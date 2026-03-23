10 triệu USD hỗ trợ Huế tăng cường thích ứng biến đổi khí hậu

UBND thành phố Huế phối hợp với đối tác Luxembourg chính thức triển khai dự án VIE/301 nhằm nâng cao năng lực chống chịu trước biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững dựa vào hệ sinh thái và chuỗi giá trị nông nghiệp thích ứng...

Ngày 23/3/2026, UBND thành phố Huế tổ chức buổi làm việc với Cơ quan Hợp tác Phát triển Luxembourg (LuxDev) về các dự án hạ tầng kỹ thuật do Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) và Chính phủ Luxembourg tài trợ.

Tại buổi làm việc, các bên đã khởi động Dự án VIE/301 – “Thích ứng biến đổi khí hậu và tài chính tăng cường khả năng chống chịu”, với tổng ngân sách 10 triệu USD, triển khai trong giai đoạn 2025–2029.

Dự án hướng tới mục tiêu hỗ trợ thành phố Huế nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua các giải pháp dựa vào hệ sinh thái; cải thiện hệ thống cảnh báo sớm; đồng thời thúc đẩy các mô hình tài chính phục vụ phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thích ứng khí hậu.

Cuộc họp cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai, sau khi dự án hoàn tất đánh giá đầu kỳ với sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị liên quan. Đây là cơ sở để rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện các nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Sau quá trình thảo luận, các bên thống nhất điều chỉnh danh sách đối tác thực hiện theo hướng tăng cường phối hợp kỹ thuật chuyên môn, thay vì điều phối theo cơ chế hành chính như trước.

Một trong những điểm đáng chú ý là dự án không tập trung vào trồng rừng mới đơn thuần mà chuyển sang cách tiếp cận linh hoạt, bao gồm khoanh nuôi tái sinh, làm giàu rừng và phục hồi rừng suy thoái. Đồng thời, chú trọng phát triển nguồn giống cây bản địa có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu và địa hình đồi cát ven biển.

Dự án cũng thống nhất định hướng phát triển thị trường và chuỗi giá trị nông nghiệp với sự tham gia của doanh nghiệp và hợp tác xã giữ vai trò đầu chuỗi, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và tính bền vững.

Ồng Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh đánh giá cao chất lượng báo cáo và kết quả đánh giá đầu kỳ của dự án. Các nội dung đã cập nhật rõ bối cảnh thể chế, nhận diện rủi ro khí hậu và đề xuất các điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các đơn vị liên quan tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội, đồng thời lồng ghép yếu tố giới cũng như cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, khiếu nại trong quá trình triển khai.

Ông Hoàng Hải Minh cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án và Văn phòng Dự án Luxembourg khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án để trình Quỹ Khí hậu Xanh phê duyệt, qua đó sớm triển khai các nhiệm vụ ưu tiên trong năm đầu tiên, đặc biệt là hệ thống cảnh báo sớm, nền tảng dữ liệu và các mô hình thí điểm.

Về phía địa phương, thành phố Huế cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với các đối tác nhằm bảo đảm dự án được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ và phù hợp với thực tiễn.