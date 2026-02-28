Đà Nẵng: Hướng đi mới trong quy hoạch phát triển đô thị sau sáp nhập

Việc sáp nhập giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã mở ra một chương mới trong việc phát triển kinh tế - xã hội của trọng điểm của khu vực miền Trung. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa tiềm năng này, việc điều chỉnh quy hoạch đô thị là điều cần thiết…

Sáng ngày 27/02, tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Đà Nẵng, các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết về Điều chỉnh quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bước đi quan trọng nhằm định hình không gian phát triển sau khi hợp nhất với Quảng Nam, đảm bảo sự đồng bộ và hiệu quả trong việc khai thác các nguồn lực.

Một trong những mục tiêu quan trọng của quy hoạch mới là hướng tới xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị đặc biệt. Để đạt được điều này, cần có chiến lược phát triển dân số rõ ràng, đồng thời làm nổi bật bản sắc riêng của Đà Nẵng so với các đô thị lớn khác như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Lợi thế về hệ sinh thái di sản văn hóa thế giới là điểm khác biệt quan trọng, cần được khai thác triệt để trong mục tiêu và định hướng phát triển.

Về tổ chức không gian, định hướng, quy hoạch chia Đà Nẵng thành ba vùng: Ven biển, miền núi và đồng bằng trung du, đã nhận được sự đồng thuận cao từ các đại biểu. Tuy nhiên, cần kiểm soát chặt chẽ việc phát triển đô thị để tránh dàn trải, gây áp lực lên hạ tầng. Mô hình đa cực với các đô thị vệ tinh và vùng đệm hợp lý, đặc biệt là khu vực ven biển, sẽ giúp phát triển đồng bộ và bền vững.

Khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Trong lĩnh vực công nghiệp, việc tăng mạnh số cụm công nghiệp đã gây ra một số băn khoăn. Đại biểu đề nghị ưu tiên phát triển các khu công nghiệp quy mô lớn, đồng bộ thay vì quá nhiều cụm nhỏ, nhằm tránh phân tán nguồn lực và tiềm ẩn rủi ro môi trường. Điều này cũng phù hợp với xu hướng phát triển bền vững, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Đặc biệt, khu vực Nam Hội An được đánh giá có tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế biển và du lịch. Tuy nhiên, hạ tầng neo đậu tàu cá còn hạn chế, cần được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu phát triển. Việc mở rộng và nâng cấp âu thuyền Hồng Triều là một trong những giải pháp được đề xuất để hỗ trợ phát triển kinh tế biển.

Ngoài ra, định hướng phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió tại khu vực miền núi, cũng được các đại biểu quan tâm. Tiềm năng này nếu được khai thác hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh khẳng định, thành phố sẽ tiếp thu đầy đủ các góp ý và cập nhật trong quá trình hoàn thiện, triển khai quy hoạch. Năm 2026, Đà Nẵng sẽ triển khai song song hai quy hoạch: phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng thành phố, nhằm cụ thể hóa trên không gian đô thị và không gian kinh tế.

Việc điều chỉnh quy hoạch Đà Nẵng sau khi sáp nhập với Quảng Nam không chỉ là một bước đi chiến lược mà còn là cơ hội để khu vực này phát triển mạnh mẽ hơn. Với sự đồng thuận và quyết tâm của các cấp lãnh đạo, Đà Nẵng hứa hẹn sẽ trở thành một đô thị hiện đại, bền vững và có bản sắc riêng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của cả khu vực miền Trung.