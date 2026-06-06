Thứ Bảy, 06/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Chuyển từ phát triển kinh tế ven biển sang phát triển quốc gia hướng biển

Đỗ Phong

06/06/2026, 09:12

Dựa trên hướng tiếp cận mới, các nhiệm vụ giải pháp phải có sự đột phá nhưng vẫn có tính kế thừa, thúc đẩy mạnh mẽ sự chuyển biến về nhận thức, hành động, kiến tạo thể chế, chính sách cho phát triển nhanh và bền vững kinh tế biển. Chuyển mạnh từ tư duy nặng về bảo vệ, bảo tồn sang phát triển nhanh và bền vững, chuyển từ phát triển kinh tế ven biển sang phát triển quốc gia hướng biển...

Hướng tiếp cận mới về phát triển nhanh và bền vững kinh tế biển. Ảnh minh họa (Nguồn: Nhiếp ảnh và Đời sống)
Hướng tiếp cận mới về phát triển nhanh và bền vững kinh tế biển. Ảnh minh họa (Nguồn: Nhiếp ảnh và Đời sống)

Chiều 5/6 tại Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo Quốc gia “Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững”.

Tại hội thảo, ông Vũ Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đã đề xuất một số định hướng lớn của Đảng về phát triển nhanh và bền vững kinh tế biển trong tình hình mới. Trên kết quả tổng kết sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 36, trong tham luận, ông Hùng đã đưa đề xuất các nhóm quan điểm, mục tiêu lớn cho giai đoạn tới, trong đó đi sâu vào đề xuất khung thể chế chính sách cho phát triển nhanh và bền vững kinh tế biển.

KINH TẾ BIỂN CHƯA PHÁT HUY TƯƠNG XỨNG TIỀM NĂNG

Khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp khẳng định kinh tế biển đóng góp vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của đất nước.

Thứ trưởng cho biết qua 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 36 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam cho thấy kinh tế biển đã phát triển và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế đất nước trong 64 tỉnh trước đây, và nay là 34 tỉnh. Nhiều cơ chế chính sách, chính sách pháp luật đã được ban hành, góp phần đưa tiềm năng, lợi thế của biển vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế biển...

Mặc dù Việt Nam có hơn 3.260 km bờ biển, diện tích 1 triệu km2 cùng hệ thống hơn 4.000 hòn đảo, song ông Điệp cho rằng đóng góp của kinh tế biển cho nền kinh tế còn hạn chế, chưa được tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp: Kinh tế biển đóng góp vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của đất nước
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp: Kinh tế biển đóng góp vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của đất nước

Chia sẻ thêm điều này, ông Hùng cho rằng nhận thức của hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển và kinh tế biển được nâng lên rõ rệt. Hệ thống chính sách, pháp luật về biển tiếp tục được hoàn thiện, tạo nền tảng pháp lý quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển. Quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ và các quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan được ban hành và tích cực triển khai.

Bên cạnh đó, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai được tăng cường. Các ngành kinh tế biển duy trì đà tăng trưởng khá, quy mô mở rộng, hiệu quả hoạt động được nâng cao. Các khu kinh tế, khu đô thị và các hành lang kinh tế ven biển từng bước được hình thành, phát huy vai trò là động lực tăng trưởng của nhiều vùng và địa phương…

Tuy vậy, theo ông Hùng, kinh tế biển phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, dù tăng về số lượng nhưng yếu về về chất; cơ cấu ngành nghề chưa hợp lý, thiếu liên kết và chưa tạo được đột phá rõ rệt.

Bên cạnh đó, khai thác, sử dụng tài nguyên biển còn thiếu bền vững, hiệu quả chưa cao, chưa đủ sức vươn ra các vùng biển quốc tế. Các ngành kinh tế biển phát triển thiếu đồng bộ, chất lượng và giá trị gia tăng còn thấp. Năng lực cạnh tranh quốc tế còn yếu, chậm hình thành các ngành kinh tế biển mới.

Không những thế, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển còn nhiều bất cập, thiếu tính liên ngành. Tình trạng khai thác nóng, thiếu kiểm soát, ô nhiễm môi trường, suy thoái hệ sinh thái, suy thoái đa dạng sinh học và các nguồn lợi thủy sản diễn ra ở nhiều nơi…

TS. Vũ Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại hội thảo. 
TS. Vũ Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại hội thảo. 

Ông Hùng cho biết thêm, kết quả tổng kết Nghị quyết 36 cũng đã nhận diện 6 nhóm cơ hội, thách thức cho phát triển nhanh và bền vững kinh tế biển.

Thứ nhất, Việt Nam là nước có tiềm năng, lợi thế từ biển. Dư địa phát triển trên đất liền ngày càng tiệm cận giới hạn, do đó, phát triển hướng biển là sẽ là xu thế tất yếu của nhân loại.

Kết quả tổng kết cho thấy thể chế, pháp luật và phương thức quản lý, khai thác, sử dụng biển phát sinh nhiều bất cập, chồng chéo, thiếu đồng bộ, chính sách chưa chưa theo kịp các yêu cầu phát triển; cơ chế điều phối, liên ngành, liên vùng còn hạn chế… Điều này đòi hỏi phải có các chủ trương, định hướng mới, tạo cơ sở chính trị cho xây dựng, hoàn thiện khung khổ chính sách thống nhất, đủ mạnh, mang tính đột phá cho phát triển nhanh và bền vững kinh tế biển.

Thứ hai, yêu cầu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới, tạo áp lực lớn về lựa chọn mô hình phát triển, huy động, phát huy, và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là từ biển đảo đòi hỏi có các Nghị quyết mới, các định hướng mới cho phát triển nhanh và bền vững kinh tế biển.

Thứ ba, việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản phương thức quản lý nhà nước về biển theo hướng tổng hợp, thống nhất, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Thứ tư, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển ngày càng nặng nề trong bối cảnh biển Đông diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi phải có những quyết sách mạnh mẽ để bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa phát triển nhanh và bền vững kinh tế biển với củng cố quốc phòng, an ninh.

Thứ năm, tài nguyên biển suy giảm, môi trường ô nhiễm, hệ sinh thái bị tổn thương trong khi biến đổi khí hậu, nước biển dâng diễn biến ngày càng phức tạp. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách phải xây dựng một nền kinh tế biển có trách nhiệm, chuyển đổi sang mô hình kinh tế biển xanh, bền vững, có kiểm soát.

Thứ sáu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và các nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng ứng được yêu cầu phát triển, chưa theo kịp xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển kinh tế biển hiện đại. Điều này đặt ra yêu cầu phải có sự đột phá về phát triển khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực biển chất lượng cao.

HƯỚNG TIẾP CẬN MỚI VÀ 9 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Dựa trên hướng tiếp cận mới về phát triển nhanh và bền vững kinh tế biển, đại diện Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh các nhiệm vụ giải pháp phải có sự đột phá nhưng vẫn có tính kế thừa và thúc đẩy mạnh mẽ sự chuyển biến về nhận thức, hành động và kiến tạo thể chế, chính sách cho phát triển nhanh và bền vững kinh tế biển.

Theo đó, chuyển mạnh từ tư duy "nặng về bảo vệ, bảo tồn" sang "phát triển nhanh và bền vững", chuyển từ phát triển kinh tế biển sang phát triển quốc gia hướng biển. Đổi mới tư duy quản trị không gian biển theo hướng liên ngành, thống nhất và lưỡng dụng.

Cách tiếp cận cũng chuyển trọng tâm từ ưu ưu tiên bố trí nguồn lực sang thiết lập các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội có sức cạnh tranh quốc tế để huy động, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực. Cùng với đó thúc đẩy sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ, toàn diện giữa các ngành, khu vực động lực của kinh tế biển.

Kế thừa các giá trị của Nghị quyết 36, bám sát các chủ trương lớn của Đảng tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 và các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị cho giai đoạn phát triển mới, đại diện Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nêu đề xuất 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu.

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo

Thứ nhất, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên trong phát triển nhanh và bền vững kinh tế biển.

Thứ hai, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách theo hướng khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế biển.

Thứ ba, tập trung, huy động, phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển mạnh doanh nghiệp kinh tế biển, nhất là các tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn.

Thứ tư, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững kinh tế biển.

Thứ năm, đột phá, phát triển các ngành kinh tế biển hiện đại, giá trị gia tăng cao.

Thứ sáu, phát triển đồng bộ không gian và hạ tầng kinh tế biển, hình thành các trung tâm kinh tế biển mạnh, hiện đại, xanh và thông minh.

Thứ bảy, xây dựng một nền kinh tế biển có trách nhiệm gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống của ngư dân và cư dân ven biển, hải đảo.

Thứ tám, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn trên biển và tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Thứ chín, đẩy mạnh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để phát triển nhanh, bền vững kinh tế biển.

Lan tỏa hành động xanh, phát triển bền vững kinh tế biển

14:54, 01/06/2026

Lan tỏa hành động xanh, phát triển bền vững kinh tế biển

Tháo gỡ ba “điểm nghẽn” lớn để phát triển bền vững kinh tế biển

07:24, 02/06/2026

Tháo gỡ ba “điểm nghẽn” lớn để phát triển bền vững kinh tế biển

Gắn bảo tồn với phát triển kinh tế biển bền vững

11:10, 22/04/2026

Gắn bảo tồn với phát triển kinh tế biển bền vững

Từ khóa:

chính sách phát triển kinh tế biển giải pháp phát triển kinh tế biển hội thảo kinh tế biển Nghệ An kinh tế biển Nghị quyết 36 về kinh tế biển phát triển kinh tế biển bền vững quản lý tài nguyên biển quốc gia biển tăng trưởng kinh tế biển Việt Nam Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp tiềm năng biển đảo Việt Nam Vụ trưởng Vũ Mạnh Hùng

Đọc thêm

“Khởi nghiệp xanh” tìm dư địa tăng trưởng từ đổi mới sáng tạo và tài nguyên bản địa

“Khởi nghiệp xanh” tìm dư địa tăng trưởng từ đổi mới sáng tạo và tài nguyên bản địa

Sức ép từ thị trường và xu hướng tiêu dùng mới đang buộc nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp phải tìm kiếm những động lực phát triển bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, đổi mới sáng tạo, R&D và khai thác lợi thế từ nguồn lực bản địa đang nổi lên như những hướng đi giàu tiềm năng...

Xây dựng một Việt Nam “xanh, sạch, đẹp hơn” phải bằng hành động cụ thể và sự đồng lòng

Xây dựng một Việt Nam “xanh, sạch, đẹp hơn” phải bằng hành động cụ thể và sự đồng lòng

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng “phát triển nhanh nhưng phải bền vững”; “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần”; “bảo vệ môi trường phải được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và phát triển kinh tế xã hội của từng ngành, từng địa phương”.

Quản trị biển hiện đại, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế biển bền vững

Quản trị biển hiện đại, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế biển bền vững

Một thay đổi lớn trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo sửa đổi là hoàn thiện chế định giao, cho thuê và đăng ký sử dụng khu vực biển. Dự thảo luật lần đầu tiên nghiên cứu bổ sung các cơ chế như đấu giá quyền sử dụng khu vực biển, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển và hồ sơ hải chính...

Tháo gỡ rào cản để phát huy tiềm năng điện sinh khối từ bã mía

Tháo gỡ rào cản để phát huy tiềm năng điện sinh khối từ bã mía

Điện sinh khối từ bã mía hiện chiếm hơn 95% tổng công suất điện sinh khối của Việt Nam, song đang gặp nhiều rào cản về cơ chế giá và chính sách phát triển. Mức giá mua điện thấp, quy định phân loại dự án chưa phù hợp và những vướng mắc trong cơ chế thanh toán khiến nguồn năng lượng tái tạo này chưa phát huy hết tiềm năng...

Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu là cơ hội đổi mới mô hình tăng trưởng

Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu là cơ hội đổi mới mô hình tăng trưởng

Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ lâu dài, khó khăn và phức tạp, nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế và hướng tới phát triển bền vững. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là lựa chọn chiến lược để nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Sau Thủ Đức, Nhà Bè trở thành tâm điểm mới của thế hệ cư dân trẻ

Bất động sản

2

Vietcombank triển khai chương trình đồng hành cùng hộ kinh doanh với ưu đãi lên đến 2,4 tỷ đồng

Tài chính

3

TKV tiêu thụ hơn 22 triệu tấn than trong 5 tháng đầu năm 2026

Công nghiệp

4

Huế chủ động tiếp cận các nguồn lực tài chính xanh từ châu Âu

Địa phương

5

“Khởi nghiệp xanh” tìm dư địa tăng trưởng từ đổi mới sáng tạo và tài nguyên bản địa

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy