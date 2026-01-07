Festival Huế 2026 mở rộng không gian du lịch bốn mùa

Với chuỗi lễ hội kéo dài suốt năm theo định hướng Festival Bốn mùa, Festival Huế 2026 không chỉ tôn vinh giá trị di sản mà còn tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần thu hút du khách đến Huế quanh năm, giảm tính mùa vụ và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững...

Ngày 31/12/2025, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình đã ký ban hành Kế hoạch số 500/KH-UBND tổ chức các hoạt động Festival Huế 2026. Theo kế hoạch này, các hoạt động lễ hội được thiết kế trải dài từ đầu năm đến cuối năm, gắn kết chặt chẽ với các sản phẩm du lịch văn hóa, di sản, tâm linh và trải nghiệm. Từ đó hướng tới mục tiêu xây dựng Huế trở thành điểm đến lễ hội đặc trưng của Việt Nam.

Năm 2026 là năm tổ chức Festival nghệ thuật quốc tế Huế định kỳ, với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”. Đây được xem là “trục xương sống” của chuỗi Festival Huế 2026, tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch Huế ra thị trường trong nước và quốc tế.

Festival Huế 2026 mở đầu bằng Chương trình Công bố Festival Huế 2026 và Tái hiện Lễ Ban Sóc vào ngày 01/01/2026, kết thúc bằng Chương trình Countdown – Chào năm mới 2027 vào ngày 31/12/2026. Trong suốt hành trình đó, du khách đến Huế ở bất kỳ thời điểm nào trong năm cũng có cơ hội tham gia, trải nghiệm các lễ hội, sự kiện văn hóa – nghệ thuật gắn với từng mùa đặc trưng của Cố đô.

XUÂN CỐ ĐÔ – ĐIỂM HẸN DU LỊCH ĐẦU NĂM

Lễ hội mùa Xuân với chủ đề “Xuân Cố đô”, diễn ra từ tháng 01 đến tháng 3, được xem là sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc dành cho mùa cao điểm đầu năm. Chuỗi hoạt động tái hiện không gian Tết cung đình và Tết dân gian xứ Huế, đưa du khách trở về với những tập tục truyền thống của Kinh đô xưa.

Lễ Ban Sóc triều Nguyễn được tái hiện theo hình thức sân khấu hóa

Điểm nhấn là Chương trình Tái hiện Lễ Ban Sóc – nghi lễ mang ý nghĩa cầu chúc một năm mới bình an, thịnh vượng. Bên cạnh đó là các hoạt động vui xuân, lễ hội dân gian, không gian văn hóa Tết truyền thống, kết hợp tham quan di tích, danh thắng và các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng Huế. Những trải nghiệm này giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách, đồng thời làm phong phú thêm sản phẩm du lịch mùa Xuân của thành phố.

KINH THÀNH TỎA SÁNG – CAO ĐIỂM DU LỊCH MÙA HẠ

Lễ hội mùa Hạ với chủ đề “Kinh thành tỏa sáng”, diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6, là giai đoạn cao điểm của du lịch Huế trong năm 2026. Nổi bật là Chương trình Khai mạc Festival Quốc tế Huế 2026 gắn với Hoàng cung Huyễn Dạ và Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2026, diễn ra từ ngày 13/6 đến 18/6/2026.

Các chương trình nghệ thuật, trình diễn ánh sáng, hoạt động trải nghiệm di sản về đêm tại Hoàng cung được kỳ vọng tạo sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn du khách lưu trú dài ngày. Việc kết hợp không gian di sản với các loại hình nghệ thuật đương đại cũng góp phần làm mới hình ảnh điểm đến Huế, tăng sức cạnh tranh với các trung tâm du lịch lớn trong khu vực.

HUẾ VÀO THU – TRẢI NGHIỆM DU LỊCH GẮN VỚI TRUNG THU

Lễ hội mùa Thu với chủ đề “Huế vào thu”, diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9, tập trung vào các hoạt động Trung Thu truyền thống. Chương trình Trung thu Huế 2026, quảng diễn Lân – Sư – Rồng, rước đèn Trung thu và các hoạt động vui chơi, giải trí tạo nên không gian du lịch đậm chất văn hóa dành cho gia đình và trẻ em.

Theo thống kê từ Sở Du lịch thành phố Huế cho biết, kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026, thành phố ước đón khoảng 85.000 lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ. Lượng khách lưu trú đạt khoảng 45.000 lượt, tăng hơn 15% so với cùng kỳ.

Mùa Thu cũng là thời điểm Huế có khí hậu dễ chịu, cảnh quan nên thơ, phù hợp để phát triển các tour tham quan di sản kết hợp trải nghiệm lễ hội. Việc gắn Trung Thu với sản phẩm du lịch giúp Huế thu hút du khách vào giai đoạn vốn không phải cao điểm truyền thống.

MÙA ĐÔNG XỨ HUẾ – LÀM ẤM KHÔNG GIAN DU LỊCH CUỐI NĂM

Lễ hội mùa Đông với chủ đề “Mùa Đông xứ Huế”, diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12, hướng tới việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch cuối năm. Các hoạt động lễ hội mới được tổ chức nhằm tạo không khí sôi động, ấm áp cho Huế trong mùa mưa, mùa lạnh.

Điểm nhấn là Chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn, kết hợp với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phù hợp với không gian trầm lắng của mùa Đông Huế, cùng Chương trình Countdown chào năm mới 2027. Những sự kiện này góp phần thu hút du khách đến Huế vào dịp cuối năm, tăng khả năng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú.

Với cách tổ chức theo chuỗi lễ hội bốn mùa, Festival Huế 2026 được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển rõ nét cho du lịch Huế, từ mô hình du lịch theo mùa sang du lịch quanh năm, khai thác hiệu quả giá trị di sản, văn hóa và bản sắc Cố đô trong phát triển kinh tế – xã hội.