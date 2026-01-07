"Cá voi" Bitcoin đã gom hơn 5,3 tỷ USD kể từ giữa tháng 12

Kể từ giữa tháng 12, các cá voi Bitcoin (BTC) đã tích lũy thêm tổng cộng 56.227 BTC...

Trong khi phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ tranh thủ chốt lời, các “cá voi” Bitcoin lại âm thầm gia tăng tích lũy.

Kể từ giữa tháng 12 đến nay, nhóm ví lớn đã gom thêm hơn 5,3 tỷ USD lượng Bitcoin. Một diễn biến thường được xem là tín hiệu tích cực đối với xu hướng trung hạn của thị trường.

Theo nền tảng phân tích dữ liệu on-chain Santiment, việc cá voi tăng cường tích lũy trong bối cảnh nhà đầu tư bán lẻ rút lui là trạng thái quen thuộc mỗi khi thị trường bước vào pha tăng giá bền vững.

Santiment nhận định thị trường tiền điện tử “thường vận động theo quyết định của các nhà đầu tư lớn như cá voi và cá mập, đồng thời đi ngược lại tâm lý của các ví nhỏ lẻ”.

Trong phân loại của Santiment, “cá voi” và “cá mập” là những ví nắm giữ từ 10 đến 10.000 BTC, trong khi nhà đầu tư bán lẻ được xác định là các ví sở hữu dưới 0,01 BTC. Kể từ giữa tháng 12, hai nhóm ví lớn này đã tích lũy thêm tổng cộng 56.227 BTC.

“Đây là tín hiệu cho thấy thị trường nhiều khả năng đã hình thành một vùng đáy ngắn hạn. Dù giá hiện vẫn đi ngang, nhưng sự tích lũy bền bỉ của các ví lớn đang tạo ra một phân kỳ tích cực, đủ để kích hoạt ít nhất một nhịp bứt phá trong thời gian tới”, Santiment đánh giá.

Theo CoinTelegraph, trong 24 giờ gần đây, nhà đầu tư nhỏ lẻ đã gia tăng chốt lời, với tâm lý dè chừng rằng đà tăng hiện tại có thể chỉ là một nhịp hồi mang tính đầu cơ. Santiment nhận định chính sự đối lập “cá voi” mua vào, “cá nhỏ” bán ra, lại làm tăng xác suất thị trường tiếp tục mở rộng quy mô vốn hóa.

Thực tế, Bitcoin đã trải qua gần sáu tuần giao dịch trong trạng thái giằng co, chủ yếu dao động trong vùng 87.000 – 94.000 USD kể từ giữa đến cuối tháng 11. Tuy nhiên, giá Bitcoin đã chạm mức cao nhất trong bảy tuần, khoảng 94.800 USD, vào cuối phiên giao dịch đầu tuần.

Bình luận về diễn biến thị trường, nhà phân tích James Check cho biết Bitcoin mở đầu năm 2026 bằng việc quay lại mốc 94.000 USD, song “điều đáng chú ý hơn nằm ở quá trình tái phân bổ nguồn cung đang diễn ra phía sau biến động giá”.

Theo thông tin từ chuyên gia này, tỷ trọng nguồn cung do các nhà đầu tư lớn nắm giữ đã giảm mạnh từ 67% xuống 47%, hoạt động chốt lời suy yếu rõ rệt, ngoài ra đòn bẩy trên toàn thị trường vẫn tương đối thấp.

Tương tự, ông Andri Fauzan Adziima, Trưởng nhóm nghiên cứu của sàn giao dịch tiền điện tử Bitrue, nhận định rằng Bitcoin hiện vẫn đang trong giai đoạn tích lũy. Theo ông, vùng kháng cự quan trọng tiếp theo của Bitcoin nằm trong khoảng 95.000 – 100.000 USD, với lượng lớn hợp đồng quyền chọn mua tập trung quanh mốc 100.000 USD khi đáo hạn vào tháng 1. Trong khi, vùng hỗ trợ gần nhất nằm trong khoảng 88.000 – 90.000 USD, do đó, trường hợp giá lui xuống dưới vùng giá này, không loại trừ khả năng thị trường có thể đối mặt với một nhịp điều chỉnh sâu.