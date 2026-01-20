36 nhà khoa học tham gia Hội đồng thẩm định quy hoạch 6 vùng

Theo Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 14/01/2026, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Quyết định nêu rõ, Hội đồng thẩm định được tổ chức theo cơ chế liên ngành, với thành phần gồm đại diện các bộ, ngành liên quan và lãnh đạo một số địa phương trọng điểm của từng vùng.

Theo Phụ lục I ban hành kèm Quyết định, nhóm địa phương tham gia thành viên Hội đồng thẩm định được xác định theo 6 vùng quy hoạch, gồm:

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc: Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ, tỉnh Thái Nguyên.

Vùng Đồng bằng sông Hồng: Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng.

Vùng Bắc Trung Bộ: Lãnh đạo UBND thành phố Huế, tỉnh Nghệ An.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa.

Vùng Đông Nam Bộ: Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long.

Điểm đáng chú ý của Quyết định 85/QĐ-TTg là công bố kèm danh sách chuyên gia tham gia phản biện/thẩm định theo từng vùng (Phụ lục II). Đây là nhóm được kỳ vọng bổ sung góc nhìn độc lập, chuyên sâu về quy hoạch – phát triển vùng, kinh tế, hạ tầng, môi trường và quản trị phát triển.

Cụ thể:

(I) Vùng Trung du và miền núi phía Bắc Gồm: PGS.TS.KTS Trần Trọng Hanh; PGS.TS Vũ Năng Dũng; PGS.TS Phạm Trung Lương; TS Bùi Tất Thắng; TS Phạm Hoài Chung; TS Nguyễn Xuân Linh.

(II) Vùng Đồng bằng sông Hồng Gồm: TS Cao Viết Sinh; GS.TS Đào Xuân Học; KTS Trần Ngọc Chính; TS Nguyễn Bá Ân; TS Phạm Hoài Chung; TS Lê Thị Minh Phương.

(III) Vùng Bắc Trung Bộ Gồm: TS Cao Viết Sinh; PGS.TS Phạm Trung Lương; GS.TS Võ Chí Mỹ; TS Nguyễn Bá Ân; TS Đặng Kim Chi; TS Hoàng Ngọc Phong.

(IV) Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Gồm: GS.TS Đào Xuân Học; PGS.TS Vũ Năng Dũng; TS Đặng Kim Chi; TS Bùi Tất Thắng; TS Hoàng Ngọc Phong; TS Lê Thị Minh Phương.

(V) Vùng Đông Nam Bộ Gồm: TS Cao Viết Sinh; PGS.TS Trần Đình Thiên; TS Nguyễn Bá Ân; GS.TS Võ Chí Mỹ; TS Hoàng Ngọc Phong; TS Lê Thị Minh Phương.

(VI) Vùng Đồng bằng sông Cửu Long Gồm: GS.TS Trần Đình Hòa; PGS.TS Trần Đình Thiên; PGS.TS Nguyễn Tô Lăng; PGS.TS Vũ Năng Dũng; TS Hoàng Ngọc Phong; GS.TS Võ Chí Mỹ.

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang rà soát, cập nhật quy hoạch cấp tỉnh và danh mục dự án ưu tiên, quyết định lập Hội đồng thẩm định và công bố danh sách phản biện cho từng vùng giúp tăng tính minh bạch của quy trình, đồng thời tạo áp lực tích cực để hồ sơ điều chỉnh quy hoạch vùng phải đạt chuẩn kỹ thuật – đủ sức làm cơ sở điều hành.