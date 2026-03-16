Thái Lan lạc quan về Tết Songkran bất chấp chiến sự Trung Đông

Bất chấp việc đóng cửa không phận và các chuyến bay vòng tốn kém qua Trung Đông, Thái Lan đã đón hơn 7 triệu du khách tính từ đầu năm đến ngày 11/3, cho thấy nhu cầu vẫn rất mạnh mẽ…

Đối với du khách đến Đông Nam Á, những gián đoạn hàng không đang được cảm nhận rõ rệt nhất trên các hành trình từ châu Âu đến châu Á, vốn trước đây phụ thuộc vào các trung tâm trung chuyển ở Trung Đông. Phụ phí nhiên liệu cao hơn, thời gian bay dài hơn và nguồn cung hạn chế của các hãng hàng không thay thế đang cùng nhau tạo ra một môi trường du lịch đắt đỏ hơn và khó dự đoán hơn.

Trong bối cảnh đầy biến động này, theo tờ Nation Thailand, cơ sở hạ tầng hàng không của Thái Lan nhìn chung vẫn ổn định. Tập đoàn Sân bay Thái Lan (Airports of Thailand), đơn vị vận hành 6 cửa ngõ quốc tế lớn, bao gồm sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang ở Bangkok, báo cáo rằng các nhà ga và hoạt động cốt lõi vẫn tiếp tục diễn ra bình thường, ngay cả khi các hãng hàng không điều chỉnh lịch trình và tuyến bay để ứng phó với khủng hoảng.

Trong bối cảnh toàn cầu đầy thách thức, lượng khách du lịch đến Thái Lan vẫn rất đáng kể. Từ ngày 1/1 đến ngày 11/3, tổng số khách du lịch nước ngoài tới Thái Lan là 7.489.983 lượt khách. Con số này giảm 4,40% so với cùng kỳ năm 2025 do tình hình ở Trung Đông.

Bà Natthariya Taweewong, Thư ký Thường trực Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, khẳng định số lượng khách du lịch “vẫn ổn định và không bị suy giảm nghiêm trọng", khi nước này đón tiếp trung bình hơn 100.000 lượt khách mỗi ngày.

Các thông báo trước đó của chính phủ cho biết chỉ riêng trong tháng 1 và tháng 2 đã có gần 6 triệu lượt khách đến. Các số liệu tiếp theo, bao gồm tuần đầu tiên của tháng 3, đã đẩy tổng số lượt khách lên hơn 7 triệu. Các nguồn tin từ Thái Lan cho thấy lượng khách đến từ châu Âu và Trung Đông đang chịu áp lực do các chuyến bay bị cắt giảm và giá vé tăng cao. Nhưng nhu cầu từ các thị trường khu vực như Trung Quốc, Hàn Quốc và Đông Nam Á vẫn tiếp tục hỗ trợ tổng thể lượng khách, hạn chế quy mô của sự suy giảm.

Bà Taweewong cho rằng lượng khách du lịch tích lũy đạt hơn 7,4 triệu lượt khẳng định niềm tin liên tục của du khách vào Thái Lan, bất chấp những thách thức như giá dầu tăng cao và các yếu tố địa chính trị. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng cần theo dõi sát sao là tác động của giá dầu đến giá vé máy bay. Nếu tình trạng này kéo dài thêm 2 - 3 tháng nữa, nó có thể ảnh hưởng đến quyết định du lịch của du khách thuộc thế hệ Z nhạy cảm về giá cả.

Như vậy, có thể nói “Tết té nước” Songkran 2026 sẽ diễn ra trong bối cảnh không mấy thuận lợi. Tuy nhiên, tờ Nation Thailand ngày 11/3 dẫn nguồn tin từ ban tổ chức Lễ hội âm nhạc Songkran S20 Bangkok 2026 cho biết họ vẫn lạc quan khi nhận thấy giải trí đang đóng vai trò ngày càng quan trọng như một hình thức chữa lành. Khá nhiều người đang tìm kiếm các chuyến du lịch giúp giải tỏa căng thẳng do áp lực kinh tế, nỗi lo về chiến sự và cả áp lực từ mạng xã hội.

Tết té nước Songkran 2026 lần đầu xuất hiện lễ hội âm nhạc K-pop K20 bên cạnh EDM S20, góp phần làm mới du lịch Thái Lan.

Trong bối cảnh đó, Songkran được kỳ vọng vẫn là thời điểm thu hút du khách, góp phần cách mạng hóa ngành du lịch, đúng như mục tiêu được Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) nhấn mạnh khi ra mắt siêu ứng dụng “Amazing Thailand” tích hợp AI. Đây không chỉ đơn thuần là một cẩm nang du lịch, mà còn là nền tảng kỹ thuật số chiến lược được thiết kế để giúp du khách khám phá Thái Lan dễ dàng hơn, chi tiêu thuận tiện hơn và quay trở lại cũng dễ dàng hơn.

Là một trong Top 6 lễ hội âm nhạc được mong chờ nhất năm 2026, Lễ hội âm nhạc Songkran S20 Bangkok 2026 hứa hẹn đem lại cho người hâm mộ và du khách theo xu hướng du lịch âm nhạc (Music Tourism) “một bữa tiệc EDM hoành tráng, huyền ảo với hương vị nhiệt đới Thái Lan”, theo hãng truyền thông trực tuyến Lifestyle Asia có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc).

Song song, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) hiện cũng đang nỗ lực duy trì đà phát triển thông qua nhiều hoạt động quảng bá du lịch khác nhau, chẳng hạn như chương trình Amazing Thailand Post-ITB Roadshow 2026 tại Đông Âu, bắt đầu từ Ba Lan, nhằm mục tiêu vào các thị trường cao cấp với thời gian lưu trú trung bình lên đến 14 ngày.

Bên cạnh đó, TAT tiếp tục nỗ lực quảng bá du lịch tại Thượng Hải, Trung Quốc. Trọng tâm là giới thiệu các chiến dịch mới đáp ứng nhu cầu của du khách trẻ tuổi và các gia đình.

Nhằm giảm thiểu tác động của xung đột Trung Đông đến ngành du lịch, TAT dự kiến ​​sẽ đề xuất các biện pháp kích cầu du lịch nội địa và các thị trường gần, cũng như thành lập một "tổ công tác" phối hợp với các doanh nghiệp tư nhân. Trong trường hợp xấu nhất, "tổ công tác" này sẽ nghiên cứu biện pháp tài chính để hỗ trợ các nhà điều hành du lịch, chẳng hạn như lãi suất cho vay ưu đãi đặc biệt.

Theo đó, trên cơ sở chương trình trợ cấp cho các chuyến bay thuê bao từ Trung Quốc từ năm ngoái, Cơ quan Du lịch Thái Lan sẽ điều chỉnh chương trình này cho những thị trường đường dài có nhu cầu đến Thái Lan. Ngoài ra, Thái Lan sẽ khuyến khích việc miễn phí các chuyến bay nội địa cho du khách nước ngoài đã đặt vé máy bay quốc tế đến Thái Lan, cùng với một chương trình chính phủ trợ giá cho các chuyến du lịch trong nước.

Thái Lan sẽ điều chỉnh cơ cấu khách quốc tế, tập trung vào các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á để bù đắp sự sụt giảm từ nguồn khách Trung Đông và các thị trường đường dài. Các doanh nghiệp du lịch Phuket (Thái Lan) dự báo điểm đến này sẽ đón lượng khách khả quan từ châu Á và Australia.

Trong bối cảnh xung đột gia tăng, Thái Lan coi đây là cơ hội để trở thành một trung tâm hàng không, đón nhiều hơn các chuyến bay thẳng từ châu Âu kết nối với châu Á và Australia. Thái Lan cũng yêu cầu các sân bay nước này điều chỉnh giờ bay để thu hút các chuyến bay trực tiếp từ châu Âu hoặc các điểm đến đường dài khác.

Thông qua hợp tác với các hãng hàng không châu Âu hoặc Trung Đông, Thái Lan sẽ cạnh tranh với Trung Quốc trên lĩnh vực này, sau khi Trung Quốc đang vươn lên về việc khai thác các chuyến bay từ châu Âu đến châu Á.

Theo các doanh nghiệp du lịch Thái Lan, khi ngày càng nhiều chuyến bay nối liền Trung Quốc và châu Âu, Thái Lan nên phối hợp song phương với Trung Quốc để phát triển du lịch hai chiều, nhằm thu hút những du khách tiềm năng từ các chuyến bay qua Thượng Hải hoặc Bắc Kinh.