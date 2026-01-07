Các xưởng đúc chip lớn nhất Trung Quốc đồng loạt thực hiện các thương vụ hợp nhất

Hai xưởng đúc bán dẫn lớn nhất Trung Quốc đang cùng lúc thực hiện các thương vụ hợp nhất để mở rộng quy mô sản xuất...

Hua Hong, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn thứ hai Trung Quốc, mới đây đã công bố kế hoạch mua lại nhà máy sản xuất chip Shanghai Huali Microelectronics vốn cùng hệ sinh thái của Tập đoàn Hua Hong. Thương vụ có giá trị khoảng 8,27 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,2 tỷ USD. Theo đó, Hua Hong sẽ mua 97,5% cổ phần của Shanghai Huali Microelectronics từ công ty mẹ và các nhà đầu tư khác, theo South Morning China.

Trong thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, Hua Hong cho biết thương vụ sẽ giúp doanh nghiệp bổ sung thêm khoảng 38.000 wafer mỗi tháng ở các tiến trình 65 nm và 40 nm. Năng lực sản xuất gia tăng được kỳ vọng sẽ củng cố quy mô tài sản, nâng hiệu quả vận hành và cải thiện lợi nhuận trong trung và dài hạn.

Trước đó không lâu, SMIC, nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc, cũng công bố kế hoạch mua nốt 49% cổ phần còn lại tại Semiconductor Manufacturing North China Corp (SMNC), công ty con mà tập đoàn này chưa nắm quyền kiểm soát hoàn toàn.

Thương vụ thực chất đã được đề xuất từ tháng 9 năm ngoái và nay đang tiến thêm một bước quan trọng. Theo SMIC, việc sở hữu hoàn toàn SMNC sẽ giúp công ty gia tăng tài sản, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược phát triển dài hạn của nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc.

SMNC, được thành lập năm 2013, chuyên cung cấp dịch vụ sản xuất wafer 12 inch cho nhiều tiến trình công nghệ khác nhau. Theo báo cáo thường niên của SMIC, nhà máy này tập trung vào các công nghệ từ 45 nm trở xuống.

Tháng 11 năm ngoái, SMIC cho biết doanh thu cả năm của tập đoàn đang hướng tới mức cao kỷ lục, vượt 9 tỷ USD, nhờ tình trạng thiếu hụt công suất sản xuất chip trên toàn cầu và làn sóng nội địa hóa chuỗi cung ứng tại Trung Quốc, khiến các nhà máy của hãng luôn vận hành ở mức gần như tối đa.

Dù chưa thể sản xuất các dòng chip tiên tiến ở tiến trình 7 nm hoặc nhỏ hơn như TSMC của Đài Loan hay Samsung Electronics của Hàn Quốc, SMIC và Hua Hong vẫn giữ vai trò then chốt trong việc cung ứng các loại chip “truyền thống” – nhóm sản phẩm chip có nhu cầu lớn, ổn định và gắn chặt với nền sản xuất công nghiệp.

Ngành bán dẫn Trung Quốc đang ghi nhận đà tăng trưởng đáng chú ý. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia, sản lượng mạch tích hợp (IC) trong 11 tháng đầu năm, tính đến hết tháng 11, đã tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước; riêng tháng 11, sản lượng tăng tới 15,6%. Về thương mại, xuất khẩu IC của Trung Quốc trong cùng giai đoạn đạt 180 tỷ USD, tăng 24,7%, trong khi nhập khẩu đạt 349 tỷ USD, tăng 9,5%.

Theo Tom’s Hardware, việc hai xưởng đúc bán dẫn lớn nhất Trung Quốc cùng lúc thực hiện các thương vụ hợp nhất không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mục tiêu dễ thấy nhất từ việc hợp nhất là tăng công suất và cải thiện hiệu quả vận hành. Nhưng về lâu dài, đây là bước đi nhằm củng cố chuỗi cung ứng bán dẫn Trung Quốc trước các sức ép bên ngoài, thông qua việc tập trung nguồn lực vào một số doanh nghiệp “đầu tàu”.

Xét về hình thức, các động thái này giống như tái cấu trúc nội bộ hơn là sáp nhập giữa các đối thủ. Thay vì có nhiều doanh nghiệp theo đuổi từng công nghệ riêng lẻ, Bắc Kinh đang khuyến khích hợp nhất vào những doanh nghiệp dẫn dắt thị trường.

Bên cạnh đó, việc hợp nhất còn giải quyết bài toán chi phí và hiệu quả. Việc xây dựng và trang bị một nhà máy sản xuất chip vốn vô cùng đắt đỏ, kể cả với các công nghệ kém tiên tiến. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các tiến trình công nghệ cao, đặc biệt là dưới 7 nm. Hợp nhất vì thế trở thành lựa chọn hợp lý, các doanh nghiệp có thể tận dụng dòng tiền ổn định từ các dòng chip truyền thống, giảm trùng lặp chi phí nghiên cứu – phát triển và quản lý, qua đó nâng cao điều kiện tự chủ các công nghệ mới.

Có thể nói ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc hiện nay đang thực hiện "chiến lược hai chân", một mặt tiếp tục mở rộng quy mô, gia cố năng lực ở những tiến trình chip đã trưởng thành (28 nm trở lên) do nhu cầu thị trường lớn, dòng tiền ổn định và ít bị bóp nghẹt bởi trừng phạt, mặt khác tiếp tục đẩy mạnh đầu tư để nghiên cứu cho các tiến trình dưới 5 nm để đáp ứng yêu cầu phát triển, làm chủ các lĩnh vực công nghệ cao và nhất là để giảm sự phụ thuộc từ bên ngoài.