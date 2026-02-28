Hà Tĩnh đón thêm dự án tinh luyện kim loại công nghệ cao 781 tỷ đồng

Dự án Nhà máy tinh luyện công nghệ cao Hà Tĩnh có công suất 100.000 tấn nguyên liệu/năm, được triển khai trên diện tích hơn 91.000 m2 tại Khu công nghiệp Phú Vinh...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy tinh luyện công nghệ cao Hà Tĩnh đặt tại Khu công nghiệp Phú Vinh, thuộc Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo hồ sơ được phê duyệt, dự án có công suất thiết kế 100.000 tấn nguyên liệu đầu vào mỗi năm, tổng vốn đầu tư 781,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 31 triệu USD. Trong cơ cấu vốn, nhà đầu tư góp 25%, phần còn lại được huy động theo quy định. Thời hạn hoạt động của dự án kéo dài đến ngày 30/9/2060.

Dự án được triển khai trên diện tích hơn 91.000 m2 tại các lô E2 và E3 của Khu công nghiệp Phú Vinh. Nhà máy tập trung sản xuất các kim loại và hợp kim chất lượng cao như đồng, niken, coban; đồng thời chế biến các hợp chất kim loại gồm vonfram, molypden và vanadi.

Trong quá trình sản xuất, nhà máy dự kiến tận thu một số kim loại quý như vàng, bạc, bạch kim, cùng các sản phẩm phụ gồm axit sunfuric, natri sunphat và canxi sunphat, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu.

Theo tiến độ đăng ký, trong vòng 36 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chủ đầu tư sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý, xây dựng nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền công nghệ và đưa nhà máy vào vận hành.

Trong những năm qua, Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là cực tăng trưởng công nghiệp nặng của khu vực Bắc Trung Bộ, gắn với các lĩnh vực luyện kim, nhiệt điện và cảng biển nước sâu. Việc bổ sung dự án tinh luyện công nghệ cao được kỳ vọng sẽ từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị công nghiệp tại chỗ, thúc đẩy chế biến sâu, gia tăng giá trị sản phẩm và đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu công nghiệp của địa phương.