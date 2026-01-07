S&P 500 và Dow Jones liên tiếp lập kỷ lục, dầu sụt giá do triển vọng thừa cung

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (6/1), với hai trong số ba chỉ số chính cùng đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy, khi nhà đầu tư dường như không còn lo lắng về những diễn biến địa chính trị ở Venezuela...

Giá dầu thô giảm khá mạnh do mối lo về sự dư thừa nguồn cung tiếp tục phủ bóng lên thị trường.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,62%, đạt mức kỷ lục 6.944,82 USD/oz. Trước đó, thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ đã thiết lập một kỷ lục nội phiên mới.

Chỉ số Dow Jones tăng 484,9 điểm, tương đương tăng 0,99%, chốt phiên ở đỉnh cao mọi thời đại 49.462,08 điểm, đồng thời cũng lập một kỷ lục nội phiên mới.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,65%, đóng cửa ở mức 23.547,17 điểm.

Cổ phiếu Amazon có công lớn trong phiên tăng này, đóng góp đáng kể vào thành quả tăng của cả ba chỉ số nhờ mức tăng hơn 3%. Các cổ phiếu khác liên quan tới lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) cũng ghi nhận mức tăng lớn, như Micron Technology và Palantir Technologies với mức tăng tương ứng 10% và hơn 3%.

Đây mới chỉ là phiên giao dịch thứ ba của năm 2026, song cổ phiếu chip đã cho thấy sức bứt phá vượt trội. Điển hình trong nhóm này là cổ phiếu Micron với mức tăng đã lên tới hơn 20% trong ba phiên vừa qua. Cả năm 2025, cổ phiếu này đã tăng hơn 240%.

“Cổ phiếu công nghệ đã chững lại vào cuối năm ngoái, nhưng tôi không cho rằng có ai đó lại nghi ngờ rằng AI là một công nghệ làm thay đổi cuộc chơi. Cổ phiếu chip đang dẫn đầu thị trường, và đó cũng là điều sẽ được kỳ vọng trong thời gian tới. Dù vậy, sự dịch chuyển của dòng vốn sang các cổ phiếu mang tính chu kỳ cũng vẫn đang diễn ra”, chiến lược gia Ross Mayfield của ngân hàng đầu tư Baird nhận định với hãng tin CNN.

Ông Mayfield cho rằng với những xu hướng như vậy, sự tăng điểm trên thị trường cổ phiếu Mỹ có thể diễn ra đồng thời ở cả cổ phiếu AI, cổ phiếu công nghệ và các nhóm cổ phiếu có mối liên hệ chặt chẽ với chu kỳ kinh tế. “Đó là điều mà chúng ta có thể kỳ vọng từ một nền kinh tế Mỹ tăng nóng trong năm 2026 nhờ lãi suất giảm, các biện pháp kích thích bằng chính sách tài khóa, và cơn sốt AI tiếp diễn”, ông nói.

Chứng khoán Mỹ đã lập kỷ lục trong cả phiên ngày thứ Hai và thứ Ba, bất chấp căng thẳng địa chính trị leo thang ở Venezuela sau vụ Mỹ bắt Tổng thống Nicolas Maduro của nước này vào cuối tuần. Thay vì lo ngại, nhà đầu tư ở Phố Wall dường như đang lạc quan khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi các công ty dầu lửa lớn của Mỹ rót vốn đầu tư vào Venezuela.

Cổ phiếu năng lượng đã tăng mạnh trong phiên ngày thứ Hai, với nhóm năng lượng trong S&P 500 đạt mức tăng tốt nhất trong một phiên kể từ tháng 7.

Theo ông Mayfield, có một lý do khiến những diễn biến ở Venezuela không ảnh hưởng đến thị trường, và đó là vai trò của nền kinh tế nước này trong nền kinh tế toàn cầu, cũng như trên thị trường dầu lửa.

“Nền kinh tế Venezuela đủ nhỏ để không dẫn tới một sự phản ứng tương tự như những gì đã xảy ra khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra… Nếu có phản ứng, thì may chăng thị trường chỉ tính đến khả năng có thêm nguồn cung dầu từ Venezuela trong tương lai”, vị chiến lược gia nhận định.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,06 USD/thùng, tương đương giảm 1,72%, đóng cửa ở mức 60,7 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,19 USD/thùng, tương đương giảm 2,04%, chốt ở mức 57,13 USD/thùng.

Trong một cuộc khảo sát do hãng tin Reuters thực hiện trong tháng 12 vừa qua, các nhà tham gia thị trường dự báo giá dầu sẽ tiếp tục đương đầu áp lực giảm trong năm 2026 do nguồn cung tăng trưởng mạnh hơn so với nhu cầu. Thậm chí, sức ép giảm giá dầu có thể tăng thêm nếu Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận dầu lửa đối với Venezuela.

Tuy nhiên, nhà phân tích Janiv Shah của công ty tư vấn năng lượng Rystad nhận định: “Chúng tôi ước tính nguồn cung dầu của Venezuela chỉ tăng thêm 300.000 thùng/ngày trong 2-3 năm tới. Để sản lượng dầu của nước này đến năm 2040 đạt mức 3 triệu thùng/ngày, sẽ cần nhiều vốn đầu tư nước ngoài”.

Theo nhà phần tích Tamas Varga của công ty PVM Oil, còn quá sớm để đánh giá tác động của sự kiện ở Venezuela với cán cân cung - cầu dầu toàn cầu. “Nhưng có một điều rõ ràng là nguồn cung dầu năm 2026 sẽ dồi dào, ngay cả khi Venezuela có tăng sản lượng dầu hay không”, ông nói.