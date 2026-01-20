Thứ Năm, 22/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

36 nhà khoa học tham gia Hội đồng thẩm định quy hoạch 6 vùng

Trần thị nguyệt

20/01/2026, 18:36

Theo Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 14/01/2026, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Quyết định nêu rõ, Hội đồng thẩm định được tổ chức theo cơ chế liên ngành, với thành phần gồm đại diện các bộ, ngành liên quan và lãnh đạo một số địa phương trọng điểm của từng vùng.

Theo Phụ lục I ban hành kèm Quyết định, nhóm địa phương tham gia thành viên Hội đồng thẩm định được xác định theo 6 vùng quy hoạch, gồm:

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc: Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ, tỉnh Thái Nguyên.

Vùng Đồng bằng sông Hồng: Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng.

Vùng Bắc Trung Bộ: Lãnh đạo UBND thành phố Huế, tỉnh Nghệ An.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa.

Vùng Đông Nam Bộ: Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long.

Điểm đáng chú ý của Quyết định 85/QĐ-TTg là công bố kèm danh sách chuyên gia tham gia phản biện/thẩm định theo từng vùng (Phụ lục II). Đây là nhóm được kỳ vọng bổ sung góc nhìn độc lập, chuyên sâu về quy hoạch – phát triển vùng, kinh tế, hạ tầng, môi trường và quản trị phát triển.

Cụ thể:

(I) Vùng Trung du và miền núi phía Bắc Gồm: PGS.TS.KTS Trần Trọng Hanh; PGS.TS Vũ Năng Dũng; PGS.TS Phạm Trung Lương; TS Bùi Tất Thắng; TS Phạm Hoài Chung; TS Nguyễn Xuân Linh.

(II) Vùng Đồng bằng sông Hồng Gồm: TS Cao Viết Sinh; GS.TS Đào Xuân Học; KTS Trần Ngọc Chính; TS Nguyễn Bá Ân; TS Phạm Hoài Chung; TS Lê Thị Minh Phương.

(III) Vùng Bắc Trung Bộ Gồm: TS Cao Viết Sinh; PGS.TS Phạm Trung Lương; GS.TS Võ Chí Mỹ; TS Nguyễn Bá Ân; TS Đặng Kim Chi; TS Hoàng Ngọc Phong.

(IV) Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Gồm: GS.TS Đào Xuân Học; PGS.TS Vũ Năng Dũng; TS Đặng Kim Chi; TS Bùi Tất Thắng; TS Hoàng Ngọc Phong; TS Lê Thị Minh Phương.

(V) Vùng Đông Nam Bộ Gồm: TS Cao Viết Sinh; PGS.TS Trần Đình Thiên; TS Nguyễn Bá Ân; GS.TS Võ Chí Mỹ; TS Hoàng Ngọc Phong; TS Lê Thị Minh Phương.

(VI) Vùng Đồng bằng sông Cửu Long Gồm: GS.TS Trần Đình Hòa; PGS.TS Trần Đình Thiên; PGS.TS Nguyễn Tô Lăng; PGS.TS Vũ Năng Dũng; TS Hoàng Ngọc Phong; GS.TS Võ Chí Mỹ.

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang rà soát, cập nhật quy hoạch cấp tỉnh và danh mục dự án ưu tiên, quyết định lập Hội đồng thẩm định và công bố danh sách phản biện cho từng vùng giúp tăng tính minh bạch của quy trình, đồng thời tạo áp lực tích cực để hồ sơ điều chỉnh quy hoạch vùng phải đạt chuẩn kỹ thuật – đủ sức làm cơ sở điều hành.

Từ khóa:

địa phương trọng điểm Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng quy hoạch vùng 2021-2030 Quyết định 85/QĐ-TTg

Đọc thêm

Đường sắt chạy thêm 22 chuyến tàu phục vụ người dân về quê, du xuân dịp Tết 2026

Đường sắt chạy thêm 22 chuyến tàu phục vụ người dân về quê, du xuân dịp Tết 2026

Ngành Đường sắt tổ chức chạy thêm 22 chuyến tàu khách các khu đoạn trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cung ứng khoảng 7.300 vé, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du xuân đầu năm của người dân...

Gỡ vướng mặt bằng dự án kéo dài đường băng sân bay Vinh

Gỡ vướng mặt bằng dự án kéo dài đường băng sân bay Vinh

Dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không Quốc tế Vinh đang được Nghệ An chỉ đạo quyết liệt, trong đó công tác giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt để kịp bàn giao trước ngày 30/4/2026...

Đồng Nai phát triển khu logistics đa phương thức gắn với đô thị sân bay Long Thành

Đồng Nai phát triển khu logistics đa phương thức gắn với đô thị sân bay Long Thành

Việc hình thành cảng hàng không quốc tế Long Thành đang mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Đồng Nai, cả về lĩnh vực hàng không và tổ chức không gian kinh tế, đô thị và logistics. Tỉnh Đồng Nai cũng đã xác định mô hình đô thị sân bay là hướng đi chiến lược, trong đó khu logistics đa phương thức giữ vai trò then chốt, kết nối sân bay với mạng lưới giao thông và chuỗi sản xuất - dịch vụ của toàn vùng Đông Nam Bộ...

2025: Thị trường công trình xanh Việt Nam bứt phá “kỷ lục”

2025: Thị trường công trình xanh Việt Nam bứt phá “kỷ lục”

Năm 2025, thị trường công trình xanh tại Việt Nam đạt mức tăng trưởng vượt bậc về số lượng và diện tích sàn đạt chứng nhận xanh. Cùng với đó là sự chuyển dịch về chất lượng với việc phát triển đa dạng loại hình và sự gắn kết chặt chẽ với các định chế tài chính xanh...

Sức chống chịu của thương mại và tín dụng Việt Nam

Sức chống chịu của thương mại và tín dụng Việt Nam

Nhiều học giả kinh tế cho rằng thương mại quốc tế và hệ thống tài chính – tiền tệ cho thấy năng lực chống chịu của Việt Nam hiện nay chủ yếu dừng ở mức hấp thụ và phục hồi chu kỳ, trong khi dư địa thích ứng cấu trúc đang dần thu hẹp trong kỷ nguyên đa sốc...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Dân sinh

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Dân sinh

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Thế giới

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhu cầu “sống sang” đang được định hình từ những giá trị bền vững

Bất động sản

2

VietinBank dành 60.000 tỷ đồng tín dụng để đồng hành phát triển hạ tầng chiến lược

Tài chính

3

VietinBank tiếp tục dẫn đầu dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam

Tài chính

4

Dòng tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

5

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy