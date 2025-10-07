Thứ Ba, 07/10/2025

“5 câu chuyện chuyển đổi thời AI” tại The Makeover 2025

Thu Hà

07/10/2025, 14:56

Nếu hỏi ChatGPT cho một tình huống điển hình về việc áp dụng AI tại Việt Nam, kết quả sẽ cho ra nhiều câu trả lời với độ dài khác nhau và có thể chỉ mang tính khái quát. Nhưng tại The Makeover 2025, bạn sẽ có cơ hội lắng nghe lời giải thực chiến từ các lãnh đạo cấp cao Bosch, SAP, Talentnet và Henrik von Scheel – Cha đẻ Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Không còn là viễn cảnh xa vời, các diễn giả sẽ chia sẻ hành trình đưa AI vào vận hành, tái thiết mô hình tổ chức và kiến tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp.

Diễn ra vào ngày 15–16/10/2025 tại White Palace Phạm Văn Đồng, TP.HCM, The Makeover 2025: S-AI-LING AHEAD sẽ quy tụ hơn 15 diễn giả quốc tế và Việt Nam. Đặc biệt, với việc lần đầu tiên ứng dụng nhiều yếu tố công nghệ vào một hội thảo doanh nghiệp và nhân sự, sự kiện mang đến một làn gió mới, với nhiều góc nhìn “Tech” từ các diễn giả hàng đầu.

4 lãnh đạo cấp cao từ các tập đoàn hàng đầu cùng ngồi lại và đưa những góc nhìn thực chiến trên hành trình ứng dụng AI vào vận hành doanh nghiệp.
4 lãnh đạo cấp cao từ các tập đoàn hàng đầu cùng ngồi lại và đưa những góc nhìn thực chiến trên hành trình ứng dụng AI vào vận hành doanh nghiệp.

HÃY TỰ “LỘT XÁC” TRƯỚC KHI THỊ TRƯỜNG BUỘC BẠN PHẢI THAY ĐỔI

Điểm nhấn công nghđầu tiên của The Makeover 2025 là sự xuất hiện của Henrik von Scheel, Cha đẻ của Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Với phiên “Cách mạng công nghệ tiếp theo: Dẫn dắt hay bị dẫn dắt”, ông mang đến một lời cảnh tỉnh cho doanh nghiệp rằng AI chưa chắc đã là phát minh đột phá cuối cùng của nhân loại. Thông điệp của ông rất rõ ràng: Doanh nghiệp cần “tự lột xác” trước khi thị trường buộc phải thay đổi, và lãnh đạo phải là người quyết định doanh nghiệp sẽ dẫn dắt hay bị dẫn dắt.

Đến với The Makeover 2025, trong phiên thảo luận “Lãnh đạo cùng AI cho tương lai bền vững”, ông Andre de Jong, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Bosch Việt Nam kiêm Giám đốc Kinh doanh khu vực Đông Nam Á, Bộ phận linh kiện xe 2 bánh sẽ chia sẻ cách doanh nghiệp đối mặt với những biến động bất ngờ của thị trường và tận dụng sức mạnh AI để không chỉ thúc đẩy tăng trưởng, mà còn kiến tạo một cuộc sống tốt đẹp hơn cho toàn bộ hệ sinh thái đối tác. Trong câu chuyện thực chiến của mình, Bosch đặc biệt chú trọng đến việc hỗ trợ con người bằng kỹ năng và góc nhìn mới từ AI, đồng thời nâng cấp vận hành để trở nên thông minh và bền vững hơn.

XÂY DỰNG VĂN HÓA MỚI ĐỂ CON NGƯỜI VÀ AI CÙNG PHÁT TRIỂN

Quay trở lại với The Makeover 2025, Tiến sĩ Sơn Đỗ Lệnh - Phó Tổng giám đốc, Chiến lược, Công nghệ và Chuyển đổi, Talentnet sẽ mang đến một góc nhìn gần gũi và thực tế về cách công nghệ vừa chi phối, vừa kết nối với con người trong thế giới AI tại phiên “Nguồn lao động Hum-AI-n: Hiểu để phát triển”. Ông chỉ ra những kỹ năng được săn đón hàng đầu khi AI trở thành một phần của công việc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống nơi con người và AI hợp tác thay vì đối đầu.

"AI không chỉ là công nghệ, mà là động lực tái định hình toàn bộ cách doanh nghiệp vận hành và phát triển con người. Với The Makeover 2025, chúng tôi muốn mang đến cho lãnh đạo doanh nghiệp một diễn đàn vừa cập nhật xu hướng toàn cầu, vừa đủ thực tiễn đáp dụng ngay vào hành trình AI hóa của chính mình." - Tiến sĩ Sơn Đỗ Lệnh chia sẻ.

CHRO THỜI ĐẠI AI: TỪ QUẢN LÝ ĐẾN KIẾN TRÚC SƯ CHIẾN LƯỢC

Với kinh nghiệm dẫn dắt nhiều dự án chuyển đổi nhân sự quy mô lớn, trong phiên“ Chuyển đổi Chiến lược Nhân sự với AI & Công nghệ: Chương tiếp theo của CHRO”, ông Sujay Bhat, Giám đốc cấp cao Tư vấn chiến lược nhân sự, SAP SuccessFactors Đông Nam Á, sẽ mang đến những góc nhìn rằng AI đã thay đổi hoàn toàn vai trò của CHRO.

Thay vì chỉ quản lý nhân sự theo chức danh, cách tiếp cận dựa trên kỹ năng được xem là chìa khóa đđảm bảo doanh nghiệp luôn sở hữu đúng nhân tài cho đúng nhu cầu. Từ đó, ông đưa ra những giải pháp giúp CHRO tận dụng dữ liệu chuyên sâu từ AI để chuyển đổi lực lượng lao động, biến “kỹ năng” thành trọng tâm trong chiến lược nhân sự. Đồng thời, xây dựng một đội ngũ bền bỉ, gắn bó và đủ sức thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.

Báo cáo Lương, thưởng, phúc lợi Talentnet-Mercer 2025 cũng sẽ được công bố tại sự kiện The Makeover 2025.
Báo cáo Lương, thưởng, phúc lợi Talentnet-Mercer 2025 cũng sẽ được công bố tại sự kiện The Makeover 2025.

Bên cạnh những nội dung tập trung vào AI và vận hành doanh nghiệp, The Makeover 2025 còn mang đến nhiều chủ đề thiết thực từ các chuyên gia nhân sự hàng đầu về chiến lược lương, thưởng, phúc lợi, phát triển lãnh đạo kế thừa, xây dựng văn hóa gắn kết và quản trị thay đổi.

Lần này, The Makeover 2025 cũng được “làm mới” toàn diện với chủ đề gắn chặt vào xu hướng AI, trở thành hội thảo doanh nghiệp đầu tiên có sđồng hành của MC trợ lý ảo cùng nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ khác.

Đặc biệt, sự góp mặt của những cái tên uy tín là các đơn vị tài trợ bạch kim SAP – nhà tiên phong công nghệ toàn cầu; cùng 5 nhà tài trợ vàng gồm: GREENFEED – tập đoàn nông nghiệp – thực phẩm hàng đầu Việt Nam với chuỗi thực phẩm tích hợp 3F Plus – Lành ngon từ trang trại đến bàn ăn; Ngân hàng HSBC định chế tài chính quốc tế; IPA GROUP - Tập đoàn đầu tư đa ngành tích hợp hệ sinh thái dịch vụ toàn diện với hơn 23 công ty thành viên; OCB – ngân hàng tiên phong chuyển đổi số; và PNJ – thương hiệu trang sức hàng đầu Việt Nam, chính là minh chứng cho tầm vóc và sức hút vượt trội của sự kiện.

Talentnet The Makeover 2025

