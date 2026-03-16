Mỹ và Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán mới, chuẩn bị cho thượng đỉnh ở Bắc Kinh

Theo hãng tin CNBC, phái đoàn hai bên do Bộ trưởng Tài chính
Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong dẫn đầu tập trung thảo
luận vào hàng loạt vấn đề then chốt, gồm thuế quan mới của Mỹ, nguồn cung đất
hiếm và nam châm từ Trung Quốc cho thị trường Mỹ, các biện pháp kiểm soát xuất
khẩu công nghệ cao của Washington, cũng như việc Bắc Kinh tăng mua nông sản Mỹ.
CHUẨN BỊ CHO CUỘC GẶP THƯỢNG ĐỈNH
Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết hai bên đã bắt đầu
đàm phán vào sáng Chủ nhật tại trụ sở Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
(OECD) ở Paris. OECD hiện gồm 38 thành viên, chủ yếu là các nền kinh tế phát
triển. Trung Quốc không tham gia tổ chức này và vẫn tự xếp mình vào nhóm quốc
gia đang phát triển.
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cũng tham gia vòng
đàm phán này. Cuộc gặp tại Paris diễn ra tiếp sau một loạt vòng đàm phán tại
các thành phố châu Âu năm ngoái, nằm trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại
từng đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đến sát bờ vực
đổ vỡ.
Theo giới phân tích, vòng đàm phán lần này tại Paris cũng
như hội nghị thượng đỉnh sắp tới khó mang lại kết quả đột phá do thời gian chuẩn
bị không nhiều, trong khi Washington hiện đang tập trung vào cuộc chiến tại
Iran.
“Mục tiêu tối thiểu của cả hai bên là duy trì đối thoại, qua
đó tránh để quan hệ song phương rơi vào đổ vỡ và ngăn căng thẳng leo thang trở
lại”, ông Scott Kennedy, chuyên gia kinh tế Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu
Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington, nhận định với Reuters.
Theo ông Kennedy, mong muốn của ông Trump sau chuyến thăm Bắc
Kinh là giành được những cam kết lớn từ Trung Quốc, như mua thêm máy bay Boeing
và tăng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cũng như đậu tương Mỹ. Tuy nhiên,
để đạt được điều đó, Washington có thể sẽ phải đưa ra một số nhượng bộ liên
quan đến các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ.
“Khả năng cao cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới chỉ tạo cảm giác
là quan hệ hai bên đang có tiến triển, trong khi thực chất vẫn gần như dậm chân
tại chỗ suốt 4 tháng qua”, ông Kennedy nhận xét.
Theo thông tin từ Nhà Trắng, ông Trump sẽ thăm Trung Quốc từ
ngày 31/3 đến 2/4. Đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới
Trung Quốc kể từ lần ông Trump đến Bắc Kinh trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên
vào năm 2017.
Chuyến thăm diễn ra 5 tháng sau cuộc gặp giữa ông Trump và
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc, nơi hai bên nhất trí một
thỏa thuận đình chiến thương mại kéo dài một năm. Trước đó, căng thẳng thương mại
đã đẩy các mức thuế quan trả đũa lẫn nhau lên trên 100%, trước khi hai nhất trí
hạ nhiệt.
Sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh, ông Trump và ông Tập dự kiến gặp nhau thêm vài lần trong năm nay, gồm tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế
châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Trung Quốc vào tháng 11 và hội nghị thượng đỉnh
Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Mỹ vào
tháng 12.
Theo giới phân tích, những cuộc gặp này có thể tạo thêm dư địa để hai
bên đạt được các bước tiến cụ thể hơn trong quan hệ song phương.
CHIẾN SỰ IRAN, RÀ SOÁT THỎA THUẬN ĐÌNH CHIẾN THƯƠNG MẠI
Cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran nhiều khả năng cũng tác động
tới vòng đàm phán tại Paris, trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh và hoạt động vận
tải qua eo biển Hormuz gần như tê liệt. Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải đặc biệt
quan trọng với Trung Quốc, khi khoảng 45% lượng dầu nhập khẩu của nước này đi
qua đây.
Trong bài xã luận đăng ngày 15/3, hãng thông tấn nhà nước
Trung Quốc Tân Hoa Xã nhận định rằng nếu Mỹ và Trung Quốc đạt được tiến triển
đáng kể trong hợp tác kinh tế, niềm tin vào nền kinh tế toàn cầu đang ngày càng
mong manh có thể được khôi phục phần nào.
Trong vòng đàm phán ày, hai bên cũng dự kiến rà soát tiến độ thực hiện
các cam kết trong thỏa thuận đình chiến thương mại. Thỏa thuận này đã giúp ngăn căng thẳng
thương mại leo thang, giảm một phần thuế quan của Mỹ với hàng hóa Trung Quốc và
tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm nghiêm ngặt của Bắc Kinh
trong 1 năm. Cùng với đó, Washington cũng tạm thời chưa mở rộng danh sách đen
các công ty Trung Quốc bị cấm mua hàng công nghệ cao của Mỹ, như thiết bị sản
xuất con chip.
Theo thỏa thuận, Trung Quốc cam kết mua 12 triệu tấn đậu
tương Mỹ trong niên vụ 2025 và 25 triệu tấn trong niên vụ 2026, bắt đầu từ vụ
thu hoạch mùa thu. Các quan chức Mỹ, trong đó có ông Bessent, cho biết đến nay
Bắc Kinh vẫn thực hiện đúng cam kết, thể hiện qua lượng đậu tương mua vào đã đạt
mục tiêu ban đầu.
Tuy nhiên, vấn đề đất hiếm vẫn là điểm nghẽn lớn. Dù một số
ngành công nghiệp Mỹ đã tiếp cận trở lại nguồn cung từ Trung Quốc - nước đang
chi phối sản lượng đất hiếm toàn cầu - các doanh nghiệp hàng không vũ trụ và
hãng chế tạo con chip của Mỹ vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ. Vì vậy, tình trạng
thiếu hụt một số vật liệu quan trọng đang ngày càng nghiêm trọng, trong đó có
yttrium, nguyên tố được sử dụng trong lớp phủ chịu nhiệt cho động cơ phản lực.
“Ưu tiên trước mắt của Mỹ tại vòng đàm phán Paris nhiều khả
năng sẽ là thúc đẩy Trung Quốc tăng mua nông sản Mỹ và khơi thông thêm dòng chảy
đất hiếm sang thị trường Mỹ”, ông William Chou, nhà nghiên cứu cao cấp tại viện
nghiên cứu Hudson Institute ở Washington, nhận định.
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA THƯƠNG MẠI MỚI CỦA MỸ
Ông Greer và ông Bessent cũng mang tới vòng đàm phán tại
Paris một nhân tố gây căng thẳng mới là các cuộc điều tra thương mại mới của Mỹ.
Trong đó, cuộc điều tra theo Mục 301, Luật thương mại Mỹ năm 1974, nhằm vào
Trung Quốc và 15 đối tác thương mại lớn khác, liên quan tới cáo buộc dư thừa
công suất công nghiệp. Cuộc điều tra này có thể mở đường cho một đợt áp thuế
quan mới trong vài tháng tới.
Bên cạnh đó, Bộ Thương mại Mỹ cũng đã khởi động một cuộc điều
tra khác về vấn đề lao động cưỡng bức tại 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong
đó có Trung Quốc. Cuộc điều tra này có thể dẫn tới lệnh cấm nhập khẩu một số mặt
hàng vào Mỹ.
Các cuộc điều tra mới được cho là nhằm tìm kiếm cơ sở pháp
lý mới để áp thuế quan, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết rằng thuế quan đối
ứng mà ông Trump áp đặt với hàng loạt đối tác thương mại theo luật khẩn cấp là
không đúng thẩm quyền được trao. Phán quyết này trên thực tế đã khiến mức thuế
quan của Mỹ với hàng hóa Trung Quốc giảm 20 điểm phần trăm. Tuy nhiên, ngay sau
đó, ông Trump đã áp thuế quan toàn cầu 10% theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại
năm 1974.
Vào ngày 13/3, Trung Quốc lên tiếng chỉ trích các cuộc điều
tra nói trên và cho biết sẽ có biện pháp đáp trả nếu cần.
Tân Hoa Xã nhận định vòng đàm phán mới tại
Paris “vừa là cơ hội, vừa là phép thử” và kết quả chủ yếu phụ thuộc vào phía Mỹ.
Hãng thông tấn này cho rằng Washington cần tiếp cận đàm phán theo hướng lý trí,
thực tế hơn và hành động phù hợp với những nguyên tắc nền tảng để duy trì quan
hệ kinh tế Mỹ - Trung ổn định.