Hà Nội ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên, áp dụng từ 2026

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Quyết định số 6544/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội, áp dụng từ tháng 1/2026…

Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng từ ngày 1/1/2026 như sau:

Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Hà Nội áp dụng từ 1/1/2026 đi kèm Quyết định 6544/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Thuế Thành phố hướng dẫn các Thuế cơ sở tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát việc kê khai, nộp Thuế tài nguyên của người nộp thuế theo quy định.

Trước ngày 30/9 hàng năm, tổng hợp thông tin kê khai, nộp thuế tài nguyên trên địa bàn và các tài liệu liên quan gửi Sở Tài chính để chủ trì rà soát trình UBND Thành phố ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30/9 hàng năm hoặc phát sinh tài nguyên được cấp phép mới chưa có trong Bảng giá tính thuế tài nguyên, tổng hợp cung cấp danh sách các tài nguyên được cấp phép đang còn hiệu lực trên địa bàn gửi Sở Tài chính để chủ trì rà soát trình UBND Thành phố ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn.

Sở Tài chính trình UBND Thành phố ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trước ngày 31/12 hàng năm hoặc khi giá thị trường tài nguyên biến động lớn, hoặc phát sinh tài nguyên chưa có giá tính thuế tài nguyên.

Sở Tài chính cũng có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường, Thuế thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan xây dựng bảng giá tính thuế tài nguyên trình UBND Thành phố xem xét điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày UBND Thành phố Hà Nội ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên hoặc văn bản quy định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên, Sở Tài chính cung cấp thông tin và gửi văn bản về Bộ Tài chính để cập nhật cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên.