Trang chủ Tài chính

Mua vàng nhẫn “4 số 9” lỗ 1 triệu đồng/lượng trong tuần sau Tết

Mai Nhi

28/02/2026, 15:55

Trong phiên 28/2, giá mua vàng nhẫn “4 số 9” phổ biến quanh mức 184 triệu đồng/lượng. Tính từ tuần sau Tết (23 – 28/2), người mua vàng nhẫn ghi nhận khoản lỗ chủ yếu khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng.

Mua vàng nhẫn “4 số 9” lỗ tới 3,5 triệu đồng/lượng trong tuần sau tết

Đóng cửa phiên sáng ngày 28/2, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý niêm yết giá mua vàng miếng ổn định ở mức 184 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 187 triệu đồng/lượng. 

Tính đến 15 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định. So với giá chốt phiên hôm qua (27/2), giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này tăng 3 triệu đồng/lượng.

 giảm mạnh tới 1,5 triệu đồng/lượng trong ngày vía thần tài (26/2) và ghi nhận liên tiếp 3 phiên đi ngang nhưng giá vàng miếng SJC vẫn giữ xu hướng tăng trong tuần đầu sau Tết (23 – 28/2). So với giá chốt phiên 23/2, giá vàng miếng SJC tăng phổ biến 2,4 triệu đồng/lượng.

Hai doanh nghiệp tại phía Nam ghi nhận mức điều chỉnh nhẹ hơn so với mặt bằng chung.

Với ba nhịp tăng và hai nhịp giảm trong phiên sáng, Mi Hồng đặt giá vàng miếng ở mức 184 triệu – 186,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên tiếp tục được duy trì ổn định sang phiên chiều.

So với giá chốt phiên 27/2, giá mua vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này tăng 2,7 triệu đồng/lượng trong khi giá bán tăng 2,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua, bán thu hẹp xuống mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Tại Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá chốt phiên sáng ở mức 183 triệu – 186 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 28/2/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Theo sát diễn biến thị trường vàng miếng, giá giao dịch vàng nhẫn các hệ thống lớn cũng ghi nhận mức tăng phổ biến là 3 triệu đồng/lượng trong phiên sáng 28/2.

Trong 1 tuần qua, giá mua, bán vàng nhẫn chỉ tăng từ 2,3 triệu đến 2,7 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Duy chỉ có một doanh nghiệp, mức điều chỉnh tăng chỉ bằng khoảng 25% so với các doanh nghiệp còn lại.

Tại khu vực phía Nam, đóng cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 173 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 177 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, Ngọc Thẩm vẫn không đổi mức giá giao dịch trên.

Trong phiên 28/2, giá mua vàng miếng và vàng nhẫn phổ biến ở mức 184 triệu đồng/lượng. Tính trong tuần đầu sau tết, người mua lỗ hơn nửa triệu đồng đồng/lượng khi mua vàng miếng SJC. Trong đó đối với vàng nhẫn, mức lỗ dao động từ 300 nghìn – 700 nghìn đồng/lượng, tuỳ thương hiệu. Cá biệt tại Ngọc Thẩm, người mua chịu mức lỗ lên tới 3,5 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 27/2, giá mua, bán vàng nhẫn tại doanh nghiệp này tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều nhưng chỉ tăng nhẹ 500 nghìn đồng/lượng so với đầu tuần (23/2). Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường.

Sau khi giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 27/2, mở cửa phiên sáng nay, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 183,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 186,8 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên tiếp tục duy trì ổn định sang phiên chiều.

So với giá chốt phiên 27/2, giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này tăng 3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tính chung cả tuần, giá giao dịch sản phẩm này tăng 2,7 triệu đồng/lượng.

Tính đến 15 giờ ngày 28/2, mức giá giao dịch 183,8 triệu – 186,8 triệu đồng/lượng (mua - bán) cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ và Phú Quý. So với giá chốt phiên 27/2, giá giao dịch vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và vàng nhẫn trơn 9999 tại DOJI và PNJ tăng 2,9 triệu đồng/lượng.

Riêng tại Phú Quý, giá mua, bán vàng nhẫn tại doanh nghiệp này tăng 3,3 triệu đồng/lượng, mức điều chỉnh cao nhất trên thị trường. So với So giá chốt phiên 23/2, giá giao dịch vàng nhẫn tại ba doanh nghiệp trên tăng từ 2,3 triệu – 2,6 triệu đồng/lượng.

Mức lỗ khi mua vàng nhẫn "4 số 9" tại các doanh nghiệp trong phiên 28/2. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục là hai đơn vị có giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất thị trường trong phiên hôm nay.

Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 184 triệu – 187 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, tăng 3 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, cả hai doanh nghiệp này vẫn giữ nguyên giá giao dịch trên. Trong tuần 23 – 28/2, giá vàng nhẫn tại hai đơn vị tăng 2,4 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường NewYork, đóng cửa phiên 27/2, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng 1,8% so với giá chốt phiên 26/2, tiến lên mốc 5,278 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới ở mức 18,39 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 8,39 – 18,39 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

Giá vàng trong nước đi ngang sau ngày Vía Thần tài

12:04, 27/02/2026

Giá vàng trong nước đi ngang sau ngày Vía Thần tài

Chênh lệch giá vàng miếng SJC và vàng thế giới giảm gần 27% từ phiên đỉnh ngày 30/1

14:23, 26/02/2026

Chênh lệch giá vàng miếng SJC và vàng thế giới giảm gần 27% từ phiên đỉnh ngày 30/1

