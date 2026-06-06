Chuyển từ phát triển kinh tế ven biển sang phát triển quốc gia hướng biển
Đỗ Phong
06/06/2026, 09:12
Dựa trên hướng tiếp cận mới, các nhiệm vụ giải pháp phải có sự đột phá nhưng vẫn có tính kế thừa, thúc đẩy mạnh mẽ sự chuyển biến về nhận thức, hành động, kiến tạo thể chế, chính sách cho phát triển nhanh và bền vững kinh tế biển. Chuyển mạnh từ tư duy nặng về bảo vệ, bảo tồn sang phát triển nhanh và bền vững, chuyển từ phát triển kinh tế ven biển sang phát triển quốc gia hướng biển...
Chiều 5/6 tại Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp
với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo
Quốc gia “Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững”.
Tại hội thảo, ông Vũ Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành,
Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đã đề xuất một số định hướng lớn của Đảng
về phát triển nhanh và bền vững kinh tế biển trong tình hình mới. Trên kết quả
tổng kết sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 36, trong tham luận, ông Hùng đã đưa đề
xuất các nhóm quan điểm, mục tiêu lớn cho giai đoạn tới, trong đó đi sâu vào đề
xuất khung thể chế chính sách cho phát triển nhanh và bền vững kinh tế biển.
KINH TẾ BIỂN CHƯA PHÁT HUY TƯƠNG XỨNG TIỀM NĂNG
Khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Môi trường Đặng Ngọc Điệp khẳng định kinh tế biển đóng góp vai trò hết sức quan
trọng trong sự phát triển của đất nước.
Thứ trưởng cho biết qua 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết
36 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam cho thấy kinh tế biển
đã phát triển và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế đất nước
trong 64 tỉnh trước đây, và nay là 34 tỉnh. Nhiều cơ chế chính sách, chính sách
pháp luật đã được ban hành, góp phần đưa tiềm năng, lợi thế của biển vào cuộc sống,
thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế biển...
Mặc dù Việt Nam có hơn 3.260 km bờ biển, diện tích 1 triệu
km2 cùng hệ thống hơn 4.000 hòn đảo, song ông Điệp cho rằng đóng góp của kinh tế
biển cho nền kinh tế còn hạn chế, chưa được tương xứng với tiềm năng, lợi thế.
Chia sẻ thêm điều này, ông Hùng cho rằng nhận thức của hệ thống
chính trị, người dân, doanh nghiệp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt
của biển và kinh tế biển được nâng lên rõ rệt. Hệ thống chính sách, pháp luật về
biển tiếp tục được hoàn thiện, tạo nền tảng pháp lý quan trọng thúc đẩy phát
triển bền vững kinh tế biển. Quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng
thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ và các quy hoạch ngành, lĩnh
vực liên quan được ban hành và tích cực triển khai.
Bên cạnh đó, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai được tăng cường. Các
ngành kinh tế biển duy trì đà tăng trưởng khá, quy mô mở rộng, hiệu quả hoạt động
được nâng cao. Các khu kinh tế, khu đô thị và các hành lang kinh tế ven biển từng
bước được hình thành, phát huy vai trò là động lực tăng trưởng của nhiều vùng
và địa phương…
Tuy vậy, theo ông Hùng, kinh tế biển phát triển chưa tương xứng
với tiềm năng, lợi thế, dù tăng về số lượng nhưng yếu về về chất; cơ cấu ngành
nghề chưa hợp lý, thiếu liên kết và chưa tạo được đột phá rõ rệt.
Bên cạnh đó, khai thác, sử dụng tài nguyên biển còn thiếu bền
vững, hiệu quả chưa cao, chưa đủ sức vươn ra các vùng biển quốc tế. Các ngành
kinh tế biển phát triển thiếu đồng bộ, chất lượng và giá trị gia tăng còn thấp.
Năng lực cạnh tranh quốc tế còn yếu, chậm hình thành các ngành kinh tế biển mới.
Không những thế, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
biển còn nhiều bất cập, thiếu tính liên ngành. Tình trạng khai thác nóng, thiếu
kiểm soát, ô nhiễm môi trường, suy thoái hệ sinh thái, suy thoái đa dạng sinh học
và các nguồn lợi thủy sản diễn ra ở nhiều nơi…
Ông Hùng cho biết thêm, kết quả tổng kết Nghị quyết 36 cũng
đã nhận diện 6 nhóm cơ hội, thách thức cho phát triển nhanh và bền vững kinh tế
biển.
Thứ nhất, Việt Nam
là nước có tiềm năng, lợi thế từ biển. Dư địa phát triển trên đất liền ngày
càng tiệm cận giới hạn, do đó, phát triển hướng biển là sẽ là xu thế tất yếu của
nhân loại.
Kết quả tổng kết cho thấy thể chế, pháp luật và phương thức
quản lý, khai thác, sử dụng biển phát sinh nhiều bất cập, chồng chéo, thiếu đồng
bộ, chính sách chưa chưa theo kịp các yêu cầu phát triển; cơ chế điều
phối, liên ngành, liên vùng còn hạn chế… Điều này đòi hỏi phải có các chủ
trương, định hướng mới, tạo cơ sở chính trị cho xây dựng, hoàn thiện khung khổ
chính sách thống nhất, đủ mạnh, mang tính đột phá cho phát triển nhanh và bền vững
kinh tế biển.
Thứ hai, yêu cầu
tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới, tạo áp lực lớn về lựa chọn mô hình
phát triển, huy động, phát huy, và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là từ
biển đảo đòi hỏi có các Nghị quyết mới, các định hướng mới cho phát triển nhanh
và bền vững kinh tế biển.
Thứ ba, việc sắp xếp
đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, mở ra không gian phát triển mới, đồng thời
đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản phương thức quản lý nhà nước về biển theo hướng
tổng hợp, thống nhất, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
Thứ tư, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển ngày
càng nặng nề trong bối cảnh biển Đông diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi phải
có những quyết sách mạnh mẽ để bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa phát triển
nhanh và bền vững kinh tế biển với củng cố quốc phòng, an ninh.
Thứ năm, tài
nguyên biển suy giảm, môi trường ô nhiễm, hệ sinh thái bị tổn thương trong khi
biến đổi khí hậu, nước biển dâng diễn biến ngày càng phức tạp. Điều này đặt ra
yêu cầu cấp bách phải xây dựng một nền kinh tế biển có trách nhiệm, chuyển đổi
sang mô hình kinh tế biển xanh, bền vững, có kiểm soát.
Thứ sáu, ứng dụng
khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và các nguồn nhân lực chất
lượng cao chưa đáp ứng ứng được yêu cầu phát triển, chưa theo kịp xu hướng chuyển
đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển kinh tế biển hiện đại. Điều này đặt ra
yêu cầu phải có sự đột phá về phát triển khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực
biển chất lượng cao.
HƯỚNG TIẾP CẬN MỚI VÀ 9 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN TRONG
TÌNH HÌNH MỚI
Dựa trên hướng tiếp cận mới về phát triển nhanh và bền vững
kinh tế biển, đại diện Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh các nhiệm
vụ giải pháp phải có sự đột phá nhưng vẫn có tính kế thừa và thúc đẩy mạnh mẽ sự
chuyển biến về nhận thức, hành động và kiến tạo thể chế, chính sách cho phát
triển nhanh và bền vững kinh tế biển.
Theo đó, chuyển mạnh từ tư duy "nặng về bảo vệ, bảo tồn" sang "phát triển nhanh và bền vững", chuyển từ phát triển kinh tế biển sang phát triển
quốc gia hướng biển. Đổi mới tư duy quản trị không gian biển theo hướng liên
ngành, thống nhất và lưỡng dụng.
Cách tiếp cận cũng chuyển trọng tâm từ ưu ưu tiên bố trí nguồn
lực sang thiết lập các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội có sức cạnh tranh quốc
tế để huy động, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực. Cùng với đó thúc đẩy sự phối hợp, kết hợp
chặt chẽ, toàn diện giữa các ngành, khu vực động lực của kinh tế biển.
Kế thừa các giá trị của Nghị quyết 36, bám sát các chủ
trương lớn của Đảng tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 và các Nghị quyết trụ
cột của Bộ Chính trị cho giai đoạn phát triển mới, đại diện Ban Chính sách, Chiến
lược Trung ương nêu đề xuất 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu.
Thứ nhất, đổi mới,
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, phát huy vai trò của Mặt
trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên trong phát triển nhanh và bền vững kinh tế
biển.
Thứ hai, hoàn thiện
thể chế, cơ chế chính sách theo hướng khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ
sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế biển.
Thứ ba, tập trung,
huy động, phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển mạnh doanh
nghiệp kinh tế biển, nhất là các tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn.
Thứ tư, phát triển
khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng
cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững kinh tế biển.
Thứ năm, đột phá,
phát triển các ngành kinh tế biển hiện đại, giá trị gia tăng cao.
Thứ sáu, phát triển
đồng bộ không gian và hạ tầng kinh tế biển, hình thành các trung tâm kinh tế biển
mạnh, hiện đại, xanh và thông minh.
Thứ bảy, xây dựng
một nền kinh tế biển có trách nhiệm gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát
triển các hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống của ngư
dân và cư dân ven biển, hải đảo.
Thứ tám, bảo đảm
quốc phòng, an ninh, an toàn trên biển và tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế.
Thứ chín, đẩy mạnh,
kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để phát triển
nhanh, bền vững kinh tế biển.
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