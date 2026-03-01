Chủ Nhật, 01/03/2026

Trang chủ Thế giới

Thị trường tài chính toàn cầu có thể biến động mạnh trong tuần tới do sự kiện Iran

Bình Minh

01/03/2026, 14:44

Mối quan tâm lớn nhất đối với nhiều nhà đầu tư bây giờ là cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran sẽ là một chiến dịch chớp nhoáng và tập trung, hay sẽ leo thang thành một cuộc xung đột khu vực kéo dài...

Một góc thủ đô Tehran của Iran ngày 28/2/2026- Ảnh: WANA/Reuters.
Một góc thủ đô Tehran của Iran ngày 28/2/2026- Ảnh: WANA/Reuters.

Giới phân tích nhận định thị trường tài chính toàn cầu có thể biến động mạnh trong tuần tới do tác động từ sự kiện Mỹ và Israel mở cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2.

Ảnh hưởng của sự kiện này tới giá các tài sản như cổ phiếu, kim loại quý, tiền tệ, dầu thô và trái phiếu chính phủ có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với những sự kiện địa chính trị khác gần đây.

Thời gian qua, thị trường dường như đã trở nên “bạo dạn” hơn, trụ vững hơn trước những cú sốc địa chính trị và kinh tế, bao gồm việc Tổng thống Trump áp thuế quan toàn cầu mới thay cho thuế đối ứng hay việc Mỹ mở chiến dịch lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela.

Tuy nhiên, cuộc tấn công Iran “chắc chắn có ảnh hưởng lớn hơn chiến dịch nhằm vào Venezuela”, Giám đốc đầu tư Florian Weidinger của công ty Santa Lucia Asset Management nhận định với hãng tin CNBC.

“Vấn đề Venezuela chỉ thực sự có ý nghĩa đối với những ai quan tâm đến loại dầu thô nặng của nước này”, ông nói, giải thích rằng dầu thô chua, nặng của Venezuela là loại dầu rất khó chế biến, song được ưa chuộng bởi một số nhà máy lọc dầu chuyên biệt, có hệ thống phức tạp ở Mỹ.

“Còn vấn đề Iran là một rủi ro lớn hơn. Vì thế, giá dầu tuần tới có thể tăng mạnh”, ông Weidinger nhấn mạnh.

Ngoài ra, Giám đốc phụ trách quản lý gia sản của công ty UOB Kay Hian ở Singapore, ông Kenneth Goh, chỉ ra rằng ảnh hưởng của vụ tấn công Iran còn liên quan tới những rủi ro ở eo biển Hormuz - một đoạn huyết mạch trong hoạt động vận tải biển toàn cầu, nhất là vận chuyển dầu lửa.

“Venezuela là câu chuyện sản xuất dầu. Iran là câu chuyện điểm nghẽn trong vận tải biển”, ông Hian nói với CNBC.

Vào tháng 6/2025, khi Mỹ và Israel tấn công Iran, thị trường chứng khoán Mỹ đã bán tháo khi mở cửa, sau đó phục hồi khi có tin eo biển Hormuz không bị phong tỏa. “Kịch bản như vậy có thể lặp lại khi thị trường mở cửa phiên ngày thứ Hai tới”, ông Goh nói, nhấn mạnh rằng nhà đầu tư có thể đổ xô mua các tài sản an toàn như USD, yên Nhật và vàng.

Nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương Alicia Garcia-Herrero của ngân hàng Natixis cũng đưa ra quan điểm tương tự, cho rằng tâm lý thận trọng với rủi ro sẽ tăng cao trên thị trường tài chính toàn cầu trong phiên ngày thứ Hai. Bà dự báo thị trường chứng khoán toàn cầu có khả năng giảm 1-2% trong phiên đầu tuần, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm 5-10 điểm cơ bản, và giá dầu tăng 5-10%.

Tuy nhiên, bà Garcia-Herrero cũng nhấn mạnh rằng không có sự đặt cược nào là hoàn hảo và nhà đầu tư nên chờ các diễn biến tiếp theo của cuộc khủng hoảng.

Trên thực tế, một số nhà đầu tư đã xây dựng vị thế phòng ngừa rủi ro từ nhiều tuần qua, nhờ đó sẽ ứng phó tốt hơn với biến động ban đầu khi thị trường mở cửa trở lại.Ông Weidinger chỉ ra rằng diễn biến một số tài sản trong thời gian gần đây đã phản ánh “một chút không khí của môi trường khủng hoảng”, như giá dầu vững lên và nhu cầu trái phiếu kho bạc Mỹ mạnh hơn.

Mối quan tâm lớn nhất đối với nhiều nhà đầu tư bây giờ là cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran sẽ là một chiến dịch chớp nhoáng và tập trung, hay sẽ leo thang thành một cuộc xung đột khu vực kéo dài.

Chuyên gia David Roche của công ty Quantum Strategy nhận định ảnh hưởng của sự kiện Iran lần này đến thị trường tài chính sẽ tùy thuộc vào hai vấn đề gồm chiến dịch diễn ra trong bao lâu và liệu Iran có đóng cửa eo biển Hormuz hay không. Ông nói nếu xung đột diễn ra chóng vánh và được kiểm soát, hoạt động bán tháo các tài sản rủi ro và sự tăng giá của dầu thô sẽ không kéo dài.

Ngược lại, nếu xung đột kéo dài từ 3-5 tuần trở lại, thị trường sẽ phản ứng tiêu cực vì nhà đầu tư sẽ phản ánh một cuộc xung đột trên diện rộng và sự gián đoạn lâu hơn về nguồn cung dầu lửa.

Một sự trả đũa kéo dài của Iran sẽ đặc biệt nghiêm trọng đối với các thị trường ở châu Á, bởi các nước trong khu vực này phụ thuộc nhiều vào nguồn cung năng lượng và các tuyến thương mại ở Trung Đông - theo chiến lược gia Billy Leung của quỹ Global X ETF.

