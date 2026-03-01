Mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030 và các nút thắt thế chế cần tháo gỡ

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua nhiều biến động, Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho giai đoạn 2026-2030. Để đạt được những mục tiêu này, Việt Nam cần phải chuyển đổi sang một mô hình phát triển mới, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Một trong những thách thức lớn nhất mà Việt Nam phải đối mặt là cải cách thể chế. Cải cách này không chỉ nhằm tạo ra sự ổn định dài hạn mà còn giảm bớt sự phụ thuộc của kinh doanh vào quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, việc cải cách thể chế cần được thực hiện một cách đồng bộ và có thiết kế tổng thể để tránh tạo ra những vấn đề mới. Sự thay đổi nhanh chóng trong pháp luật và quy định đã tạo ra một môi trường pháp lý phức tạp, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thích nghi.

Bên cạnh đó, việc thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ cũng là một yếu tố then chốt. Mục tiêu đến năm 2030 là huy động kinh phí từ xã hội chiếm hơn 60% chi cho khoa học, công nghệ. Tuy nhiên, hiện nay, nguồn lực quốc gia vẫn tập trung chủ yếu cho an ninh quốc phòng thay vì phúc lợi giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ và cải cách. Điều này đòi hỏi sự thay đổi trong chính sách để khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực này.

Một vấn đề khác cần được giải quyết là sự bất bình đẳng trong quyền sử dụng đất đai. Quy hoạch đô thị và việc thu hồi đất cần được thực hiện một cách công bằng và minh bạch để đảm bảo quyền lợi của người dân. Việc thiếu tôn trọng quyền sử dụng đất đai có thể dẫn đến sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo và tạo ra lực cản cho tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, thị trường tài chính và bất động sản cũng cần được quản lý một cách hiệu quả để đảm bảo sự phát triển bền vững. Chính sách nguồn vốn cần nhất quán và hạn chế thay đổi quá nhanh để tránh gây ra những biến động không cần thiết. Việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng là những yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tóm lại, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần phải thực hiện một loạt các cải cách thể chế, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, đảm bảo quyền sử dụng đất đai công bằng và quản lý hiệu quả thị trường tài chính. Những thách thức này đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng từ phía chính phủ, doanh nghiệp và toàn xã hội. Chỉ khi đó, Việt Nam mới có thể đạt được sự phát triển bền vững và thịnh vượng trong tương lai...

(*)Phan Thanh Hà, chuyên gia độc lập.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 9-2026 phát hành ngày 02/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-9-2026.html