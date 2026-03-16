Thái Lan lạc quan về Tết Songkran bất chấp chiến sự Trung Đông
Tường Bách
16/03/2026, 08:55
Bất chấp việc đóng cửa không phận và các chuyến bay vòng tốn kém qua Trung Đông, Thái Lan đã đón hơn 7 triệu du khách tính từ đầu năm đến ngày 11/3, cho thấy nhu cầu vẫn rất mạnh mẽ…
Đối với du khách đến Đông Nam Á, những gián đoạn hàng không
đang được cảm nhận rõ rệt nhất trên các hành trình từ châu Âu đến châu Á, vốn
trước đây phụ thuộc vào các trung tâm trung chuyển ở Trung Đông. Phụ phí nhiên
liệu cao hơn, thời gian bay dài hơn và nguồn cung hạn chế của các hãng hàng
không thay thế đang cùng nhau tạo ra một môi trường du lịch đắt đỏ hơn và khó dự
đoán hơn.
Trong bối cảnh đầy biến động này, theo tờ Nation Thailand, cơ sở hạ tầng hàng không của
Thái Lan nhìn chung vẫn ổn định. Tập đoàn Sân bay Thái Lan (Airports of
Thailand), đơn vị vận hành 6 cửa ngõ quốc tế lớn, bao gồm sân bay
Suvarnabhumi và Don Mueang ở Bangkok, báo cáo rằng các nhà ga và hoạt động cốt
lõi vẫn tiếp tục diễn ra bình thường, ngay cả khi các hãng hàng không điều chỉnh
lịch trình và tuyến bay để ứng phó với khủng hoảng.
Trong bối cảnh toàn cầu đầy thách thức, lượng khách du lịch
đến Thái Lan vẫn rất đáng kể. Từ ngày 1/1 đến ngày 11/3, tổng số khách du lịch
nước ngoài tới Thái Lan là 7.489.983 lượt khách. Con số này giảm 4,40% so với
cùng kỳ năm 2025 do tình hình ở Trung Đông.
Bà Natthariya Taweewong,
Thư ký Thường trực Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, khẳng định số lượng khách
du lịch “vẫn ổn định và không bị suy giảm nghiêm trọng", khi nước này đón
tiếp trung bình hơn 100.000 lượt khách mỗi ngày.
Các thông báo trước đó của chính phủ cho biết chỉ riêng
trong tháng 1 và tháng 2 đã có gần 6 triệu lượt khách đến. Các số liệu tiếp theo, bao gồm
tuần đầu tiên của tháng 3, đã đẩy tổng số lượt khách lên hơn 7 triệu. Các nguồn
tin từ Thái Lan cho thấy lượng khách đến từ châu Âu và Trung Đông đang chịu áp
lực do các chuyến bay bị cắt giảm và giá vé tăng cao. Nhưng nhu cầu từ các thị
trường khu vực như Trung Quốc, Hàn Quốc và Đông Nam Á vẫn tiếp tục hỗ trợ tổng
thể lượng khách, hạn chế quy mô của sự suy giảm.
Bà Taweewong cho rằng lượng khách du lịch tích lũy đạt hơn
7,4 triệu lượt khẳng định niềm tin liên tục của du khách vào Thái Lan, bất chấp
những thách thức như giá dầu tăng cao và các yếu tố địa chính trị. Tuy nhiên, vấn
đề quan trọng cần theo dõi sát sao là tác động của giá dầu đến giá vé máy bay.
Nếu tình trạng này kéo dài thêm 2 - 3 tháng nữa, nó có thể ảnh hưởng đến quyết
định du lịch của du khách thuộc thế hệ Z nhạy cảm về giá cả.
Như vậy, có thể nói “Tết té nước” Songkran 2026 sẽ diễn ra
trong bối cảnh không mấy thuận lợi. Tuy nhiên, tờ Nation Thailand
ngày 11/3 dẫn nguồn tin từ ban tổ chức Lễ hội âm nhạc Songkran S20 Bangkok 2026
cho biết họ vẫn lạc quan khi nhận thấy giải trí đang đóng vai trò ngày càng
quan trọng như một hình thức chữa lành. Khá nhiều người đang tìm kiếm các chuyến
du lịch giúp giải tỏa căng thẳng do áp lực kinh tế, nỗi lo về chiến sự và cả áp
lực từ mạng xã hội.
Trong bối cảnh đó, Songkran được kỳ vọng vẫn là thời điểm
thu hút du khách, góp phần cách mạng hóa ngành du lịch, đúng như mục tiêu được
Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) nhấn mạnh khi ra mắt siêu ứng dụng “Amazing
Thailand” tích hợp AI. Đây không chỉ đơn thuần là một cẩm nang du lịch, mà còn
là nền tảng kỹ thuật số chiến lược được thiết kế để giúp du khách khám phá Thái
Lan dễ dàng hơn, chi tiêu thuận tiện hơn và quay trở lại cũng dễ dàng hơn.
Là một trong Top 6 lễ hội âm nhạc được mong chờ nhất năm
2026, Lễ hội âm nhạc Songkran S20 Bangkok 2026 hứa hẹn đem lại cho người hâm mộ
và du khách theo xu hướng du lịch âm nhạc (Music Tourism) “một bữa tiệc EDM
hoành tráng, huyền ảo với hương vị nhiệt đới Thái Lan”, theo hãng truyền thông
trực tuyến Lifestyle Asia có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc).
Song song, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) hiện cũng đang nỗ
lực duy trì đà phát triển thông qua nhiều hoạt động quảng bá du lịch khác nhau,
chẳng hạn như chương trình Amazing Thailand Post-ITB Roadshow 2026 tại Đông Âu,
bắt đầu từ Ba Lan, nhằm mục tiêu vào các thị trường cao cấp với thời
gian lưu trú trung bình lên đến 14 ngày.
Bên cạnh đó, TAT tiếp tục nỗ lực quảng
bá du lịch tại Thượng Hải, Trung Quốc. Trọng tâm là giới thiệu các chiến dịch mới
đáp ứng nhu cầu của du khách trẻ tuổi và các gia đình.
Nhằm giảm thiểu tác động của xung đột Trung Đông đến ngành
du lịch, TAT dự kiến sẽ đề xuất các biện pháp kích cầu du lịch nội
địa và các thị trường gần, cũng như thành lập một "tổ công tác" phối
hợp với các doanh nghiệp tư nhân. Trong trường hợp xấu nhất, "tổ công
tác" này sẽ nghiên cứu biện pháp tài chính để hỗ trợ các nhà điều
hành du lịch, chẳng hạn như lãi suất cho vay ưu đãi đặc biệt.
Theo đó, trên cơ sở chương trình trợ cấp cho các chuyến
bay thuê bao từ Trung Quốc từ năm ngoái, Cơ quan Du lịch Thái Lan sẽ điều
chỉnh chương trình này cho những thị trường đường dài có nhu cầu đến Thái
Lan. Ngoài ra, Thái Lan sẽ khuyến khích việc miễn phí các chuyến bay nội địa
cho du khách nước ngoài đã đặt vé máy bay quốc tế đến Thái Lan, cùng với một
chương trình chính phủ trợ giá cho các chuyến du lịch trong nước.
Thái Lan sẽ điều chỉnh cơ cấu khách quốc tế, tập
trung vào các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á để bù
đắp sự sụt giảm từ nguồn khách Trung Đông và các thị trường đường dài. Các
doanh nghiệp du lịch Phuket (Thái Lan) dự báo điểm đến này sẽ
đón lượng khách khả quan từ châu Á và Australia.
Trong bối cảnh xung đột gia tăng, Thái Lan coi đây là cơ hội
để trở thành một trung tâm hàng không, đón nhiều hơn các chuyến bay
thẳng từ châu Âu kết nối với châu Á và Australia. Thái Lan cũng yêu cầu
các sân bay nước này điều chỉnh giờ bay để thu hút các chuyến bay trực tiếp
từ châu Âu hoặc các điểm đến đường dài khác.
Thông qua hợp tác với các hãng
hàng không châu Âu hoặc Trung Đông, Thái Lan sẽ cạnh tranh với Trung Quốc
trên lĩnh vực này, sau khi Trung Quốc đang vươn lên về việc khai thác các chuyến
bay từ châu Âu đến châu Á.
Theo các doanh nghiệp du lịch Thái Lan, khi ngày càng
nhiều chuyến bay nối liền Trung Quốc và châu Âu, Thái Lan nên phối hợp song
phương với Trung Quốc để phát triển du lịch hai chiều, nhằm thu hút những
du khách tiềm năng từ các chuyến bay qua Thượng Hải hoặc Bắc Kinh.
Khám phá Hà Nội đa trải nghiệm tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026
Tối 13/3, Sở Du lịch Hà Nội đã khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026, tại Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Lễ hội diễn ra từ ngày 13 đến 15/3, với chủ đề Du lịch xanh - Trải nghiệm số".
Sở hữu nhiều di sản văn hóa và các trung tâm Phật giáo cổ đại nổi tiếng thế giới, bang Maharashtra (Ấn Độ) đang đẩy mạnh mở rộng thị trường khách Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam được xem là thị trường giàu tiềm năng đối với du lịch văn hóa và hành hương Phật giáo...
Theo báo cáo mới nhất của Henley Passport Index (HPI), hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 84 trên toàn cầu, đồng hạng với các quốc gia Angola, Burundi và Cộng hòa Trung Phi…
Phố đêm Trường Tiền cùng một số không gian văn hóa, di tích trong nội thành Huế đang được đề xuất nghiên cứu khai thác để phát triển kinh tế đêm. Thành phố đặt mục tiêu hình thành các sản phẩm du lịch ban đêm đặc trưng nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu bảo tồn di sản...
Các khách sạn trên khắp UAE cho biết họ đang ưu tiên sự an toàn của khách hàng, giá cả ổn định và đặt phòng linh hoạt khi các gián đoạn du lịch ảnh hưởng đến hành khách trên toàn khu vực…
