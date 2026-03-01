Hàng không Việt Nam rà soát kế hoạch khai thác trước rủi ro từ xung đột Trung Đông

Sáng
1/3, Cục Hàng không Việt Nam có công điện khẩn gửi các hãng hàng không nội địa,
các hãng hàng không nước ngoài đang khai thác tại Việt Nam; Tổng Công ty Quản
lý Bay Việt Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, các cảng hàng không quốc
tế, đơn vị liên quan, triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trước
tình hình chiến sự leo thang tại khu vực Trung Đông.
Theo
Cục Hàng không Việt Nam, tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo
thang nghiêm trọng do các hoạt động quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran. Nhiều quốc
gia trong khu vực như Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống
nhất (UAE) và Israel đã công bố đóng cửa hoặc hạn chế không phận nhằm bảo đảm
an ninh quốc gia.
Một số cảng hàng không lớn như Dubai, Abu Dhabi và Doha
International Airport cũng phải tạm dừng hoặc hạn chế khai thác do lệnh đóng
không phận và nguy cơ mất an toàn đối với hàng không dân dụng.
Cục
Hàng không cho biết tình hình này đã và đang gây ra gián đoạn quy mô lớn đối với
mạng bay toàn cầu. Nhiều hãng hàng không quốc tế buộc phải hủy hoặc điều chỉnh
lịch khai thác, trong đó các đường bay đi, đến Trung Đông và các tuyến nối châu
Âu - châu Á qua khu vực này chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.
Để
bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không, duy trì hoạt động vận tải thông suốt và hạn
chế rủi ro cho hành khách, cơ quan quản lý hàng không yêu cầu các đơn vị trong
ngành khẩn trương triển khai nhiều biện pháp đồng bộ.
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) được
yêu cầu chủ động xây dựng các giải pháp điều hành bay, đặc biệt với các chuyến
bay phải điều chỉnh lịch do ảnh hưởng của chiến sự. VATM có trách nhiệm cung cấp
thông tin chính xác, kịp thời cho các hãng hàng không và đơn vị liên quan để phục
vụ công tác điều hành bay an toàn.
Cơ
quan quản lý hàng không yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài có
đường bay đi, đến hoặc bay qua khu vực không phận bị ảnh hưởng thường xuyên
theo dõi, cập nhật tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông, đặc biệt liên
quan đến Iran và các quốc gia đóng cửa không phận.
Các hãng phải chủ động đánh
giá nguy cơ tiềm ẩn, mức độ ảnh hưởng đến các đường bay quốc tế, nhất là các
tuyến châu Âu - châu Á; đồng thời cập nhật đầy đủ các cảnh báo an toàn và thông
tin từ nhà chức trách hàng không các nước, cũng như từ IATA, ICAO, EASA và các
nguồn chính thức khác.
Trên
cơ sở đó, các hãng cần kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, phương án bay, lựa
chọn các đường hàng không thay thế an toàn, tránh khu vực không phận bị đóng hoặc
có nguy cơ cao, bảo đảm tàu bay không bay qua vùng xung đột.
Cục
Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng hàng không kịp thời thông tin đầy đủ
cho hành khách khi có thay đổi lịch bay do ảnh hưởng của xung đột quân sự; thực
hiện nghiêm các nghĩa vụ với hành khách theo quy định pháp luật, cung cấp thông
tin hỗ trợ, lịch bay mới và giải thích rõ nguyên nhân nhằm hạn chế bất tiện.
Các hãng hàng không khai thác đi, đến Việt Nam phải báo cáo và phối hợp chặt chẽ
với Cục Hàng không Việt Nam khi điều chỉnh kế hoạch khai thác.
Hiện
nay, các hãng hàng không Việt Nam chưa có đường bay thẳng đến Iran và các nước
Trung Đông. Vietnam Airlines có một số chuyến bay từ Việt Nam đi và đến châu
Âu. Vietnam Airlines cho biết các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu đều cách
xa khu vực xảy ra chiến sự. Hãng
tiếp tục theo dõi sát tình hình khai thác và chủ động chuẩn bị phương án phù hợp
nhằm bảo đảm hành trình của hành khách luôn an toàn, đúng kế hoạch.
Một
số hãng quốc tế như Emirates, Qatar Airways,... có một số chuyến bay từ Việt Nam
đến Trung Đông hoặc trung chuyển hành khách qua khu vực này. Cục Hàng không Việt
Nam cho biết hiện do ảnh hưởng xung đột quân sự tại Trung Đông, đóng cửa không phận nên hiện tại, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài có 2 tàu bay của hãng Qatar Airways (QR) và Emirates (EK) đang buộc phải nằm lại chưa quay về nước được.