Vượt tiến độ, EVN hoàn thành cấp điện cho 100% thôn, bản “vùng lõm”

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 07/01/2026
Huyền Vy
07/01/2026, 08:08
EVN đã hoàn thành cấp điện cho 129/129 thôn, bản “vùng lõm”. Kết quả này chính thức đưa tỷ lệ xã có điện đạt 100%, tạo nền tảng vững chắc để vận hành chính quyền hai cấp và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia…
Theo thống kê của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đến tháng 6/2025, trên cả nước vẫn còn 129 thôn, bản chưa có điện, chưa có sóng điện thoại. Những “điểm lõm” này không chỉ gây trở ngại cho hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Đây là những điểm dân cư xa xôi nhất, nơi địa hình hiểm trở, giao thông cách trở, đặt ra những thử thách khắc nghiệt đối với người làm điện. Tại miền Trung, các thôn, bản “vùng lõm” điện chủ yếu nằm sâu ở vùng lõi dãy Trường Sơn, giữa núi rừng trùng điệp, dân cư thưa thớt. Tại miền Bắc, nhiều bản làng nằm sâu trong núi cao, địa hình bị chia cắt mạnh, đường mòn bị bão lũ tàn phá.
Thực hiện thông báo số 593/TB-VPCP ngày 31/10/2025 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình triển khai và việc xử lý các vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã khẩn trương vào cuộc với tinh thần quyết liệt và trách nhiệm cao nhất. Vượt qua những cung đường gian khó, dòng điện đã được đưa đến sớm với người dân, kịp thời tạo nền tảng cho thông tin liên lạc, dịch vụ công và đời sống dân sinh ở những vùng còn nhiều thiếu thốn.
Đến ngày 15/12/2025, các đơn vị của EVN đã hoàn thành việc cấp điện cho 129/129 thôn, bản lõm sóng chưa có điện, đạt tỷ lệ 100%, vượt tiến độ 15 ngày so với chỉ đạo của Chính phủ. Tính đến cuối năm 2025, cả nước có 100% số xã có điện, 99,85% số hộ dân được sử dụng điện, 99,77% số hộ dân nông thôn có điện.
Kết quả này phản ánh tinh thần nghiêm túc, nỗ lực tổ chức thực hiện của ngành Điện theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, khẳng định rõ sứ mệnh của ngành Điện: “đi trước một bước” để mở đường phát triển, góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó cũng tạo dựng nền tảng vững chắc để chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Những nỗ lực của người làm điện đã góp phần thắp lên cơ hội đổi thay cho các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, bảo đảm quyền tiếp cận các hạ tầng thiết yếu, đưa người dân từng bước hòa nhịp cùng sự phát triển chung của đất nước.
Tăng trưởng giá trị chăn nuôi năm 2025 đạt 4,3 - 4,5%, thấp hơn mục tiêu đề ra (5,7-5,98%). Nguyên nhân do ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh, khiến 3,68 triệu con gia cầm và 1,3 triệu con lợn bị chết, cuốn trôi hoặc bị tiêu huỷ. Mặc dù vậy, nhờ khôi phục đàn vật nuôi nhanh, nguồn cung thực phẩm cho Tết 2026 sẽ dồi dào, giá cả dự báo ổn định...
Luật Thương mại điện tử với những nội dung mới mang tính đột phá như định vị pháp lý các nền tảng, quản lý livestream bán hàng và thương mại điện tử xuyên biên giới...được kỳ vọng sẽ tạo lập hành lang pháp lý minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng trong kỷ nguyên số…
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 12/2025 của Việt Nam ước đạt 6,21 tỷ USD, tăng 9,7% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt 70,09 tỷ USD, tăng 12% so với năm trước...
Khép lại năm 2025, kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực với đà tăng trưởng ấn tượng. Với mức tăng 8,46% trong quý 4/2025, tăng trưởng GDP cả năm 2025 đạt 8,02%. Cùng với đó, tổng số vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong năm 2025 đạt 38,42 tỷ USD, tăng 0,5% so với năm trước; trong khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa lên tới 930,05 tỷ USD, tăng mạnh 18,2% so với năm trước...
Với vị trí chiến lược tại trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ, khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn và sản lượng hàng hóa duy trì khoảng 50 triệu tấn mỗi năm, Cảng Nghi Sơn đang được Thanh Hóa xác định là “đầu mối mở đường” cho logistics và xuất nhập khẩu. Việc ban hành và điều chỉnh kịp thời các cơ chế hỗ trợ được kỳ vọng sẽ giúp cảng phát huy đầy đủ vai trò động lực tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh và thu hút đầu tư...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: