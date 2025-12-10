Các quỹ ETF tiếp tục rút ròng khỏi Việt Nam

Đối với các quỹ ETF có đầu tư vào Việt Nam, dòng vốn vẫn nghiêng về xu hướng rút ròng, chủ yếu đến từ Fubon FTSE (-11,08 triệu USD), trong khi VanEck hầu như không biến động.

Trong tuần trước, thị trường chứng khoán Mỹ duy trì đà tăng trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tuần này. Các dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy lạm phát hạ nhiệt, trong khi thị trường lao động ghi nhận những tín hiệu trái chiều, qua đó củng cố khả năng nới lỏng của Fed.

Dòng tiền tập trung trở lại vào nhóm cổ phiếu tăng trưởng, dẫn đầu là dịch vụ truyền thông, tiêu dùng và công nghệ. Kết tuần, S&P 500 tăng khoảng 0,3%, Nasdaq tăng 0,9% và Dow Jones tăng 0,5%, các chỉ số đều tiến sát vùng đỉnh lịch sử.

Theo dữ liệu của Yuanta, cùng với đà tăng của thị trường, dòng tiền vào các quỹ ETF tại Mỹ tăng mạnh trở lại khi hút ròng 44,2 tỷ USD, tăng 67,9% so với tuần trước. Trong đó, các quỹ ETF cổ phiếu Mỹ hút ròng mạnh 30,1 tỷ USD tăng 112,6%, nhờ dòng tiền quay trở lại nhóm vốn hóa lớn sau nhịp điều chỉnh cuối tháng trước.

Đồng thời, các quỹ ETF trái phiếu Mỹ tiếp tục duy trì hút ròng 10,67 tỷ USD tăng 29,2% khi nhu cầu phòng thủ vẫn hiện hữu.

Đối với các quỹ ETF đầu tư ngoài Mỹ, tâm lý thận trọng xuất hiện trở lại khi dòng tiền vào ròng chỉ đạt 4,68 tỷ USD giảm 13,7% đối với các quỹ ETF cổ phiếu ngoài Mỹ và 1,40 tỷ USD giảm 16,1% đối với các quỹ trái phiếu ngoài Mỹ.

Trong khi đó, dòng vốn vào các quỹ ETF hàng hóa ghi nhận hút ròng mạnh mẽ tuần thứ hai liên tiếp khi huy động ròng thêm 2,1 tỷ USD tăng 46% trong bối cảnh giá vàng và bạc tăng cao và nhu cầu gia tăng vị thế phòng thủ đối với đồng USD trước thềm cuộc họp FOMC.

Nhìn chung, thị trường Mỹ vẫn khá lạc quan khi các chỉ số chính tiếp tục tiến gần mức đỉnh lịch sử tháng 10 và dòng tiền duy trì sự ưa thích đối với các quỹ ETF. Xu hướng này nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng, với dòng vốn vào ETF cổ phiếu Mỹ vẫn là tâm điểm thu hút.

Tại châu Á, bức tranh dòng vốn khối ngoại trong tuần đầu tháng 12 ghi nhận sự cải thiện rõ rệt so với tháng 11. Đáng chú ý, dòng vốn đảo chiều hút ròng mạnh mẽ vào Đài Loan và Hàn Quốc với giá trị lần lượt 1,3 tỷ USD và 1,2 tỷ USD sau nhiều tuần rút ròng liên tục.

Diễn biến này phản ánh sự ổn định trở lại của nhóm bán dẫn, đồng thời cho thấy khẩu vị rủi ro đang cải thiện không chỉ tại thị trường Mỹ mà cả khu vực châu Á. Bên cạnh đó, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia cũng ghi nhận đà hút ròng tích cực, trong khi Ấn Độ tiếp tục bị rút ròng 925 triệu USD.

Dòng vốn vào các quỹ ETF đầu tư khu vực Đông Nam Á cũng duy trì xu hướng tích cực khi hút ròng 62,6 triệu USD, mức cao nhất trong ba tháng gần đây. Singapore tiếp tục dẫn đầu với +33 triệu USD, theo sau là Indonesia với +26 triệu USD và Malaysia với +12,1 triệu USD.

Đối với các quỹ ETF có đầu tư vào Việt Nam, dòng vốn vẫn nghiêng về xu hướng rút ròng, chủ yếu đến từ Fubon FTSE (-11,08 triệu USD), trong khi VanEck hầu như không biến động. Ở chiều ngược lại, quỹ E1VFVN30 hút ròng mạnh 2,21 triệu USD, trong khi FUEVFVND hút ròng nhẹ 0,29 triệu USD.

Khối ngoại đảo chiều sang mua ròng mạnh 4.333 tỷ đồng, tuần mua ròng đầu tiên kể từ cuối tháng 7. Hoạt động mua ròng tập trung vào các cổ phiếu dẫn dắt như VPL (+3,373 tỷ), MBB (+1,564 tỷ) và MWG (+331 tỷ), trong khi bán ròng chủ yếu tại VHM (-389 tỷ), VCB (-335 tỷ) và ACB (-327 tỷ).

Xu hướng dòng vốn ngoại tại Việt Nam đang chuyển biến tích cực hơn trong thời gian gần đây. Với môi trường vĩ mô ổn định, áp lực tỷ giá giảm bớt và kỳ vọng Fed giảm lãi suất, Yuanta cho rằng đà bán ròng của khối ngoại sẽ tiếp tục thu hẹp trong thời gian tới.

Trước đó, theo thống kê từ FiinTrade, trong tuần từ ngày 1/12 - 5/12/2025, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rút ròng hơn 199 tỷ đồng, tăng 60% so với tuần trước đó.

Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 11/25 quỹ, tập trung ở nhóm quỹ ETF ngoại. Cụ thể, các quỹ ETF ngoại bị rút ròng hơn 291 tỷ đồng, tập trung toàn bộ ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-292,6 tỷ đồng). Top cổ phiếu bị quỹ Đài Loan này bán ròng bao gồm VIC, VHM, HPG, MSN, VCB. Ngược lại, quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF và quỹ KIM ACE Vietnam VN30 ETF lần lượt ghi nhận vào ròng 900 triệu đồng và 500 triệu đồng.

Giá trị vào ròng ở nhóm quỹ ETF nội ghi nhận đạt hơn 92 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở quỹ VFM VN30 ETF (+89,7 tỷ đồng). Top cổ phiếu được quỹ mua vào là VIC, HPG, MWG, MSN, LPB. Ngoài ra, quỹ VFMVN Diamond ETF và quỹ TECHCOM CAPITAL VNX50 ETF lần lượt hút ròng hơn 7 tỷ đồng và 5 tỷ đồng. Ngược lại, quỹ SSIAM VN30 ETF và quỹ ABFVN DIAMOND ETF lần lượt ghi nhận rút ròng 10 tỷ đồng và hơn 1 tỷ đồng.

Tháng 12/2025, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 199 tỷ đồng, tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 hơn 15,9 nghìn tỷ đồng. Tại ngày 5/12/2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam đạt hơn 64,6 nghìn tỷ đồng, tăng +13% so với cuối năm 2024.