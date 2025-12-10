Thị trường dự báo tích cực trong tháng 12, chuyên gia chỉ hai nhóm ngành hiệu suất vượt trội

Dữ liệu lịch sử cho thấy nhóm ngân hàng và nhóm vật liệu cơ bản là những ngành thường có diễn biến vượt trội trong tháng 12.

Nhìn lại thị trường cho thấy sau hai tháng giảm liên tiếp, chỉ số VN-Index kết thúc tháng 11 tại 1.690,99 điểm, tăng 51,3 điểm tương ứng tăng 3,13% so với tháng trước. Chỉ số đã lấy lại được phần lớn mức giảm của hai tháng 9-10 giảm tổng cộng 42,5 điểm.

Tuy nhiên, đà hồi phục trong tháng 11 chủ yếu được dẫn dắt bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là VIC (+60 điểm) và VPL (+7,2 điểm), với mức tăng lần lượt 36,3% và 23,2% trong tháng.

Nhóm dầu khí và thực phẩm – đồ uống (F&B) cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Ngược lại, các nhóm cổ phiếu mang tính thị trường như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản ngoại trừ nhóm Vingroup, thép và bán lẻ tiếp tục diễn biến yếu hoặc giảm điểm trong tháng.

Thanh khoản giảm mạnh, với giá trị khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt khoảng 20 nghìn tỷ đồng/phiên trong tháng 11, giảm 35,5% so với tháng 10. Lũy kế từ đầu năm, VN-Index tăng 33%, tuy nhiên nếu loại trừ ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu liên quan Vingroup, mức tăng chỉ đạt 13%.

Dữ liệu lịch sử trong ba năm gần đây cho thấy thị trường thường diễn biến tích cực trong giai đoạn tháng 12 - tháng 3. Trong khoảng thời gian này, xác suất thị trường tăng điểm đạt khoảng 75%, cao hơn đáng kể so với mức 50% trong giai đoạn tháng 4-tháng 11.

Mức sinh lời bình quân/tháng trong giai đoạn tháng 12 - tháng 3 đạt 1,7%, cao hơn rõ rệt so với 0,5%/tháng trong giai đoạn tháng 4 – tháng 11.

Theo nhận định của SSI Research, trong tháng này thanh khoản có thể cải thiện nhưng vẫn duy trì ở mức trung bình. Thanh khoản trong tháng 12 nhiều khả năng đi ngang so với tháng 11, do sự thiếu hụt thanh khoản trong hệ thống ngân hàng vẫn còn thể hiện ở mặt bằng lãi suất qua đêm vẫn ở mức cao.

Tuy nhiên, việc VPX và VCK niêm yết trong tháng 12 có thể giải phóng nguồn vốn của nhà đầu tư. Ngoài ra, xu hướng hạ nhiệt của lãi suất qua đêm vào cuối năm trong những năm gần đây cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ điều kiện thanh khoản thị trường.

"Mặc dù khó kỳ vọng một nhịp tăng mạnh cả về điểm số lẫn thanh khoản trong tháng 12, nhưng động lực phục hồi đã xuất hiện ở một số nhóm cổ phiếu trong tháng 11 có khả năng lan tỏa sang các nhóm ngành trọng điểm. Dữ liệu lịch sử cho thấy nhóm ngân hàng và nhóm vật liệu cơ bản là những ngành thường có diễn biến vượt trội trong tháng 12", chuyên gia phân tích của SSI nhấn mạnh.

Bước sang năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số trong giai đoạn 2026–2030, được hỗ trợ bởi cải cách cơ cấu, dòng vốn FDI mạnh mẽ và đẩy nhanh đầu tư hạ tầng. Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững của thị trường cổ phiếu.

Trên cơ sở đó, SSI Research nâng mục tiêu VN-Index. Mục tiêu VN-Index cho năm 2026 được nâng lên 1.920 điểm. Hiện tại, chỉ số đang giao dịch ở mức P/E 2025 khoảng 14,5 lần, tương đương các thị trường trong khu vực, nhưng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 vượt trội hơn (14,5% so với 11,5% trung bình khu vực). Điều này đưa hệ số PEG của VN-Index về mức hấp dẫn 0,96 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình khu vực là 1,44 lần.

P/E năm 2026 dự phóng ở mức khoảng 12,7 lần, vẫn thấp hơn mức trung bình lịch sử 10 năm là 14 lần, qua đó củng cố sức hấp dẫn về mặt định giá của thị trường.

Việc nhà đầu tư tư nước ngoài giảm bán ròng có thể trở thành yếu tố hỗ trợ quan trọng cho thị trường. Khối ngoại ghi nhận bán ròng tháng thứ tư liên tiếp, với giá trị 6,8 nghìn tỷ đồng, đưa tổng giá trị rút vốn ròng từ đầu năm lên 128 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, tốc độ rút vốn đã chậm lại cả theo chu kỳ tháng và tuần, đồng thời ghi nhận dòng tiền quay trở lại mua ròng trong tuần đầu tiên của tháng 12.

Sự cải thiện này được cho là đến từ áp lực tỷ giá thuyên giảm, xu hướng bắt đáy quanh vùng định giá thấp, cũng như xu hướng tái cơ cấu danh mục của các quỹ toàn cầu sau các nhịp điều chỉnh hoặc chững lại tại các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.