Xây dựng một Việt Nam “xanh, sạch, đẹp hơn” phải bằng hành động cụ thể và sự đồng lòng
Tùng Dương
06/06/2026, 09:13
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng “phát triển nhanh nhưng phải bền vững”; “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần”; “bảo vệ môi trường phải được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và phát triển kinh tế xã hội của từng ngành, từng địa phương”.
Sáng 6/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động
Quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-
sạch- đẹp; Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng
Hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam nêu rõ: Đảng và Nhà nước luôn xác định bảo vệ môi trường là vấn đề có
ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của quốc gia. Nghị quyết đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định rõ mục tiêu gắn kết chặt chẽ, hài hòa
giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo vệ môi trường và nâng cao chất
lượng đời sống Nhân dân.
Bà Hoài cũng nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết “Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững” nhân Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6), trong đó nhấn mạnh “bảo vệ
môi trường phải được nhìn nhận như một nội dung cốt lõi của an ninh quốc gia và
an ninh con người”.
MỖI NGƯỜI DÂN LÀ MỘT CÔNG DÂN XANH
Bà Hoài khẳng định “bảo vệ môi trường không còn là sự lựa chọn
mà là trách nhiệm hành động của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình và
từng người dân, là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh
và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới”.
Nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan
tỏa các phong trào hành động vì cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sỹ,
các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua
“Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh- sạch- đẹp” bằng những
việc làm cụ thể, thiết thực và thường xuyên.
Mỗi người dân, trước hết là cán bộ, đảng viên hãy bắt đầu từ
những hành động giản dị nhất: không xả rác bừa bãi ra môi trường; hạn chế sử dụng
túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần; tiết kiệm điện, nước sinh hoạt; trồng
và chăm sóc cây xanh; giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.
Mỗi gia đình xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi
trường; giữ gìn “nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch”; phân loại rác tại nguồn; xây dựng
cảnh quan, không gian xanh; xây dựng gia đình xanh- sạch- đẹp, tiến bộ, ấm
no, hạnh phúc.
Mỗi khu dân cư phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản, thường
xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, không để rác thải tồn đọng, không để bãi rác
tự phát; làm sạch đẹp đường làng, ngõ xóm, tuyến phố; hình thành các tuyến đường
xanh, ngõ phố xanh, khu phố xanh, tổ liên gia xanh, cụm dân cư xanh kiểu mẫu.
Mỗi xã, phường, đặc khu phát huy vai trò nòng cốt, duy trì
các hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức tốt việc thu gom, xử lý rác thải; hình
thành, phát triển các tuyến phố, đường liên thôn, liên xã, cánh đồng, kênh,
mương, dòng sông, hồ nước, bãi biển, nơi công cộng, cơ sở tôn giáo, tụ điểm văn
hóa xanh, sạch, đẹp.
Mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và cơ sở sản
xuất gương mẫu chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; đổi mới công nghệ, giảm
phát thải; giữ gìn môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp; tổ chức tuyên truyền,
giáo dục, phát huy các sáng kiến, giải pháp hay về bảo vệ môi trường.
“Giữ gìn môi trường xanh- sạch- đẹp không chỉ là trách nhiệm
mà còn là đạo lý, là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.
Đó cũng là góp phần xây dựng lối sống xanh, văn minh, trách nhiệm vì cộng đồng
và vì sự phát triển bền vững của đất nước”, bà Hoài khẳng định.
Với tinh thần “Mỗi người dân là một công dân xanh- Mỗi gia
đình là một không gian xanh- Mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng
xanh”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng rằng
phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-
sạch- đẹp” sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước, trở thành phong trào hành động thiết
thực, thường xuyên của các tầng lớp Nhân dân. Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp
phần tạo nên thay đổi lớn cho cộng đồng ngày mai.
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HÔM NAY CHÍNH LÀ BẢO VỆ TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC
Hiện nay, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, suy thoái
tài nguyên, suy giảm đa dạng sinh học là những vấn đề lớn, mang tính toàn cầu,
đã và đang làm thay đổi các hệ sinh thái tự nhiên, tác động đến đời sống kinh tế-xã
hội, trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại.
Những hiện tượng thời tiết, thiên tai cực đoan, dị thường diễn
ra với tần suất dày hơn và mức độ khốc liệt hơn; nắng nóng, mưa lũ, bão tố, xâm
nhập mặn liên tiếp lập các kỷ lục mới, ô nhiễm môi trường, nhất là ở các đô thị
lớn, làng nghề, suy giảm đa dạng sinh học đang tác động trực tiếp tới đời sống
Nhân dân và triển vọng phát triển bền vững của mọi quốc gia.
Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, là một quốc gia đang phát
triển, Việt Nam đang nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế giải quyết những thách thức
nghiêm trọng này, hướng đến mục tiêu xây dựng một hành tinh khỏe mạnh, đáng sống;
đồng thời tận dụng cơ hội đưa đất nước phát triển theo hướng “xanh”, bền vững,
hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
Đến nay, nhận thức và hành động của xã hội về bảo vệ môi trường
đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều phong trào, mô hình hay, cách làm sáng
tạo đã được triển khai hiệu quả ở nhiều địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, trường
học và khu dân cư; góp phần làm cho môi trường sống của chúng ta ngày càng tốt
hơn.
Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn không ít hạn
chế. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi, nhất là ô nhiễm không khí ở một
số đô thị lớn, còn diễn biến phức tạp; rác thải nhựa, đặc biệt là rác thải nhựa
đại dương, đang trở thành vấn đề đáng lo ngại; ý thức bảo vệ môi trường của một
bộ phận người dân có lúc, có nơi còn chưa cao…Điều đó đặt ra yêu cầu phải tiếp
tục có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong tư duy và hành động.
Phó Thủ tướng khẳng định “Phong trào “Toàn dân chung tay bảo
vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh- sạch- đẹp” được Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam phát động có ý nghĩa rất quan trọng. "Chúng
ta hy vọng rằng đây không chỉ là một phong trào thi đua, mà phải trở thành một phong trào xã hội sâu rộng, liên tục, lâu dài;
trở thành ý thức, nếp nghĩ, cách sống, hành động tự giác của mỗi người
dân, mỗi cộng đồng, mỗi doanh nghiệp".
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương
tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm.
Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; nâng cao
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi
khí hậu.
Thứ hai, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần
hoàn, kinh tế biển xanh và thực hiện hiệu quả cam kết phát thải ròng bằng “0”
vào năm 2050. Các bộ, ngành, địa phương cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải
pháp giảm phát thải khí nhà kính; thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu
quả; đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo; phát triển các ngành kinh tế xanh,
kinh tế tuần hoàn và kinh tế các-bon thấp.
Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số
trong quản trị môi trường, tài nguyên, khí hậu và biển, hải đảo.
Thứ tư, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ môi
trường; xây dựng lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và cộng đồng thích ứng với
biến đổi khí hậu.
Thứ năm, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho bảo
vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
Thứ sáu, tập trung phát triển bền vững kinh tế biển; đổi mới
mạnh mẽ tư duy quản trị biển quốc gia theo hướng hiện đại, xanh và hội nhập.
Theo Phó Thủ tướng, “xây dựng một Việt Nam “xanh hơn, sạch
hơn, đẹp hơn” phải bằng hành động cụ thể, bằng sự đồng lòng của cả hệ thống
chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân. Bảo vệ môi trường hôm
nay chính là bảo vệ tương lai của đất nước, bảo vệ cuộc sống của các thế hệ mai
sau”.
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