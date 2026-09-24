10 nước đánh thuế xăng dầu cao nhất châu Âu

Giá xăng dầu ở châu Âu đang ở mức cao chưa từng thấy, và một phần lớn trong số tiền mà người tiêu dùng phải trả tại các trạm xăng là để đóng thuế cho chính phủ...

Ảnh minh họa - Ảnh: DW.

Trang Euronews dữ liệu từ Ủy ban châu Âu (EC) cho biết gần một nửa số tiền mà các tài xế châu Âu chi trả cho xăng dầu là để đóng thuế.

Vào ngày 14/9, giá xăng Euro-super 95 trung bình đạt mức 2.063 euro/lít trên toàn EU, mức giá cao nhất kể từ khi EC bắt đầu theo dõi vào năm 2005.

Cũng giống như ở các nền kinh tế khác, giá xăng dầu ở châu Âu leo thang do gián đoạn nguồn cung năng lượng vì chiến tranh ở Vùng Vịnh. Trước khi chiến tranh nổ ra, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - ở mức khoảng 72 USD/thùng. Gần đây, giá dầu đã vượt 100 USD/thùng trước khi giảm trở lại dưới mức này trong tuần này.

Các nhà máy lọc dầu cũng góp phần làm tăng giá xăng dầu. Biên lợi nhuận lọc dầu, tức là khoảng cách giữa giá mà các nhà máy lọc dầu trả cho dầu thô và giá bán xăng dầu, đã tăng lên. Theo ước tính của các chuyên gia Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), trong tuần thứ ba của tháng 9, biên lợi nhuận này đã làm tăng giá thêm 0,17 euro mỗi lít xăng và 0,41 euro mỗi lít dầu diesel trong khu vực đồng euro.

Như đã đề cập ở trên, gần một nửa số tiền mà người tiêu dùng châu Âu chi tại các trạm xăng là để đóng thuế cho chính phủ. Thuế xăng dầu tại các nước trong khu vực này được áp dụng qua hai giai đoạn chính.

Đầu tiên là thuế tiêu thụ đặc biệt, một khoản phí cố định trên/lít xăng dầu, không tự động tăng theo giá dầu. Một số quốc gia cũng áp dụng các khoản thuế carbon hoặc các loại thuế khác. Sau đó là thuế giá trị gia tăng (VAT), được tính trên giá xăng dầu sau khi đã cộng các khoản thuế và phí trước đó. Điều này có nghĩa là người tiêu dùng phải trả VAT trên cả thuế tiêu thụ đặc biệt, tức là một loại thuế chồng thuế.

Trên toàn EU, thuế xăng trung bình là 0,976 euro/lít, chiếm 47,3% giá xăng tại trạm bán lẻ. Tại 7 quốc gia thành viên, mức thuế này vượt quá 1 euro/lít.

Dưới đây là 10 nước có thuế xăng cao nhất trong EU, theo Euronews:

10. Latvia: 0,96 euro/lít

Latvia đã tăng thuế tiêu thụ đặc biệt trên xăng không chì vào tháng 1 năm nay từ 532 euro lên 555 euro cho mỗi 1.000 lít, tức là 0,555 euro/lít. Một khoản thuế thứ hai để cấp ngân quỹ cho kho dự trữ dầu khẩn cấp của quốc gia - mà mỗi quốc gia EU phải duy trì trong trường hợp nguồn cung gián đoạn - được thiết lập ở mức 91,26 euro mỗi tấn sản phẩm dầu bán ra tại Latvia, tương đương gần 7 cent/lít xăng. Thuế VAT ở mức 21% bổ sung thêm 0,343 euro. Tổng cộng, thuế xăng tại Latvia là 0,96 euro/lít.

9. Estonia: 0,963 euro/lít

Estonia áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt là 0,593 euro/lít xăng sau khi tăng thuế nhiên liệu vào tháng 5/2025. Khi giá năng lượng tăng mạnh trong mùa xuân này, nước này đã quyết định không tăng thuế thêm vào tháng 5/2026 như kế hoạch. Thuế VAT ở mức 24% bổ sung thêm 0,37 euro vào giá mỗi lít xăng. Tổng cộng, thuế xăng dầu tại Estonia là 0,963 euro/lít, gần như bằng một nửa giá bán lẻ là 1,914 euro/lít.

8. Bồ Đào Nha: 0,978 euro/lít

Bồ Đào Nha áp dụng thuế xăng dầu chính, gọi là ISP, ở mức 0,432 euro/lít trong tuần kết thúc vào ngày 14/9. Thuế này bao gồm phí dịch vụ đường bộ trước đây, vẫn chiếm 8,7 cent/lít xăng. Thuế ISP được giảm bởi một khoản chiết khấu tạm thời khi giá xăng tăng hơn 10 cent/lít so với mức đầu tháng 3, trả lại cho người tiêu dùng phần VAT tăng thêm mà nhà nước thu được.

Một khoản phí carbon thêm 0,159 euro/lít vào giá xăng vào năm 2026, và thuế VAT ở mức 23% thêm 0,387 euro. Tổng cộng, thuế xăng tại Bồ Đào Nha là 0,978 euro/lít.

7. Italy: 1,049 euro/lít

Italy áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt là 0,673 euro/lít. Xăng và dầu diesel có cùng mức thuế từ tháng 1, sau khi chính phủ giảm thuế xăng 4,05 cent/lít và tăng thuế dầu diesel với mức tăng như vậy. Chính phủ Italy đã giảm thuế dầu diesel nhiều lần từ cuối tháng 7 để giảm bớt áp lực giá. Thuế VAT ở mức 22% thêm 0,376 euro. Tổng cộng, thuế xăng tại Italy là 1,049 euro/lít.

6. Pháp: 1,052 euro/lít

Pháp áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt, trước đây gọi là TICPE, ở mức 0,69 euro/lít xăng từ ngày 1/3. Thuế VAT ở mức 20% thêm 0,362 euro vào giá mỗi lít xăng. Tổng cộng, thuế xăng tại Pháp là 1,052 euro/lít.

5. Hy Lạp: 1,133 euro/lít

Hy Lạp áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt là 0,7 euro/lít xăng không chì. Hai khoản phí nhỏ, đều tính theo phần trăm giá, thêm khoảng 1,5 cent, gồm phí xử lý hải quan và đóng góp vào một tài khoản dầu mỏ đặc biệt. Thuế VAT ở mức 24% thêm 0,418 euro. Tổng cộng, thuế xăng tại Hy Lạp là 1,133 euro/lít, chiếm 52,5% giá bán lẻ.

4. Đức: 1,179 euro/lít

Đức áp dụng thuế năng lượng cố định là 65,45 cent/lít. Berlin đã tạm thời giảm thuế này 14,04 cent/lít trong thời gian từ ngày 1/5 đến 30/6 để giảm bớt tác động của chiến tranh, nhưng mức thuế đầy đủ đã được khôi phục. Một khoản phí carbon thêm khoảng 0,148 euro/lít. Thuế VAT ở mức 19%, một trong những mức thấp nhất trong khối, thêm 0,376 euro vào giá mỗi lít xăng. Tổng cộng, thuế xăng tại Đức là 1,179 euro/lít.

3. Phần Lan: 1,193 euro/lít

Phần Lan áp dụng thuế xăng dầu gồm ba phần: thuế năng lượng, thuế CO2 và một khoản phí nhỏ về an ninh cung ứng. Vào tháng 1 năm nay, Helsinki đã giảm giá trị carbon dùng để tính thuế CO2 từ 62 euro xuống 56,8 euro mỗi tấn. Thuế VAT của Phần Lan ở mức 25,5%, cao thứ hai trong EU sau Hungary, thêm 0,471 euro/lít. Tổng cộng, thuế xăng tại Phần Lan là 1,193 euro/lít.

2. Đan Mạch: 1,23 euro/lít

Đan Mạch có giá xăng đắt nhất EU, ở mức 2,564 euro/lít, nhưng chưa phải là quốc gia có mức thuế xăng cao nhất. Khi chưa bao gồm thuế VAT, thuế xăng của nước này vào khoảng 5,36 kroner, tương đương khoảng 0,717 euro, mỗi lít xăng.

Thuế xăng dầu của Đan Mạch bao gồm thuế năng lượng, thuế CO2 và thuế oxit nitơ, riêng phần thuế CO2 chiếm 1,86 kroner mỗi lít xăng. Thuế VAT ở mức 25%, áp dụng trên giá trước thuế là 1,334 euro/lít xăng, bổ sung thêm 0,513 euro/lít. Đây là mức thuế VAT xăng dầu cao nhất trong EU. Tổng cộng, thuế xăng tại Đan Mạch là 1,23 euro/lít.

1. Hà Lan: 1,27 euro/lít

Hà Lan là quốc gia có mức thuế xăng dầu cao nhất trong EU. Thuế tiêu thụ đặc biệt tại đây là 844,69 euro cho mỗi 1.000 lít xăng dầu trong năm 2026, mức cao nhất trong khối. Một khoản phí để cấp ngân quỹ cho kho dự trữ dầu quốc gia thêm 0,8 cent/lít xăng. Thuế VAT ở mức 21% thêm 0,422 euro. Tổng cộng, mỗi lít xăng bán ra tại Hà Lan phải chịu 1,27 euro tiền thuế, chiếm 52% giá bán lẻ là 2,434 euro/lít.