10 triệu USD hỗ trợ Huế tăng cường thích ứng biến đổi khí hậu
Nguyễn Thuấn
23/03/2026, 21:43
UBND thành phố Huế phối hợp với đối tác Luxembourg chính thức triển khai dự án VIE/301 nhằm nâng cao năng lực chống chịu trước biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững dựa vào hệ sinh thái và chuỗi giá trị nông nghiệp thích ứng...
Ngày 23/3/2026, UBND thành phố Huế tổ
chức buổi làm việc với Cơ quan Hợp tác Phát triển Luxembourg (LuxDev) về các dự
án hạ tầng kỹ thuật do Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) và Chính phủ Luxembourg tài trợ.
Tại buổi làm việc, các bên đã khởi động Dự án VIE/301 – “Thích ứng biến đổi khí hậu và tài chính
tăng cường khả năng chống chịu”, với tổng ngân sách 10 triệu USD, triển khai
trong giai đoạn 2025–2029.
Dự án hướng tới mục tiêu hỗ trợ
thành phố Huế nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua các giải
pháp dựa vào hệ sinh thái; cải thiện hệ thống cảnh báo sớm; đồng thời thúc đẩy
các mô hình tài chính phục vụ phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thích ứng
khí hậu.
Cuộc họp cũng đánh dấu bước chuyển
quan trọng từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai, sau khi dự án hoàn tất đánh
giá đầu kỳ với sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị liên quan. Đây là cơ sở để
rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện các nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn
địa phương.
Sau quá trình thảo luận, các bên
thống nhất điều chỉnh danh sách đối tác thực hiện theo hướng tăng cường phối hợp
kỹ thuật chuyên môn, thay vì điều phối theo cơ chế hành chính như trước.
Một trong những điểm đáng chú ý
là dự án không tập trung vào trồng rừng mới đơn thuần mà chuyển sang cách tiếp
cận linh hoạt, bao gồm khoanh nuôi tái sinh, làm giàu rừng và phục hồi rừng suy
thoái. Đồng thời, chú trọng phát triển nguồn giống cây bản địa có khả năng
thích ứng cao với điều kiện khí hậu và địa hình đồi cát ven biển.
Dự án cũng thống nhất
định hướng phát triển thị trường và chuỗi giá trị nông nghiệp với sự tham gia của
doanh nghiệp và hợp tác xã giữ vai trò đầu chuỗi, góp phần nâng cao hiệu quả
kinh tế và tính bền vững.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó
Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh đánh giá cao chất lượng báo cáo và kết
quả đánh giá đầu kỳ của dự án. Các nội dung đã cập nhật rõ bối cảnh thể
chế, nhận diện rủi ro khí hậu và đề xuất các điều chỉnh phù hợp với điều kiện
thực tế của địa phương.
Lãnh đạo thành phố đề nghị các
đơn vị liên quan tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội, đồng
thời lồng ghép yếu tố giới cũng như cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, khiếu nại
trong quá trình triển khai.
Ông Hoàng Hải Minh cũng yêu cầu
Ban Quản lý Dự án và Văn phòng Dự án Luxembourg khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều
chỉnh dự án để trình Quỹ Khí hậu Xanh phê duyệt, qua đó sớm triển khai các nhiệm
vụ ưu tiên trong năm đầu tiên, đặc biệt là hệ thống cảnh báo sớm, nền tảng dữ
liệu và các mô hình thí điểm.
Về phía địa phương, thành phố Huế
cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với các đối tác nhằm
bảo đảm dự án được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ và phù hợp với thực tiễn.
Cùng ngày, Ban Chỉ đạo dự án VIE/039 tổ chức họp lần thứ hai, báo cáo kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Các bên đã đề xuất gia hạn dự án đến năm 2027, với mục tiêu tiếp tục tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao sinh kế cho các hộ nông dân quy mô nhỏ và doanh nghiệp nông nghiệp, trong đó chú trọng hỗ trợ phụ nữ trên địa bàn.
Quy định bao bì và rác thải bao bì của EU: Những lưu ý với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
Chuyển đổi chăn nuôi bền vững: Động lực cho hệ thống lương thực tương lai
Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mục tiêu của ngành chăn nuôi trong tương lai không chỉ dừng lại ở gia tăng sản lượng, mà đòi hỏi phải phát triển theo hướng thông minh hơn, xanh hơn, bao trùm hơn và có trách nhiệm hơn.
TP. Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi xanh
Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy chuyển đổi xanh…
Du thuyền chạy hydro đầu tiên thế giới mở lối ngành hàng hải
Viking Libra - du thuyền đầu tiên trên thế giới chạy hydro hóa lỏng kết hợp pin nhiên liệu được hạ thủy, đánh dấu cột mốc công nghệ của cả ngành hàng hải thế giới...
EU "siết" mục tiêu khí hậu cho năm 2040: Đẩy nhanh chuyển đổi xanh ở Việt Nam
Việc EU đặt mục tiêu giảm 90% phát thải vào năm 2040 không chỉ gia tăng áp lực từ các tiêu chuẩn carbon và cơ chế như CBAM, mà còn đẩy nhanh chuyển đổi xanh ở Việt Nam, thích ứng với các tiêu chuẩn khí hậu khắt khe của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh...
