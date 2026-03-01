Nhà máy sản xuất xe máy điện 100 triệu USD tại Bắc Ninh chính thức được vận hành

Nhà máy sản xuất xe máy điện YADEA có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 100 triệu USD, với công suất ban đầu đạt hơn 1 triệu xe máy điện/năm, sau đó lộ trình lên khoảng 2 triệu xe/năm. Trong giai đoạn 1, nhà máy dự kiến sẽ tạo việc làm cho 800 đến 1.000 lao động địa phương và tăng lên 3.000 người khi hoàn tất giai đoạn 2, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất xe máy điện thông minh YADEA tại Khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Ninh ngày 1/3.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, nhấn mạnh việc YADEA tiếp tục mở rộng đầu tư với tổng vốn 100 triệu USD là minh chứng rõ nét cho định hướng hợp tác đúng đắn giữa tỉnh và doanh nghiệp. Khi dự án vận hành toàn diện không chỉ đóng góp tích cực vào ngân sách mà còn thúc đẩy hình thành cụm công nghiệp xe điện và các ngành công nghiệp phụ trợ như pin, động cơ, linh kiện điện, điện tử.

Theo ông Sơn, Bắc Ninh xác định phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững là trụ cột trong chiến lược tăng trưởng dài hạn. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, dự án thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn, có khả năng lan tỏa và hình thành hệ sinh thái sản xuất mới.

Ông Sơn cũng cho biết Bắc Ninh mong muốn YADEA tiếp tục coi địa phương là cứ điểm chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu; đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu - phát triển; tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước; từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa; hình thành hệ sinh thái sản xuất xe điện đồng bộ và có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Những chiếc xe máy điện YADEA đầu tiên tại Nhà máy sản xuất xe máy điện thông minh tại Khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Ninh, chuẩn bị được đưa ra thị trường.

Trao đổi với báo giới bên lề sự kiện, ông Liu Jia, Tổng Giám đốc YADEA Việt Nam cho biết động lực để tập đoàn YADEA tiếp tục đẩy mạnh đầu tư sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, thứ nhất là nằm trong chiến lược toàn cầu hóa của tập đoàn. Thứ hai, quan trọng hơn, Việt Nam là một trong những thị trường xe máy lớn nhất thế giới. Do đó Việt Nam là thị trường tiềm năng và còn nhiều cơ hội cho YADEA.

Trả lời câu hỏi của VnEconomy, ông Liu Jia, quy mô của nhà máy (giai đoạn 1) là 1 triệu xe/năm, tuy nhiên, với dung lượng thị trường, trong năm 2026 hãng chỉ dự kiến đưa ra thị trường khoảng 300.000 xe, trong đó phục vụ cả xuất khẩu, tuy nhiên xuất khẩu chỉ chiếm một lượng rất ít. Còn đối với kế hoạch mở rộng giai đoạn 2, Tổng Giám đốc YADEA Việt Nam thông tin, hiện giai đoạn 1 đã hoàn tất và ban lãnh đạo công ty đã đang chuẩn bị các thủ tục để xin cấp phép triển khai giai đoạn 2.

Cũng tại lễ khánh thành, Tập đoàn YADEA đã cho ra mắt sản phẩm mới xe máy điện Yadea Osta là mẫu xe flagship dành cho thị trường Việt Nam với thiết kế Neo-Retro. Đồng thời, YADEA công bố hợp tác với Grab Việt Nam đẩy mạnh truyền thông và ưu đãi cho tài xế Grab; xây dựng dịch vụ hậu mãi chuyên biệt; tích hợp trạm đổi pin lên hệ thống Grab; chia sẻ dữ liệu để cải tiến sản phẩm.