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, Liên minh AI Âu Lạc tổ chức Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize.

Với giá trị giải thưởng 1 triệu USD, con số này tương đương với Giải Nobel. Tuy nhiên, ông Trương Gia Bình nhấn mạnh rằng “điều chúng tôi hướng tới là những sản phẩm AI do người Việt Nam phát triển, phục vụ cho người Việt Nam. Lịch sử cho thấy rằng hơn ai hết, chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ đất nước mình và trong bối cảnh mới, đó là bảo vệ chủ quyền công nghệ, chủ quyền AI”.

Hội đồng thẩm định giải thưởng Âu Lạc Grand Prize

Theo ông Trương Gia Bình, “nếu hệ sinh thái AI trong nước không được hình thành, thì những bạn trẻ Việt Nam dù có ý tưởng lớn đến đâu cũng sẽ phải dùng công cụ nước ngoài để thực hiện, ý tưởng cũng theo đó ra nước ngoài. Khi đó, chúng ta sẽ đánh mất nguồn lực trí tuệ của chính mình. Vì vậy, chúng ta chỉ còn một con đường: dựa vào chính dân tộc mình, tự lực, tự cường, xây dựng năng lực AI của Việt Nam”.

“Chúng tôi hướng tới kêu gọi, cổ vũ và động viên người Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ, nuôi dưỡng khát vọng và dấn thân vào lĩnh vực AI; ưu tiên sức mạnh dân tộc và tinh thần làm chủ công nghệ lõi, đặc biệt là AI. Giải thưởng này nhằm vinh danh khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam, và được trao cho những người giỏi nhất theo các tiêu chí đánh giá mà ban tổ chức xây dựng một cách nghiêm túc và công tâm”, Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc nói.

Âu Lạc Grand Prize tập trung đánh giá các sản phẩm, giải pháp AI đã hoàn thiện và triển khai thực tế, dựa trên hệ tiêu chí cụ thể về tác động, đổi mới sáng tạo, tính bền vững, khả năng mở rộng và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức AI.

Cụ thể giải pháp đã hoàn thiện và triển khai thực tế, tạo ra các lợi ích xã hội hoặc kinh tế tại Việt Nam có thể đo lường được, với những kết quả rõ ràng, được đánh giá từ đối tác hoặc khách hàng. Các giải pháp sản phẩm thể hiện tư duy đột phá về công nghệ, mô hình triển khai hoặc cách tiếp cận vấn đề; đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài, có thể mở rộng quy mô và sử dụng nguồn lực hiệu quả.

Giải pháp có tiềm năng mở rộng ra thị trường quốc tế, góp phần giải quyết các bài toán chung của thế giới. Đặc biệt, các giải pháp tuân thủ các nguyên tắc minh bạch, bảo vệ quyền riêng tư, giảm thiểu rủi ro và tác động tiêu cực của AI đối với xã hội.

Giải thưởng dành cho mọi cá nhân là công dân Việt Nam và các tổ chức có trưởng nhóm phát triển sản phẩm, giải pháp là công dân Việt Nam, không phân biệt độ tuổi hay lĩnh vực hoạt động. Các cá nhân, tổ chức tham gia phải cam kết sản phẩm, giải pháp là tài sản trí tuệ hợp pháp, do người Việt phát triển và sở hữu, khai thác theo quy định pháp luật.