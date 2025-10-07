Quảng Ninh triệt phá đường dây buôn lậu qua biên giới

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 07/10/2025
Mai Hoàng
07/10/2025, 11:50
Kiểm tra 19/28 container, công an xác định có 3 container toàn bộ là hàng lậu, các container còn lại được trà trộn 30 - 70% hàng lậu xen trong hàng gia công…
Ngày 7/10/2025, thông tin Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã triệt phá đường dây buôn lậu lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hàng gia công qua cửa khẩu Bắc Luân 2 – Móng Cái, tạm giữ 9 người liên quan (trong đó có 3 người Trung Quốc) về hành vi buôn lậu theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 29/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện kiểm tra, bắt giữ 28 xe container tại khu vực Cửa khẩu Bắc Luân 2. Các xe container và hàng hóa này đứng tên 75 doanh nghiệp với 176 tờ khai đã làm thủ tục thông quan nhập khẩu qua Cửa khẩu Bắc Luân 2.
Thời điểm kiểm tra các xe container này đang chuẩn bị được vận chuyển về khu trung chuyển tại xã An Khánh (Hải Phòng) để bóc tách hàng lậu sau đó đưa đi các tỉnh tiêu thụ.
Cơ quan chức năng đã thực hiện kiểm tra hàng hóa đối với 19/28 container (kiểm tra, đối chiếu hàng hóa trong container với tờ khai nhập khẩu đi kèm).
Kết quả kiểm tra cho thấy ngoài hàng hóa trong danh mục tờ khai nhập khẩu, các container hàng hoá đã cất giấu từ 30-70% hàng nhập lậu trà trộn với hàng gia công. Đặc biệt, có 3 container chứa 100% là hàng hoá nhập lậu.
Hàng hoá nhập lậu chủ yếu là vật dụng thiết yếu như thiết bị máy tính, mực máy in, tủ điện, lốp xe ô tô, thùng sơn, bàn ghế, cao su non, modem, thiết bị giám sát, thiết bị điện tử… Cơ quan chức năng ước tính tổng trị giá hàng hóa nhập lậu chứa trong 19 container đã kiểm tra khoảng hơn 30 tỷ đồng.
Bước đầu, công an xác định đường dây buôn lậu này do Trương Văn Hà (SN 1983, trú xã Đông Phú, Bắc Ninh) và Nông Văn Hậu (SN 1989, trú phường Móng Cái 2, Quảng Ninh) cầu đầu.
Nhóm này đã cấu kết với nhóm người Trung Quốc gồm Huang HuiGuang (Hoàng Huy Quang, SN 1993), Liu Chuan (Lưu Thuyền, SN 2002) và He Shenshen (Hà Thâm Thâm, SN 1996) thành lập, điều hành các doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu hàng gia công qua Cửa khẩu Bắc Luân 2.
Trong đó, Công ty Thiên Kiến (trụ sở tại thôn Thạch Lựu, xã An Hưng, Hải Phòng) do nhóm người Trung Quốc điều hành.
Công ty TNHH xuất nhập khẩu và vận tải Khánh Cường (trụ sở tại khu 7, phường Móng Cái 3, Quảng Ninh) và Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Quang Hiếu (trụ sở tại thôn Kim Châm, xã An Khánh, Hải Phòng) do nhóm Trương Văn Hà, Nông Văn Hậu điều hành.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này đã lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cho phép doanh nghiệp FDI nhập khẩu nguyên liệu, hàng gia công (thuế nhập khẩu 0%), lấy tên nhiều pháp nhân mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa.
Trong các container được khai báo là nguyên liệu, hàng gia công, nhóm đối tượng này trà trộn hàng lậu đóng xen kẽ với hàng được kê khai rồi làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu chính ngạch. Sau đó, các container hàng hoá được đưa về khu trung chuyển tại xã An Khánh (Hải Phòng) để bóc tách, hàng nhập lậu sau đó được giao đi các tỉnh.
Công an nhận định phương thức thủ đoạn của nhóm này rất tinh vi, hàng hoá buôn lậu có số lượng lớn, gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nhóm cầm đầu đường dây buôn lậu, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ những người liên quan trong đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật.
