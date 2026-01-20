36 nhà khoa học tham gia Hội đồng thẩm định quy hoạch 6 vùng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 22/01/2026
Trần thị nguyệt
20/01/2026, 18:36
Theo Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 14/01/2026, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050...
Quyết định nêu rõ, Hội đồng thẩm định được tổ chức theo cơ chế liên ngành, với thành phần gồm đại diện các bộ, ngành liên quan và lãnh đạo một số địa phương trọng điểm của từng vùng.
Theo Phụ lục I ban hành kèm Quyết định, nhóm địa phương tham gia thành viên Hội đồng thẩm định được xác định theo 6 vùng quy hoạch, gồm:
Vùng Trung du và miền núi phía Bắc: Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ, tỉnh Thái Nguyên.
Vùng Đồng bằng sông Hồng: Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng.
Vùng Bắc Trung Bộ: Lãnh đạo UBND thành phố Huế, tỉnh Nghệ An.
Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa.
Vùng Đông Nam Bộ: Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai.
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long.
Điểm đáng chú ý của Quyết định 85/QĐ-TTg là công bố kèm danh sách chuyên gia tham gia phản biện/thẩm định theo từng vùng (Phụ lục II). Đây là nhóm được kỳ vọng bổ sung góc nhìn độc lập, chuyên sâu về quy hoạch – phát triển vùng, kinh tế, hạ tầng, môi trường và quản trị phát triển.
Cụ thể:
(I) Vùng Trung du và miền núi phía Bắc Gồm: PGS.TS.KTS Trần Trọng Hanh; PGS.TS Vũ Năng Dũng; PGS.TS Phạm Trung Lương; TS Bùi Tất Thắng; TS Phạm Hoài Chung; TS Nguyễn Xuân Linh.
(II) Vùng Đồng bằng sông Hồng Gồm: TS Cao Viết Sinh; GS.TS Đào Xuân Học; KTS Trần Ngọc Chính; TS Nguyễn Bá Ân; TS Phạm Hoài Chung; TS Lê Thị Minh Phương.
(III) Vùng Bắc Trung Bộ Gồm: TS Cao Viết Sinh; PGS.TS Phạm Trung Lương; GS.TS Võ Chí Mỹ; TS Nguyễn Bá Ân; TS Đặng Kim Chi; TS Hoàng Ngọc Phong.
(IV) Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Gồm: GS.TS Đào Xuân Học; PGS.TS Vũ Năng Dũng; TS Đặng Kim Chi; TS Bùi Tất Thắng; TS Hoàng Ngọc Phong; TS Lê Thị Minh Phương.
(V) Vùng Đông Nam Bộ Gồm: TS Cao Viết Sinh; PGS.TS Trần Đình Thiên; TS Nguyễn Bá Ân; GS.TS Võ Chí Mỹ; TS Hoàng Ngọc Phong; TS Lê Thị Minh Phương.
(VI) Vùng Đồng bằng sông Cửu Long Gồm: GS.TS Trần Đình Hòa; PGS.TS Trần Đình Thiên; PGS.TS Nguyễn Tô Lăng; PGS.TS Vũ Năng Dũng; TS Hoàng Ngọc Phong; GS.TS Võ Chí Mỹ.
Trong bối cảnh nhiều địa phương đang rà soát, cập nhật quy hoạch cấp tỉnh và danh mục dự án ưu tiên, quyết định lập Hội đồng thẩm định và công bố danh sách phản biện cho từng vùng giúp tăng tính minh bạch của quy trình, đồng thời tạo áp lực tích cực để hồ sơ điều chỉnh quy hoạch vùng phải đạt chuẩn kỹ thuật – đủ sức làm cơ sở điều hành.
Ngành Đường sắt tổ chức chạy thêm 22 chuyến tàu khách các khu đoạn trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cung ứng khoảng 7.300 vé, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du xuân đầu năm của người dân...
Dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không Quốc tế Vinh đang được Nghệ An chỉ đạo quyết liệt, trong đó công tác giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt để kịp bàn giao trước ngày 30/4/2026...
Việc hình thành cảng hàng không quốc tế Long Thành đang mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Đồng Nai, cả về lĩnh vực hàng không và tổ chức không gian kinh tế, đô thị và logistics. Tỉnh Đồng Nai cũng đã xác định mô hình đô thị sân bay là hướng đi chiến lược, trong đó khu logistics đa phương thức giữ vai trò then chốt, kết nối sân bay với mạng lưới giao thông và chuỗi sản xuất - dịch vụ của toàn vùng Đông Nam Bộ...
Năm 2025, thị trường công trình xanh tại Việt Nam đạt mức tăng trưởng vượt bậc về số lượng và diện tích sàn đạt chứng nhận xanh. Cùng với đó là sự chuyển dịch về chất lượng với việc phát triển đa dạng loại hình và sự gắn kết chặt chẽ với các định chế tài chính xanh...
Nhiều học giả kinh tế cho rằng thương mại quốc tế và hệ thống tài chính – tiền tệ cho thấy năng lực chống chịu của Việt Nam hiện nay chủ yếu dừng ở mức hấp thụ và phục hồi chu kỳ, trong khi dư địa thích ứng cấu trúc đang dần thu hẹp trong kỷ nguyên đa sốc...
