Mua vàng nhẫn “4 số 9” lỗ 1 triệu đồng/lượng trong tuần sau Tết
Mai Nhi
28/02/2026, 15:55
Trong phiên 28/2, giá mua vàng nhẫn “4 số 9” phổ biến quanh mức 184 triệu đồng/lượng. Tính từ tuần sau Tết (23 – 28/2), người mua vàng nhẫn ghi nhận khoản lỗ chủ yếu khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng.
Đóng cửa phiên sáng ngày 28/2, Công
ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý niêm yết giá
mua vàng miếng ổn định ở mức 184 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 187 triệu
đồng/lượng.
Tính đến 15 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định. So
với giá chốt phiên hôm qua (27/2), giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp
này tăng 3 triệu đồng/lượng.
Dùgiảm mạnh tới 1,5 triệu đồng/lượng trong ngày vía thần tài (26/2) và ghi nhận liên tiếp 3 phiên đi ngang nhưng giá vàng miếng SJC vẫn giữ xu hướng tăng trong tuần đầu sau Tết (23 – 28/2). So với giá chốt phiên 23/2, giá vàng miếng SJC tăng phổ biến 2,4 triệu đồng/lượng.
Hai doanh nghiệp tại phía Nam ghi nhận
mức điều chỉnh nhẹ hơn so với mặt bằng chung.
Với ba nhịp tăng và hai nhịp giảm trong
phiên sáng, Mi Hồng đặt giá vàng miếng ở mức 184 triệu – 186,5 triệu đồng/lượng
(mua – bán). Mức giá giao dịch trên tiếp tục được duy trì ổn định sang phiên chiều.
So với giá chốt phiên 27/2, giá mua vàng
miếng SJC tại doanh nghiệp này tăng 2,7 triệu đồng/lượng trong khi giá bán tăng
2,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua, bán thu hẹp xuống mức 2,5 triệu đồng/lượng.
Tại Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng miếng
SJC tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá chốt phiên sáng ở mức 183
triệu – 186 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không
đổi.
Theo sát diễn biến thị
trường vàng miếng, giá giao dịch vàng nhẫn các hệ thống lớn cũng ghi nhận mức
tăng phổ biến là 3 triệu đồng/lượng trong phiên sáng 28/2.
Trong 1 tuần qua, giá
mua, bán vàng nhẫn chỉ tăng từ
2,3 triệu đến 2,7 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp.
Duy chỉ có một doanh
nghiệp, mức điều chỉnh tăng chỉ bằng khoảng 25% so
với các doanh nghiệp còn lại.
Tại khu vực phía Nam, đóng cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm đặt giá
mua vàng nhẫn ở mức 173 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 177 triệu
đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, Ngọc Thẩm vẫn không đổi mức giá giao dịch trên.
Trong phiên 28/2, giá mua vàng miếng và vàng nhẫn phổ biến ở mức 184 triệu đồng/lượng. Tính trong tuần đầu sau tết, người mua lỗ hơn nửa triệu đồng đồng/lượng khi mua vàng miếng SJC. Trong đó đối với vàng nhẫn, mức lỗ dao động từ 300 nghìn – 700 nghìn đồng/lượng, tuỳ thương hiệu. Cá biệt tại Ngọc Thẩm, người mua chịu mức lỗ lên tới 3,5 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 27/2, giá mua, bán
vàng nhẫn tại doanh nghiệp này tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều nhưng chỉ tăng
nhẹ 500 nghìn đồng/lượng so với đầu tuần (23/2). Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá mua, bán
vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường.
Sau khi giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều trong phiên 27/2, mở cửa phiên sáng nay, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9”
ổn định ở mức 183,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 186,8 triệu đồng/lượng. Mức
giá giao dịch trên tiếp tục duy trì ổn định sang phiên chiều.
So với giá chốt phiên 27/2, giá vàng nhẫn
tại doanh nghiệp này tăng 3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tính
chung cả tuần, giá giao dịch sản phẩm này tăng 2,7 triệu đồng/lượng.
Tính đến 15 giờ ngày 28/2, mức giá giao
dịch 183,8 triệu – 186,8 triệu đồng/lượng (mua - bán) cũng được niêm yết tại DOJI,
PNJ và Phú Quý. So với giá
chốt phiên 27/2, giá giao dịch vàng
nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và vàng nhẫn trơn 9999 tại DOJI và PNJ tăng 2,9 triệu đồng/lượng.
Riêng tại Phú Quý, giá mua, bán vàng
nhẫn tại doanh nghiệp này tăng 3,3 triệu đồng/lượng, mức điều chỉnh cao nhất trên
thị trường. So với So giá chốt phiên 23/2, giá giao dịch vàng nhẫn tại ba doanh
nghiệp trên tăng từ 2,3 triệu – 2,6 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu vàBảo Tín Mạnh Hải tiếp tục là hai đơn vị có giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất
thị trường trong phiên hôm nay.
Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh
Châu và vàng
nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9
tại Bảo Tín Mạnh Hải
niêm yết ở mức 184 triệu – 187 triệu đồng/lượng trong suốt phiên
sáng, tăng 3 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, cả hai doanh nghiệp này vẫn giữ
nguyên giá giao dịch trên. Trong tuần 23 – 28/2, giá vàng nhẫn tại hai đơn vị tăng
2,4 triệu đồng/lượng.
Tại thị
trường NewYork, đóng cửa phiên 27/2, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng 1,8% so với
giá chốt phiên 26/2, tiến lên mốc 5,278 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới ở mức 18,39 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn
“4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 8,39 – 18,39 triệu đồng/lượng, tùy từng
thương hiệu.
Giá vàng trong nước đi ngang sau ngày Vía Thần tài
12:04, 27/02/2026
Chênh lệch giá vàng miếng SJC và vàng thế giới giảm gần 27% từ phiên đỉnh ngày 30/1
Ngân hàng MBV số hóa mạnh mẽ, định hình ngân hàng hiện đại có bản sắc
Giữa xu thế số hóa mạnh mẽ của ngành tài chính, Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV) không chỉ đầu tư vào hạ tầng công nghệ, mà còn chú trọng tạo dựng dấu ấn riêng trong từng hành trình khách hàng, để mỗi điểm chạm đều thể hiện rõ “ngân hàng hiện đại có bản sắc”.
Giá vàng nhảy lên gần 5.300 USD/oz, SPDR Gold Trust không ngừng mua ròng
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới đã liên tục mua ròng trong cả tuần này, với tổng lượng mua là hơn 22 tấn vàng...
Nở rộ giao dịch "bạc giấy", người mua đang nắm lưỡi dao
Đà tăng nóng của giá bạc kéo theo làn sóng mua vào đang đẩy thị trường vào tình trạng khan hiếm bạc vật chất. Khi bên bán đặt luật chơi “trả tiền trước – nhận hàng sau”, giao dịch “bạc giấy” nở rộ, đã và đang đẩy rủi ro về phía người mua...
Giá vàng trong nước đi ngang sau ngày Vía Thần tài
Sau khi giá vàng miếng và vàng nhẫn liên tục đảo chiều với tổng mức giảm lên tới 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong ngày vía Thần tài (26/2), trong phiên sáng nay (27/2), giá vàng tại các hệ thống lớn giữ xu hướng đi ngang...
Giá bán USD tại các ngân hàng thấp hơn ngưỡng trần 30-60 VND/USD
Ngày 27/2, tỷ giá trần ở mức 26.296 VND/USD. Chênh lệch giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá trên thị trường tự do từ mức xấp xỉ 600 đồng/USD trước đó xuống khoảng 490 đồng/USD...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: